На прогулке я расскажу о москвичах, память о которых живет на улицах города уже больше ста лет.
Вы познакомитесь с вдохновляющими историями из их жизни и увидите, как обычные люди меняли Москву и делали жизнь её обитателей лучше, а также получите готовые рецепты успеха, которые не потеряли актуальности в настоящее время.
Вы познакомитесь с вдохновляющими историями из их жизни и увидите, как обычные люди меняли Москву и делали жизнь её обитателей лучше, а также получите готовые рецепты успеха, которые не потеряли актуальности в настоящее время.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главная улица Москвы — Тверская. Здесь располагались магазины, где в 19 — начале 20 века очень любили бывать москвичи.
Тверская площадь и памятник основателю города.
Дворы Тверской улицы и сохранившаяся в центре Москвы купеческая усадьба середины 19 века.
Камергерский переулок и один из самых известных театров Москвы.
Кузнецкий мост и Петровка, куда жители Москвы до сих пор отправляются за покупками.
Театральная площадь и история одного живописного шедевра.
На прогулке вы:
- увидите знаковые места, которые появились в прошлом и позапрошлом веке стараниями московских предпринимателей и деятелей искусства.
- узнаете, как их деятельность повлияла на жизнь и привычки обитателей столицы.
- услышите истории успеха и получите вдохновение для улучшения своей жизни.
Организационные детали
- Рекомендую эту экскурсию для детей постарше (так как мы много гуляем по улице).
- В стоимость экскурсии включено лакомство от гида.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 163 туристов
Приглашаю вас на прогулки по Москве, чтобы посмотреть на город заинтересованным взглядом открывателя новых земель — даже если вам кажется, что вы знаете в нём каждый камень. Я покажу известные достопримечательности и менее известные уголки города, которые наверняка подарят вам тёплые воспоминания о нашей прекрасной столице и интересно проведённом времени.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Смольченкова
8 янв 2025
Отличная экскурсия. Все очень понравилось!!
О
Ольга
2 янв 2025
Сказочное погружение в праздник и его историю! Марина провела потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно 😃 Спасибо!
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