Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
В моем питомнике живут две породы — они очень разные, но не как лед и пламя. Скорее, это душа Заполярья и ее энергия.
Как специалист, работающий с ездовыми собаками с 90-х, читать дальшеуменьшить
я расскажу об их особенностях и роли в открытии Арктики и Антарктики. Разделю с вами любовь к этим животным и объясню, почему без них невозможно постичь Дух Севера. Вы увидите, какие они прекрасные психотерапевты. А после погуляем с ними по лесу или покатаемся на упряжках — на норвежском карте или нартах.
Почти мифическая порода, ошибочно называвшаяся американцами вымершей в начале 20 века. Эти собаки пришли вместе с людьми на берег Ледовитого океана самой восточной точки Евразии. Их потомки отправились дальше, расселяясь с эскимосами вдоль Северной Америки до Гренландии и по ней. А чукотские ездовые так и живут в суровом климате, как и тысячелетия назад: делят с человеком жилье и ходят на охоту на морской лед. Привыкшие в долгие дни и недели непогоды к созерцательному образу жизни, они охотно контактируют с человеком и легко настраивают на умиротворение и сердечный покой.
Аляскинские хаски
А эти ребята поселились у нас меньше десяти лет назад. Как и многих, нас покорило их постоянное желание бежать вперед. Полторы тысячи километров они пробегают за 7-8 дней, выигрывая все длинные гонки в мире. Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски!». Но на самом деле «хаски» — это второе слово в названии ездовых пород Северной Америки. Их несколько, и они очень разные. А аляскинские — и вовсе удивительная порода. У этих собак длинные родословные и самый почетный титул «вожак Золотая Шлейка» (в родословных наших собак тоже предки с этим титулом). Вы узнаете, почему они бегают в попонках, гольфиках и носочках. И, несомненно, ощутите энергию и любовь к движению, которыми они способны заразить каждого. Снежные или грунтовые трассы — все равно. Главное — вперед!
🐺 Собаки моего питомника путешествуют и работают вместе со мной в разных регионах России и Финляндии. В 2021 году мы вернулись с длительной работы на Шпицбергене. Там мы вместе разрабатывали туристические маршруты для Центра Арктического туризма и строили один из самых северных в мире кеннелов. Успешно приняли участие в самой северной гонке на собачьих упряжках. Интересные факты о ездовых собаках я расскажу не только у их домиков, но и во время совместной прогулки по лесу или (на ваш выбор) в поездке — на норвежском карте в бесснежное время года либо на традиционных нартах по снегу.
💙 Душа и энергия Арктики — в ее животных, а из них лишь собака близка к человеку настолько, что совместные путешествия становятся глубоким постижением Духа Севера. Приехав к нам, вы попробуете взглянуть на этот древний союз иначе.
Организационные детали
Сейчас мы располагаемся в деревне Богданиха, Ленинский район (между городами Лыткарино и Видное). К нам можно доехать на машине, предварительно договорившись о встрече. Для ориентира: примерное время в пути без пробок от ближайшей части МКАД до деревни — полчаса.
Для катаний в сырую погоду мы выдаем комбинезоны, а для прогулок по лесу вам понадобится спортивная обувь или сапоги
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2000 ₽
Дети до 5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В д. Богданихе, Ленинский район, Московская область
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 7 туристов
Меня зовут Елена, с 90-х годов занимаюсь ездовыми собаками. Мы много путешествовали и жили в разных странах. Я автор книги, посвящённой ездовым собакам, а мои статьи переведены на пять языков, читать дальшеуменьшить
включая финский и голландский. Особый мой интерес — ездовые собаки российского Севера, сейчас редкие и вымирающие. Мои собаки снимались в фильме с Владимиром Машковым и красовались на обложке книги о трансконтинентальной экспедиции французского издательства «Робер Ляфон». По Шпицбергену каждая из этих собак пробежала 2500–3000 км, а я — около шести тысяч.
Приглашаем гостей, чтобы разделить с ними нашу любовь к Арктике. А ещё ездовые собаки — отличные психотерапевты, легко умиротворяют и настраивают на позитив!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Великолепная экскурсия! Общение с настоящими полярными ездовыми собаками!!! . А покатушки с ними - настоящий восторг!!! Это не книжное представление после чтива о собачьих упряжках, а всё по Настоящему!!! . Очень рекомендую, не пожалеете! .
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