Идеальный день для любителей животных и семей с детьми: увидеть северных оленей, покормить ламу и сделать фото с голубоглазыми хаски.
На прогулке вам повстречаются лисы, еноты, совы, яки, верблюды, козочки, овечки и другие наши постояльцы.
Мы проведём вас по территории, расскажем весёлые и грустные истории наших зверушек и напомним о правилах безопасного общения.
На прогулке вам повстречаются лисы, еноты, совы, яки, верблюды, козочки, овечки и другие наши постояльцы.
Мы проведём вас по территории, расскажем весёлые и грустные истории наших зверушек и напомним о правилах безопасного общения.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия и рассказ об обитателях фермы. Вы посетите конюшню, ферму и вольеры диких животных. Кстати, наших животных любят снимать в кино, а верблюд и вовсе звезда КВН!
Северные олени. Поделимся интересными фактами об этих благородных животных и расскажем, как им живётся в Подмосковье.
Питомник ездовых собак. Более 60 хвостатых, среди которых сибирские хаски, аляскинские маламуты и самоедские лайки. Многие из них приехали к нам из приютов и центров отлова. В питомнике у вас будет время поиграть и сфотографироваться.
Прогулка по территории. Вы можете насладиться природой и понаблюдать за животными самостоятельно или приобрести дополнительные услуги (катание на собачьей или оленьей упряжке, конная прогулка, дог-треккинг).
Вы узнаете:
- куда смотрит лошадь.
- какие звуки издаёт лисичка.
- как народы севера использовали оленей.
- почему чистокровные хаски никогда не обидят человека.
Обратите внимание
- Мы встречаемся в месте проведения экскурсии, куда вам нужно добраться самостоятельно.
- У нас не контактный зоопарк: животные привиты, но близкое общение предполагается только с собаками в присутствии кинолога.
Организационные детали
- Оплатить оставшуюся стоимость экскурсии можно переводом или наличными.
- Надевайте одежду, которую не жалко испачкать при общении с животными.
- Вход на территорию со своим кормом для животных запрещён.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Катание на собачьей упряжке 600 м: детский — 1000 ₽, взрослый — 1500 ₽; 1,5 км: детский — 1500 ₽, взрослый — 2000 ₽.
- Катание на упряжке северных оленей 500 м: детский 1500 ₽, взрослый 2000 ₽; 1 км: детский — 2000 ₽, взрослый — 3000 ₽.
- Катание на лошади/пони/ослике (круг по территории, 3–5 мин) — 500 ₽.
- Конная прогулка по лесу (1 час, в выходные) — 1800 ₽.
- Дог-треккинг (прогулка с хаски 3–5 км, 1 час): детский — 1000 ₽, взрослый — 1500 ₽.
в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1500 ₽
|Дети до 14 лет
|1200 ₽
|Семейный (2 взрослых + ребёнок)
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городском округе Ступино (Московская область)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 7 туристов
Наш спортивный центр — это отличное место для активного отдыха всей семьёй. На его базе действует питомник ездовых собак (хаски, самоеды, маламуты), конюшня и ферма, где живут северные олени, верблюды,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор
31 мар 2025
Все отлично
Входит в следующие категории Москвы
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