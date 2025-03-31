Что вас ожидает

Экскурсия и рассказ об обитателях фермы. Вы посетите конюшню, ферму и вольеры диких животных. Кстати, наших животных любят снимать в кино, а верблюд и вовсе звезда КВН!

Северные олени. Поделимся интересными фактами об этих благородных животных и расскажем, как им живётся в Подмосковье.

Питомник ездовых собак. Более 60 хвостатых, среди которых сибирские хаски, аляскинские маламуты и самоедские лайки. Многие из них приехали к нам из приютов и центров отлова. В питомнике у вас будет время поиграть и сфотографироваться.

Прогулка по территории. Вы можете насладиться природой и понаблюдать за животными самостоятельно или приобрести дополнительные услуги (катание на собачьей или оленьей упряжке, конная прогулка, дог-треккинг).

Вы узнаете:

куда смотрит лошадь.

какие звуки издаёт лисичка.

как народы севера использовали оленей.

почему чистокровные хаски никогда не обидят человека.

Обратите внимание

Мы встречаемся в месте проведения экскурсии, куда вам нужно добраться самостоятельно.

У нас не контактный зоопарк: животные привиты, но близкое общение предполагается только с собаками в присутствии кинолога.

Организационные детали

Оплатить оставшуюся стоимость экскурсии можно переводом или наличными.

Надевайте одежду, которую не жалко испачкать при общении с животными.

Вход на территорию со своим кормом для животных запрещён.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)