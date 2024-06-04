Городская символика очень увлекательна.
О чём говорят нам дома и их фасады? Как архитектор передаёт свою мысль? Давайте разбираться в этом вместе. Будем говорить о животных. Это познавательно, интересно и доступно
О чём говорят нам дома и их фасады? Как архитектор передаёт свою мысль? Давайте разбираться в этом вместе. Будем говорить о животных. Это познавательно, интересно и доступно
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы внимательно рассмотрим:
- Памятник Гоголю и его детали.
- Доходный дом Бочаровых на Гоголевском бульваре.
- Дом с единорогом в Нащокинском переулке.
- Дом архитектора Фалеева в Гагаринском переулке.
- Один из самых необычных современных памятников скульптора Игоря Бурганова.
Ребята узнают:
- Почему дикие животные стали естественными деталями городской архитектуры.
- Откуда появилась традиция изображать мифических животных.
- Что можно узнать о профессии и материальном положении хозяев и жильцов дома по его внешнему виду.
- Какой архитектор вместо автографа оставлял изображения львов на зданиях.
- И многое другое.
Организационные детали
- Билет нужно покупать на каждого участника — и взрослого, и ребёнка.
- Экскурсия будет интересна для детей с 7 лет.
- Дети могут участвовать в экскурсии без родителей, если мы обсудим это с вами заранее.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Я родилась и живу в историческом центре Москвы. По первому образованию филолог. Люблю читать, узнавать новое, а потом интересно и понятно об этом рассказывать. А ещё я профессиональный гид иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
4 июня 2024
1 июня были на экскурсии с подругой и двумя девочками 9 лет. Заявленная тема очень интересная. Екатерина-экскурсовод приятная девушка. Не хочется негативить, но до конца тема не раскрыта, вроде бы
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