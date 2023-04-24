Как связаны Кремль и Новодевичий монастырь? Ответ скрывается на маршруте от Пречистенки до Девичьего поля и охватывает свидетельства «старины глубокой» — храмы и гражданские строения, топонимы и известные фамилии. Я помогу воссоздать жизнь москвичей в различные эпохи — от допетровских времён до наших дней — и раскрою множество исторических сюжетов.

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Описание

Что вас ожидает

О судьбах Москвы и России

Даже если вы никогда не задумывались об опыте паломничества, самое время узнать, как это происходит! А точнее, происходило много веков назад, когда царствующие Романовы отправлялись из самого сердца Москвы по центральным площадям и улицам современного города (в прошлом по улице Пречистенке) к «придворной обители» — Новодевичьему монастырю. Этим же путём проследуем и мы с вами.

Маршрут прогулки

У начала Пречистенки — одной из немногих сохранившихся в своем первозданном облике улиц — поговорим о её истории и обсудим прежние названия.

Возле Патриаршего моста полюбуемся панорамными видами на Москву. Сфотографируемся у самого главного храма России.

Среди усадеб и дворцов вспомним о Пушкине, Нарышкиных, Есенине, Морозовых, Булгакове, Давыдове и прочих известных жителях этих мест.

По пути к Девичьему Полю полюбуемся Большой Пироговской улицей из окон автобуса или изучим интерьеры станций на Сокольнической линии метрополитена.

Посетим самый привилегированный монастырь, Новодевичий. Поговорим о тайне, которая окутывает его возникновение. Разберёмся, как связана обитель с Василием III, Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Лжедмитрием, Петром Первым и другими представителями правящих династий.

Организационные детали