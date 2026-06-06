Квест по парку Победы в Москве «Послание разведчика» - для детей 7-10 лет

Юным разведчикам предстоит важная миссия: расшифровать таинственное послание, оставленное во время Великой Отечественной войны. Нужно будет искать подсказки, разгадывать загадки и внимательно изучать памятники парка Победы.
В игровой форме дети узнают больше о военной истории, познакомятся с секретами шифрования и раскроют тайны главного монумента Поклонной горы.
В игровой форме дети узнают больше о военной истории, познакомятся с секретами шифрования и раскроют тайны главного монумента Поклонной горы.
Описание квеста
Прогуливаясь по центральной аллее к Вечному огню, выполняя задания и разгадывая загадки, дети узнают:
- чем награждали героев Первой мировой войны
- какие элементы военной формы используются уже более 300 лет
- что скрывает главный монумент парка Победы
- почему во время Великой Отечественной войны многие солдаты числились пропавшими без вести
- чем различаются города-герои и города воинской славы
- почему артиллерию называют богом войны
Организационные детали
- Интересно будет детям 7–10 лет. Взрослые не участвуют в квесте — просто сопровождают
- В конце квеста можно вручить памятные сувениры, а ещё могу провести игру для большего количества детей — детали и цены уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 868 туристов
Я профессиональный экскурсовод по столице, хотя по первому образованию я психолог. Легко нахожу подход к совершенно разным людям, очень люблю работать с детскими группами. От каждой экскурсии я сама получаю огромное удовольствие, поскольку рассказываю только самые проверенные, отборные и интересные факты. Со мной вы будете удивляться, смеяться, недоумевать и, конечно, узнавать много нового о столице России.
Входит в следующие категории Москвы
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