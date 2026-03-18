Как связаны Кремль и Новодевичий монастырь? Ответ скрывается на маршруте от Пречистенки до Девичьего поля и охватывает свидетельства «старины глубокой» — храмы и гражданские строения, топонимы и известные фамилии.
Я помогу воссоздать жизнь москвичей в различные эпохи — от допетровских времён до наших дней — и раскрою множество исторических сюжетов.
Я помогу воссоздать жизнь москвичей в различные эпохи — от допетровских времён до наших дней — и раскрою множество исторических сюжетов.
Описание экскурсии
О судьбах Москвы и России
Даже если вы никогда не задумывались об опыте паломничества, самое время узнать, как это происходит! А точнее, происходило много веков назад, когда царствующие Романовы отправлялись из самого сердца Москвы по центральным площадям и улицам современного города к «придворной обители» — Новодевичьему монастырю. Этим же путём проследуем и мы с вами.
Маршрут прогулки
- У начала Пречистенки — одной из немногих сохранившихся в своем первозданном облике улиц — поговорим о её истории и обсудим прежние названия.
- Возле Патриаршего моста полюбуемся панорамными видами на Москву. Сфотографируемся у главного храма России.
- Среди усадеб и дворцов вспомним о Пушкине, Нарышкиных, Есенине, Морозовых, Булгакове, Давыдове и прочих известных жителях этих мест.
- По пути к Девичьему Полю полюбуемся Большой Пироговской улицей из окон автобуса или изучим интерьеры станций на Сокольнической линии метрополитена.
- Посетим самый привилегированный монастырь — Новодевичий. Поговорим о тайне, которая окутывает его возникновение. Разберёмся, как связана обитель с Василием III, Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Лжедмитрием, Петром I и другими представителями правящих династий.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с частичным использованием общественного транспорта (от Пречистенки до Новодевичьего монастыря). При перекрытиях в центре города ожидание общественного транспорта может увеличиться, как и продолжительность экскурсии
- Проезд на общественном транспорте не входит в стоимость экскурсии, оплачивается каждым отдельно
- Отдельно приобретаются билеты в Новодевичий монастырь (500 ₽/взрослый, 300 ₽/льготный) и экскурсионная путёвка (1000 ₽/группа)
- Вход в монастырь в шортах невозможен. Выбирайте одежду, прикрывающую колени.
- У меня есть аккредитация монастыря на право ведения экскурсий
- Экскурсия подходит детям от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2841 туриста
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Ирина подарила прекрасное настроение, была к нам внимательна, заботлива! Советуем!!!! 😊
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С
Замечательная экскурсия! Ирина рассказывает так, что дух захватывает. Много деталей, акцентов и все это преподносится таким образом, что ты погружаешься в историю объекта и проживаешь другую реальность, полное отключение от дел, проблем, только ты и эпоха героев рассказов Ирины. Очень рекомендую!
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Мне понравилась экскурсия, особенно в Новодевичьем монастыре. Отдельно хочу отметить, что гид Ирина предложила очень комфортный неторопливый маршрут, она готова ответить на все ваши вопросы по экскурсии! Была возможность даже поставить свечи в храме, немного помолиться. Большое спасибо! Обязательно побываю еще раз после завершения реконструкции.
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т
Ирина, замечательный рассказчик, знает и главное любит свое дело. Экскурсия замечательная в хорошем темпе, с наушником(все отлично слышно). узнали много нового и интересного. Ирина, спасибо огромное(еще раз извиняемся, что отвлекались)!! Всем рекомендую посетить экскурсию!
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Спасибо большое Ирине. Прекрасный рассказчик, очень интересно и информативно. Сделали для себя не мало открытий на улице Пречистенка, хотя много раз пробегали мимо.
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М
Отличная познавательная экскурсия, прекрасный экскурсовод.
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