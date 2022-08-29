Для меня старообрядчество — личная история, я считаю важным рассказывать о таком уникальном явлении. Например, знаете ли вы, что именно благодаря старообрядцам удалось сохранить древнерусскую икону, книгописание, традиции, уклад русской жизни? Гуляя по Таганке, вы откроете истоки и секреты древлеправославия и узнаете о вкладе старообрядцев в развитие нашей страны.

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Описание

Что вас ожидает

Старообрядчество: как всё устроено

Церковный раскол середины 17 века разделил общество и подверг последователей старой веры гонениям. Но именно благодаря старообрядцам сохранились многие вещи и понятия, отраженные в культурном коде страны. Вы услышите об истоках старообрядчества и раскола, разберетесь в различных направлениях древлеправославия, узнаете о поповцах, беглопоповцах и беспоповцах.

Вклад старообрядцев в историю России

Старообрядцами были представители известных династий Морозовых, Рябушинских, Солдатенковых, Рахмановых и других, в чьих руках до революции 1917 года сосредоточилось более половины промышленного капитала всей страны. Мы подробно поговорим об их вкладе в развитие России и благотворительность.

Маршрут: Таганка

Экскурсия пройдет в тихих уголках Таганского района: в этой части Москвы исторически селились старообрядцы. Вы увидите особняки представителей тех самых династий и утраченные старообрядческие храмы, в которых, казалось бы, ничего не напоминает о храме — но вместе мы найдем в них черты церковной архитектуры.

В дополнение к теме я покажу вам старообрядческие реликвии, принадлежащие моей семье.

Организационные детали

Прогулка пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.