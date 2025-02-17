На этой экскурсии уже побывали более 20 собак — вместе с хозяевами, конечно! И могу с уверенностью сказать, что новых впечатлений и ярких эмоций хватит и людям, и их питомцам.
Мы вместе прогуляемся по бульварам и скверам и в формате дружеской беседы обсудим самые собачьи истории города.
Мы вместе прогуляемся по бульварам и скверам и в формате дружеской беседы обсудим самые собачьи истории города.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Я убеждена, что интересно провести время с собакой можно не только дома или на площадке для выгула. Поэтому разработала маршрут, позволяющий взглянуть на городскую среду по-новому. Если захотите, я возьму с собой своего питомца: пока будем обсуждать интересные факты из истории Москвы, хвостики познакомятся и поиграют.
О чём будет экскурсия
- Какие породы нравились императорской семье
- Какие пёсики стали настоящими героями литературы и кинематографа
- Какие существовали законы, ограничивающие счастливую собачью жизнь
- И нужно ли тереть нос овчарки на станции метро «Площадь Революции»
Организационные детали
- Маршрут полностью пешеходный, без обязательных дополнительных расходов
- Питомцам понадобятся поводки, так как будем несколько раз переходить дорогу
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 121 туриста
Меня зовут Саша, я экскурсовод. Мои экскурсии — это искусство для всех! Это не опера, на которой сложно разобрать слова, и не выставка современного искусства, где сложно отличить объект от таблички «Осторожно, мокрый пол!». Каждый может отправиться со мной на экскурсию без подготовки и забрать с собой множество понятных и прикладных знаний.Задать вопрос
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