Автобусная экскурсия ⛳ познакомит Вас с Москвой эпохи Романовых правивших в России более трех веков. Русский император и Москва неотделимы друг от друга. Здесь, в Кремле их «венчали на царство». Здесь проходили празднования коронаций. Здесь много мест связанных с их правлением.
На экскурсии 🧭 мы узнаем:
о злоключениях каждого представителя династии Романовых
кем был проклят весь этот род
могла ли побочная дочь Петра I оказаться на престоле
был ли шанс у внука Петра I занять трон если его отец отрекся от престола
где крестились, жили, венчались и где хоронили представителей царской династии
много подробностей о Кремле
На экскурсии 🧭 Вы услышите:
легенды связанные с домом Романовых
о проклятии Марины Мнишек
был ли Алексей Михайлович подмененным младенцем
о тайне княжны Таракановой
о происхождении Павла I
о свадьбе Екатерины II и Потемкина
версию самоубийства Николая I
о пророчествах Распутина и многое другое
На экскурсии 🧭 Вы увидите:
палаты Романовых
усыпальницу Романовых
Манеж
Симонов монастырь
Екатерининский дворец
Замоскворечье и многое другое.