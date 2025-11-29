Готовы совершить путешествие во времена, когда трон шатался, а слово царя было судьбой? Приглашаем вас в самую гущу событий 16 века. В эпоху, когда над городом витал запах власти, страха и великих перемен.
Мы восстановим события, заглянем в закоулки прошлого, где оживают интриги, тайные знаки и загадки, над которыми историки ломают головы до сих пор.
Описание экскурсии
Иван IV Грозный — первый царь России. Фигура загадочная и пугающая. Он расширил территорию государства почти вдвое и навсегда изменил ход нашей истории. Но был ли он героем… или чудовищем? Я пристально изучал эпоху Иоанна Грозного в университете, написал не одну работу об этом времени и с радостью расскажу вам о своих открытиях.
- Вместе мы разберёмся, убивал ли он на самом деле своего сына
- Поймём, зачем нужна была опричнина и почему её символами стали собачья голова и метла
- Попробуем отыскать следы загадочной библиотеки Ивана Грозного — той самой, в которой, по слухам, хранились книги, способные раскрыть тайны мироздания
- Обсудим, за что тогда казнили и миловали и как бы вы повели себя на допросе у царя
- Сравним эпоху царствования Ивана Грозного с нашим временем
А ещё:
- Мы прогуляемся по старинным центральным улочкам столицы, которые погрузят нас в 16 век
- Зайдём в Заиконоспасский и Богоявленский монастыри и прикоснёмся к древним иконам
- Увидим Печатный двор, где была создана первая книга на Руси «Апостол»
- Посмотрим на сохранившуюся часть китайгородской стены и поговорим об истории этого древнейшего московского района
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу лично я.
в субботу и воскресенье в 11:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7881 туриста
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
