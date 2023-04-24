Удивиться контрастам «нехорошего» Чертолья и богомольного Девичьего Поля на групповой прогулке
Как связаны Кремль и Новодевичий монастырь? Ответ скрывается на маршруте от Пречистенки до Девичьего поля и охватывает свидетельства «старины глубокой» — храмы и гражданские строения, топонимы и известные фамилии.
Я помогу воссоздать жизнь москвичей в различные эпохи — от допетровских времён до наших дней — и раскрою множество исторических сюжетов.
Я помогу воссоздать жизнь москвичей в различные эпохи — от допетровских времён до наших дней — и раскрою множество исторических сюжетов.
Ближайшие даты:
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
2
мая
мая
3
мая
мая
10
мая
мая
15
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
О судьбах Москвы и России
Даже если вы никогда не задумывались об опыте паломничества, самое время узнать, как это происходит! А точнее, происходило много веков назад, когда царствующие Романовы отправлялись из самого сердца Москвы по центральным площадям и улицам современного города (в прошлом по улице Пречистенке) к «придворной обители» — Новодевичьему монастырю. Этим же путём проследуем и мы с вами.
Маршрут прогулки
- У начала Пречистенки — одной из немногих сохранившихся в своем первозданном облике улиц — поговорим о её истории и обсудим прежние названия.
- Возле Патриаршего моста полюбуемся панорамными видами на Москву. Сфотографируемся у самого главного храма России.
- Среди усадеб и дворцов вспомним о Пушкине, Нарышкиных, Есенине, Морозовых, Булгакове, Давыдове и прочих известных жителях этих мест.
- По пути к Девичьему Полю полюбуемся Большой Пироговской улицей из окон автобуса или изучим интерьеры станций на Сокольнической линии метрополитена.
- Посетим самый привилегированный монастырь, Новодевичий. Поговорим о тайне, которая окутывает его возникновение. Разберёмся, как связана обитель с Василием III, Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Лжедмитрием, Петром Первым и другими представителями правящих династий.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с частичным использованием общественного транспорта (от Пречистенки до Новодевичьего монастыря). Для группы до 10 человек проезд осуществляется на наземном общественном транспорте, свыше 10 человек — на метро.
- Проезд на общественном транспорте не входит в стоимость экскурсии, оплачивается каждым отдельно
- Отдельно приобретаются билеты в Новодевичий монастырь (300 руб. взрослый, 100 руб. льготный)
- По запросу экскурсия проводится индивидуально или в мини-группе
в понедельник, вторник и среду в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник и среду в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела 61 экскурсию для 313 туристов
Я аккредитованный гид в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Новодевичий Монастырь
Популярные места
Улицы и переулки
Старая Москва
Экскурсии по Пречистенке
Хамовники
Похожие туры из Москвы
Групповая
8 часов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
в районе м. Парк Победы
22 апр
29 апр
1 мая
6 мая
2 210₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Пречистенка аристократическая, литературная, художественная (мини-группа)
Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами
возле метро «Кропоткинская»
Завтра
3 мая
7 мая
10 мая
650₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Остоженка и Пречистенка: душевная экскурсия в мини-группе
Погулять в заповедной тишине переулков, заглянуть за кулисы знатных улиц и услышать их истории
в районе метро «Кропоткинская»
25 апр
29 апр
2 мая
9 мая
846762₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании