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Живо, энергично, совершенно не скучно ни ребенку, ни взрослому. Спасибо за такой формат экскурсии, для первого знакомства с галереей лучше не придумать. Хоть дочь немного устала под конец экскурсии, тем не менее все запомнила, теперь дома периодически вспоминает и рассказывает папе истории про картины