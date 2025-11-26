Приглашаю вас в путешествие, где рядом звучат звон колоколов и гул турбин. Вы увидите город силы — духовной и индустриальной, посмотрите на то, как вдоль берегов реки соседствуют заводы и монастыри. И услышите истории, в которых переплелись религия, промышленность и судьбы людей.

Описание водной прогулки

Водно-пешеходная экскурсия по московским святыням

Симонов монастырь — место, где покоятся герои Куликовской битвы

Новоспасский монастырь — хранитель царских и патриарших историй

Данилов монастырь — духовный центр Москвы с тысячелетней историей

Пешеходная часть программы

Вы выберете один из двух вариантов маршрута — обсудим в переписке до экскурсии.

Вариант первый — пространство текстильной фабрики «Даниловская мануфактура», которое представляет собой крупнейший бизнес-квартал с лофтами и ресторанами.

Прогуляемся по территории бывшей Даниловской слободы

Увидим старые цеха и фабричные конторы «Товарищества Даниловской мануфактуры»

Вы узнаете, как из небольшого производства с двумя сотнями станков «Даниловка» превратилось в крупнейший промышленный комплекс

Мы обсудим бизнес-модель развития производства в 19 веке и «социальную ответственность» купца-предпринимателя

Поговорим о формировании городской среды вокруг фабрики и создании пространства «города в городе»

Увидим «именные» цеха, конторы и ряды в честь людей, связанных с «Даниловской мануфактурой»

Пройдём миро батистового, сатинового, хлопкового и ситцевого корпусов

Вариант второй — «Крутицкое подворье» — удивительный островок Старой Москвы, где сохранился архитектурный комплекс 17 века.

Мы побываем в бывшей резиденции митрополитов Сарских и Подонских и вспомним особую миссию «Крутиц» в истории страны

Вы узнаете о роли этого места в Смутное время для второго ополчения Минина и Пожарского

Осмотрите «Изразцовый терем» с ажурными кованными решётками ворот

Зайдёте в Успенский собор, в митрополичьи палаты с надземными переходами и фруктовым садом

Выйдете на главную площадь, от которой уходит улица старинных домиков 19 века

Организационные детали