В моем питомнике живут две породы — они очень разные, но не как лед и пламя. Скорее, это душа Заполярья и ее энергия.Как специалист, работающий с ездовыми собаками с 90-х,

я расскажу об их особенностях и роли в открытии Арктики и Антарктики. Разделю с вами любовь к этим животным и объясню, почему без них невозможно постичь Дух Севера. Вы увидите, какие они прекрасные психотерапевты. А после погуляем с ними по лесу или покатаемся на упряжках — на норвежском карте или нартах.

Описание экскурсии

Кто вас ожидает

Чукотские ездовые

Почти мифическая порода, ошибочно называвшаяся американцами вымершей в начале 20 века. Эти собаки пришли вместе с людьми на берег Ледовитого океана самой восточной точки Евразии. Их потомки отправились дальше, расселяясь с эскимосами вдоль Северной Америки до Гренландии и по ней. А чукотские ездовые так и живут в суровом климате, как и тысячелетия назад: делят с человеком жилье и ходят на охоту на морской лед. Привыкшие в долгие дни и недели непогоды к созерцательному образу жизни, они охотно контактируют с человеком и легко настраивают на умиротворение и сердечный покой.

Аляскинские хаски

А эти ребята поселились у нас меньше десяти лет назад. Как и многих, нас покорило их постоянное желание бежать вперед. Полторы тысячи километров они пробегают за 7-8 дней, выигрывая все длинные гонки в мире. Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски!». Но на самом деле «хаски» — это второе слово в названии ездовых пород Северной Америки. Их несколько, и они очень разные. А аляскинские — и вовсе удивительная порода. У этих собак длинные родословные и самый почетный титул «вожак Золотая Шлейка» (в родословных наших собак тоже предки с этим титулом). Вы узнаете, почему они бегают в попонках, гольфиках и носочках. И, несомненно, ощутите энергию и любовь к движению, которыми они способны заразить каждого. Снежные или грунтовые трассы — все равно. Главное — вперед!

🐺 Собаки моего питомника путешествуют и работают вместе со мной в разных регионах России и Финляндии. В 2021 году мы вернулись с длительной работы на Шпицбергене. Там мы вместе разрабатывали туристические маршруты для Центра Арктического туризма и строили один из самых северных в мире кеннелов. Успешно приняли участие в самой северной гонке на собачьих упряжках. Интересные факты о ездовых собаках я расскажу не только у их домиков, но и во время совместной прогулки по лесу или (на ваш выбор) в поездке — на норвежском карте в бесснежное время года либо на традиционных нартах по снегу.

💙 Душа и энергия Арктики — в ее животных, а из них лишь собака близка к человеку настолько, что совместные путешествия становятся глубоким постижением Духа Севера. Приехав к нам, вы попробуете взглянуть на этот древний союз иначе.

Организационные детали