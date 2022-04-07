Москва всегда поражала яркостью своего облика. На рубеже XIX и XX веков ее стали украшать здания с криволинейными фасадами и растительными орнаментами. Все большую популярность завоевывал новый стиль - модерн.

Мы пройдем по лабиринту переулков от Остоженки до Арбата. Увидим яркие творения Льва Кекушева- пионера московского модерна и других мастеров, узнаем что такое "рекковский стиль". Разгадаем значение символов, спрятанных на фасадах, и поговорим судьбах их создателей и известных владельцев.

Вспомним о том, кому обязан своим появлением в Москве новый стиль и почему эта необычная архитектура не прижилась в России. Я расскажу об отличительных чертах модерна, его особенностях и дальнейшем развитии.

Рассмотрим творения архитекторов начала 20 века. Одним из ярких представителей был Лев Кекушев. Расскажу об отличительных чертах его творчества,и судьбе мастера. Он ярко проявил себя в постройке частных особняков. В них зодчий неизменно проявлял себя и как высокий профессионал, точно выполнявший просьбы заказчика. Кроме того, он был мастером оформления интерьеров.

Доходные дома и особняки в переулках старой Москвы хранят свою историю и полны любопытных деталей. Вы узнаете, где во времена "серебрянного века" собирались самые известные композиторы. Поговорим о легендах перевернутой рюмки. Найдем скульптуры гигантского льва и спрятанных сов, а так же необычный скульптурный фриз. А так же узнаем отличительные черты "рекковского стиля".