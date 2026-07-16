На Руси смех — не грех, а добрая традиция. Так почему бы не посмеяться? Да, Москва — город серьёзный. Здесь принимаются государственные решения, строятся небоскрёбы и вершится история. Но ведь история — это не только цари, даты и реформы.
Это ещё и городские байки, курьёзы, легенды и невероятные сюжеты о купцах, боярах, авантюристах и чудаках, которые жили в столице.
Это ещё и городские байки, курьёзы, легенды и невероятные сюжеты о купцах, боярах, авантюристах и чудаках, которые жили в столице.
Описание экскурсии
Вы услышите забавные истории о том,
- как Москва готовилась к концу света, а Иван III его отменил
- почему один богатейший промышленник сделал из подданных арт-объект и назвал его охраной
- как текстильный магнат усиленно боролся с неприятными запахами — и чуть не помер
- как московский боярин построил самую неудобную темницу Москвы и сам туда угодил
- как бывший крепостной стал «водочным королём» и водил за нос конкурентов
- что такое газлайтинг по-московски, или как купцы подшучивали над своими покупателями
- где в Москве кормили, развлекали и пускали на праздник бесплатно, но только при условии, что вы прилично одеты и умеете держать язык за зубами
*А ещё вы увидите самое опасное место для психики взрослого человека. С него-то и начнём!
На нашем маршруте
- Кремль, парк «Зарядье» и живописные виды с Васильевского спуска
- Купеческое Замоскворечье
- Храм Христа Спасителя и Патриарший мост
- Воробьёвы горы
- Сталинские высотки
- Дом Правительства
- Исторические набережные Москвы-реки
Мы сделаем 3 остановки для прогулок по 20–30 мин
- На Васильевском спуске у Большого Москворецкого моста
- На смотровой площадке Воробьёвых гор
- У Патриаршего моста рядом с храмом Христа Спасителя
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе или миниавтобусе. Посадка начинается за 15 мин., опоздавших к началу поездки не ждём
- Несовершеннолетние участники допускаются только в сопровождении взрослых. Для детей до 5 лет обязательно возьмите собственное автокресло
- Если с вами 3 и более детей — каждый ребёнок должен быть в сопровождении взрослого
- Крайне редко в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник и четверг в 15:00, в пятницу в 11:30 и 15:00, в субботу в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 17 лет
|1500 ₽
|Стандартный
|1700 ₽
|Пенсионеры, Студенты, Инвалиды
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00, в пятницу в 11:30 и 15:00, в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 43949 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Это вам не обзорка! Несерьёзная Москва»
Групповая
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
1700 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6650 ₽
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Москва за 2 часа: экспресс-экскурсия по столице
Начало: Улица Варварка, 6
Расписание: Ежедневно, ежечасно с 12:15 до 18:15
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
1700 ₽ за человека