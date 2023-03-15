В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски

Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком

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В моем питомнике живут две породы — они очень разные, но не как лед и пламя. Скорее, это душа Заполярья и ее энергия.

Как специалист, работающий с ездовыми собаками с 90-х, я расскажу об их особенностях и роли в открытии Арктики и Антарктики. Разделю с вами любовь к этим животным и объясню, почему без них невозможно постичь Дух Севера. Вы увидите, какие они прекрасные психотерапевты. А после погуляем с ними по лесу или покатаемся на упряжках — на норвежском карте или нартах.
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
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Описание

Кто вас ожидает

Чукотские ездовые

Почти мифическая порода, ошибочно называвшаяся американцами вымершей в начале 20 века. Эти собаки пришли вместе с людьми на берег Ледовитого океана самой восточной точки Евразии. Их потомки отправились дальше, расселяясь с эскимосами вдоль Северной Америки до Гренландии и по ней. А чукотские ездовые так и живут в суровом климате, как и тысячелетия назад: делят с человеком жилье и ходят на охоту на морской лед. Привыкшие в долгие дни и недели непогоды к созерцательному образу жизни, они охотно контактируют с человеком и легко настраивают на умиротворение и сердечный покой.

Аляскинские хаски

А эти ребята поселились у нас меньше десяти лет назад. Как и многих, нас покорило их постоянное желание бежать вперед. Полторы тысячи километров они пробегают за 7-8 дней, выигрывая все длинные гонки в мире. Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски!». Но на самом деле «хаски» — это второе слово в названии ездовых пород Северной Америки. Их несколько, и они очень разные. А аляскинские — и вовсе удивительная порода. У этих собак длинные родословные и самый почетный титул «вожак Золотая Шлейка» (в родословных наших собак тоже предки с этим титулом). Вы узнаете, почему они бегают в попонках, гольфиках и носочках. И, несомненно, ощутите энергию и любовь к движению, которыми они способны заразить каждого. Снежные или грунтовые трассы — все равно. Главное — вперед!

🐺 Собаки моего питомника путешествуют и работают вместе со мной в разных регионах России и Финляндии. В 2021 году мы вернулись с длительной работы на Шпицбергене. Там мы вместе разрабатывали туристические маршруты для Центра Арктического туризма и строили один из самых северных в мире кеннелов. Успешно приняли участие в самой северной гонке на собачьих упряжках. Интересные факты о ездовых собаках я расскажу не только у их домиков, но и во время совместной прогулки по лесу или (на ваш выбор) в поездке — на норвежском карте в бесснежное время года либо на традиционных нартах по снегу.

💙 Душа и энергия Арктики — в ее животных, а из них лишь собака близка к человеку настолько, что совместные путешествия становятся глубоким постижением Духа Севера. Приехав к нам, вы попробуете взглянуть на этот древний союз иначе.

Организационные детали

  • Сейчас мы располагаемся в деревне Богданиха, Ленинский район (между городами Лыткарино и Видное). К нам можно доехать на машине, предварительно договорившись о встрече. Для ориентира: примерное время в пути без пробок от ближайшей части МКАД до деревни — полчаса.
  • Для катаний в сырую погоду мы выдаем комбинезоны, а для прогулок по лесу вам понадобится спортивная обувь или сапоги

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в д. Богданихе, Ленинский район, Московская область
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Встреча с хаски

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