Автобусная экскурсия ⛳ познакомит Вас с Москвой эпохи Романовых правивших в России более трех веков. Русский император и Москва неотделимы друг от друга. Здесь, в Кремле их «венчали на царство». Здесь проходили празднования коронаций. Здесь много мест связанных с их правлением.

На экскурсии 🧭 мы узнаем:

о злоключениях каждого представителя династии Романовых

кем был проклят весь этот род

могла ли побочная дочь Петра I оказаться на престоле

был ли шанс у внука Петра I занять трон если его отец отрекся от престола

где крестились, жили, венчались и где хоронили представителей царской династии

много подробностей о Кремле

На экскурсии 🧭 Вы услышите:

легенды связанные с домом Романовых

о проклятии Марины Мнишек

был ли Алексей Михайлович подмененным младенцем

о тайне княжны Таракановой

о происхождении Павла I

о свадьбе Екатерины II и Потемкина

версию самоубийства Николая I

о пророчествах Распутина и многое другое

На экскурсии 🧭 Вы увидите:

палаты Романовых

усыпальницу Романовых

Манеж

Симонов монастырь

Екатерининский дворец

Замоскворечье и многое другое.