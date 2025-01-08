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На прогулке я расскажу о москвичах, память о которых живет на улицах города уже больше ста лет.



Вы познакомитесь с вдохновляющими историями из их жизни и увидите, как обычные люди меняли Москву и делали жизнь её обитателей лучше, а также получите готовые рецепты успеха, которые не потеряли актуальности в настоящее время.