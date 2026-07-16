На Руси смех — не грех, а добрая традиция. Так почему бы не посмеяться? Да, Москва — город серьёзный. Здесь принимаются государственные решения, строятся небоскрёбы и вершится история. Но ведь история — это не только цари, даты и реформы. Это ещё и городские байки, курьёзы, легенды и невероятные сюжеты о купцах, боярах, авантюристах и чудаках, которые жили в столице.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы услышите забавные истории о том,

как Москва готовилась к концу света, а Иван III его отменил

почему один богатейший промышленник сделал из подданных арт-объект и назвал его охраной

как текстильный магнат усиленно боролся с неприятными запахами — и чуть не помер

как московский боярин построил самую неудобную темницу Москвы и сам туда угодил

как бывший крепостной стал «водочным королём» и водил за нос конкурентов

что такое газлайтинг по-московски, или как купцы подшучивали над своими покупателями

где в Москве кормили, развлекали и пускали на праздник бесплатно, но только при условии, что вы прилично одеты и умеете держать язык за зубами

*А ещё вы увидите самое опасное место для психики взрослого человека. С него-то и начнём!

На нашем маршруте

Кремль, парк «Зарядье» и живописные виды с Васильевского спуска

Купеческое Замоскворечье

Храм Христа Спасителя и Патриарший мост

Воробьёвы горы

Сталинские высотки

Дом Правительства

Исторические набережные Москвы-реки

Мы сделаем 3 остановки для прогулок по 20–30 мин

На Васильевском спуске у Большого Москворецкого моста

На смотровой площадке Воробьёвых гор

У Патриаршего моста рядом с храмом Христа Спасителя

Организационные детали