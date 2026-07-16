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Это вам не обзорка! Несерьёзная Москва

Увидеть главные достопримечательности столицы и посмеяться над её самыми невероятными историями
На Руси смех — не грех, а добрая традиция. Так почему бы не посмеяться? Да, Москва — город серьёзный. Здесь принимаются государственные решения, строятся небоскрёбы и вершится история. Но ведь история — это не только цари, даты и реформы.

Это ещё и городские байки, курьёзы, легенды и невероятные сюжеты о купцах, боярах, авантюристах и чудаках, которые жили в столице.
Это вам не обзорка! Несерьёзная Москва
Это вам не обзорка! Несерьёзная Москва
Это вам не обзорка! Несерьёзная Москва

Описание экскурсии

Вы услышите забавные истории о том,

  • как Москва готовилась к концу света, а Иван III его отменил
  • почему один богатейший промышленник сделал из подданных арт-объект и назвал его охраной
  • как текстильный магнат усиленно боролся с неприятными запахами — и чуть не помер
  • как московский боярин построил самую неудобную темницу Москвы и сам туда угодил
  • как бывший крепостной стал «водочным королём» и водил за нос конкурентов
  • что такое газлайтинг по-московски, или как купцы подшучивали над своими покупателями
  • где в Москве кормили, развлекали и пускали на праздник бесплатно, но только при условии, что вы прилично одеты и умеете держать язык за зубами

*А ещё вы увидите самое опасное место для психики взрослого человека. С него-то и начнём!

На нашем маршруте

  • Кремль, парк «Зарядье» и живописные виды с Васильевского спуска
  • Купеческое Замоскворечье
  • Храм Христа Спасителя и Патриарший мост
  • Воробьёвы горы
  • Сталинские высотки
  • Дом Правительства
  • Исторические набережные Москвы-реки

Мы сделаем 3 остановки для прогулок по 20–30 мин

  • На Васильевском спуске у Большого Москворецкого моста
  • На смотровой площадке Воробьёвых гор
  • У Патриаршего моста рядом с храмом Христа Спасителя

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе или миниавтобусе. Посадка начинается за 15 мин., опоздавших к началу поездки не ждём
  • Несовершеннолетние участники допускаются только в сопровождении взрослых. Для детей до 5 лет обязательно возьмите собственное автокресло
  • Если с вами 3 и более детей — каждый ребёнок должен быть в сопровождении взрослого
  • Крайне редко в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник и четверг в 15:00, в пятницу в 11:30 и 15:00, в субботу в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 17 лет1500 ₽
Стандартный1700 ₽
Пенсионеры, Студенты, Инвалиды1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00, в пятницу в 11:30 и 15:00, в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 43949 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
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— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход. Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.

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