Готовы совершить путешествие во времена, когда трон шатался, а слово царя было судьбой? Приглашаем вас в самую гущу событий 16 века. В эпоху, когда над городом витал запах власти, страха и великих перемен. Мы восстановим события, заглянем в закоулки прошлого, где оживают интриги, тайные знаки и загадки, над которыми историки ломают головы до сих пор.

Описание экскурсии

Иван IV Грозный — первый царь России. Фигура загадочная и пугающая. Он расширил территорию государства почти вдвое и навсегда изменил ход нашей истории. Но был ли он героем… или чудовищем? Я пристально изучал эпоху Иоанна Грозного в университете, написал не одну работу об этом времени и с радостью расскажу вам о своих открытиях.

Вместе мы разберёмся, убивал ли он на самом деле своего сына

Поймём, зачем нужна была опричнина и почему её символами стали собачья голова и метла

Попробуем отыскать следы загадочной библиотеки Ивана Грозного — той самой, в которой, по слухам, хранились книги, способные раскрыть тайны мироздания

Обсудим, за что тогда казнили и миловали и как бы вы повели себя на допросе у царя

Сравним эпоху царствования Ивана Грозного с нашим временем

А ещё:

Мы прогуляемся по старинным центральным улочкам столицы, которые погрузят нас в 16 век

Зайдём в Заиконоспасский и Богоявленский монастыри и прикоснёмся к древним иконам

Увидим Печатный двор, где была создана первая книга на Руси «Апостол»

Посмотрим на сохранившуюся часть китайгородской стены и поговорим об истории этого древнейшего московского района

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу лично я.