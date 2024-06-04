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разбираюсь в архитектуре и принципах градостроительства. Могу наладить контакт с гостями любого возраста. К этому я шла почти всю жизнь, потому что люблю Москву и долгое время мечтала рассказывать другим о её красоте и внутренней жизни. Свои экскурсии я стараюсь делать интересными для всех гостей. Постоянно обновляю и дорабатываю программы в зависимости от того, какие новые источники знания я нашла! Мой главный принцип — делать экскурсии комфортными и познавательными, чтобы мои гости без труда могли запомнить основное и потом применить эти знания на самостоятельных прогулках.