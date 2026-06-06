Квест по парку Победы в Москве «Послание разведчика» - для детей 7-10 лет

Мария — ваш гид в Москве Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 868 туристов

Я профессиональный экскурсовод по столице, хотя по первому образованию я психолог. Легко нахожу подход к совершенно разным людям, очень люблю работать с детскими группами. От каждой экскурсии я сама получаю огромное удовольствие, поскольку рассказываю только самые проверенные, отборные и интересные факты. Со мной вы будете удивляться, смеяться, недоумевать и, конечно, узнавать много нового о столице России.