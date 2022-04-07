Секреты московского модерна

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1 оценка
Секреты московского модерна
Секреты московского модерна
Секреты московского модерна
Секреты московского модерна
Секреты московского модерна

Что вас ожидает 🤩

  • Особняк А. Кекушевой
  • Особняк О. Листа
  • Доходный дом И. Исакова
Москва всегда поражала яркостью своего облика. На рубеже XIX и XX веков ее стали украшать здания с криволинейными фасадами и растительными орнаментами. Все большую популярность завоевывал новый стиль - модерн.
Мы пройдем по лабиринту переулков от Остоженки до Арбата. Увидим яркие творения Льва Кекушева- пионера московского модерна и других мастеров, узнаем что такое "рекковский стиль". Разгадаем значение символов, спрятанных на фасадах, и поговорим судьбах их создателей и известных владельцев.
Вспомним о том, кому обязан своим появлением в Москве новый стиль и почему эта необычная архитектура не прижилась в России. Я расскажу об отличительных чертах модерна, его особенностях и дальнейшем развитии.
Рассмотрим творения архитекторов начала 20 века. Одним из ярких представителей был Лев Кекушев. Расскажу об отличительных чертах его творчества,и судьбе мастера. Он ярко проявил себя в постройке частных особняков. В них зодчий неизменно проявлял себя и как высокий профессионал, точно выполнявший просьбы заказчика. Кроме того, он был мастером оформления интерьеров.
Доходные дома и особняки в переулках старой Москвы хранят свою историю и полны любопытных деталей. Вы узнаете, где во времена "серебрянного века" собирались самые известные композиторы. Поговорим о легендах перевернутой рюмки. Найдем скульптуры гигантского льва и спрятанных сов, а так же необычный скульптурный фриз. А так же узнаем отличительные черты "рекковского стиля".

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Кропоткинская». Выход № 1 на Гоголевский б
Завершение: Станция метро «Смоленская»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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