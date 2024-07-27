3.5 часа
Билеты
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 14:00
11 авг в 10:00
2 250₽ за билет
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны шедевров Третьяковской галереи
Бывали ли вы в Третьяковской галерее или только планируете визит - это уникальная возможность узнать больше о великих шедеврах русской живописи
Начало: В районе метро Третьяковская
13 авг в 15:00
14 авг в 15:00
7 340₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «В погоне за унесёнными ветром»
Найти утерянные шедевры Третьяковской галереи и раскрыть их тайны
Начало: В Большом Толмачёвском переулке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада27 июля 2024Невероятно насыщенная и запоминающаяся экскурсия. Елена — потрясающий рассказчик, тонко чувствующий и улавливающий интерес к той или иной картине и тому или иному художнику. Два часа прошли как две минуты. Огромное спасибо и до новых встреч!
- ЖЖанна20 июля 2024Были с дочерью 9 лет в Третьяковской галерее с экскурсоводом Кирой. Все прошло просто отлично, заинтересовали ребенка с первых минут.
- ВВалентина19 июня 2024Очень советую гида Елена.
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Третьяковка для детей»
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