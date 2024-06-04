Детская групповая экскурсия «Животные на фасадах домов и около»

Изучить львов, единорогов и других представителей фауны, поселившихся на московских зданиях
Городская символика очень увлекательна.

О чём говорят нам дома и их фасады? Как архитектор передаёт свою мысль? Давайте разбираться в этом вместе. Будем говорить о животных. Это познавательно, интересно и доступно
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как взрослым, так и детям.

Для знакомства с московским бестиарием — собранием животных в искусстве — я выбрала арбатские переулки. Здесь много украшенных старинных домов, которые дадут нам не одну тему для разговора.

4
1 отзыв
Детская групповая экскурсия «Животные на фасадах домов и около»
Детская групповая экскурсия «Животные на фасадах домов и около»
Детская групповая экскурсия «Животные на фасадах домов и около»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы внимательно рассмотрим:

  • Памятник Гоголю и его детали.
  • Доходный дом Бочаровых на Гоголевском бульваре.
  • Дом с единорогом в Нащокинском переулке.
  • Дом архитектора Фалеева в Гагаринском переулке.
  • Один из самых необычных современных памятников скульптора Игоря Бурганова.

Ребята узнают:

  • Почему дикие животные стали естественными деталями городской архитектуры.
  • Откуда появилась традиция изображать мифических животных.
  • Что можно узнать о профессии и материальном положении хозяев и жильцов дома по его внешнему виду.
  • Какой архитектор вместо автографа оставлял изображения львов на зданиях.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Билет нужно покупать на каждого участника — и взрослого, и ребёнка.
  • Экскурсия будет интересна для детей с 7 лет.
  • Дети могут участвовать в экскурсии без родителей, если мы обсудим это с вами заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Ирина
4 июня 2024
1 июня были на экскурсии с подругой и двумя девочками 9 лет. Заявленная тема очень интересная. Екатерина-экскурсовод приятная девушка. Не хочется негативить, но до конца тема не раскрыта, вроде бы
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вот вот подходим к какому то интересному открытию/итогу, но нет, идем дальше. Для детей интерактива нет, задали пару вопросов. Можно бы продумать побольше для них деятельности, все таки задел как детская экскурсия. Очень надеемся, что через опыт -прогулки станут более насыщенными и интересными.

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