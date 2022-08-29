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Описание
Что вас ожидает
Старообрядчество: как всё устроено
Церковный раскол середины 17 века разделил общество и подверг последователей старой веры гонениям. Но именно благодаря старообрядцам сохранились многие вещи и понятия, отраженные в культурном коде страны. Вы услышите об истоках старообрядчества и раскола, разберетесь в различных направлениях древлеправославия, узнаете о поповцах, беглопоповцах и беспоповцах.
Вклад старообрядцев в историю России
Старообрядцами были представители известных династий Морозовых, Рябушинских, Солдатенковых, Рахмановых и других, в чьих руках до революции 1917 года сосредоточилось более половины промышленного капитала всей страны. Мы подробно поговорим об их вкладе в развитие России и благотворительность.
Маршрут: Таганка
Экскурсия пройдет в тихих уголках Таганского района: в этой части Москвы исторически селились старообрядцы. Вы увидите особняки представителей тех самых династий и утраченные старообрядческие храмы, в которых, казалось бы, ничего не напоминает о храме — но вместе мы найдем в них черты церковной архитектуры.
В дополнение к теме я покажу вам старообрядческие реликвии, принадлежащие моей семье.
Организационные детали
Прогулка пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в шаговой доступности от метро «Площадь Ильича»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Я педагог по образованию. Люблю бродить по улочкам города в поисках интересных деталей и мест с историей. Активная путешественница и начинающий гид. Тема старообрядчества для меня — личная семейная история, которой хотелось бы поделиться и даже показать некоторые семейные реликвии.