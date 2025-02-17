Александра — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 121 туриста

Меня зовут Саша, я экскурсовод. Мои экскурсии — это искусство для всех! Это не опера, на которой сложно разобрать слова, и не выставка современного искусства, где сложно отличить объект от таблички «Осторожно, мокрый пол!». Каждый может отправиться со мной на экскурсию без подготовки и забрать с собой множество понятных и прикладных знаний.