"Династия Романовых. Мистика и страсти на троне" с Михаилом Федоровым.

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3 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
"Династия Романовых.

Мистика и страсти на троне" с Михаилом Федоровым.
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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"Династия Романовых. Мистика и страсти на троне" с Михаилом Федоровым.
"Династия Романовых. Мистика и страсти на троне" с Михаилом Федоровым.

Что вы увидите

  • палаты Романовых
  • усыпальницу Романовых
  • Манеж
  • Симонов монастырь
  • Екатерининский дворец
  • Замоскворечье и многое другое
Автобусная экскурсия ⛳ познакомит Вас с Москвой эпохи Романовых правивших в России более трех веков. Русский император и Москва неотделимы друг от друга. Здесь, в Кремле их «венчали на царство». Здесь проходили празднования коронаций. Здесь много мест связанных с их правлением.

На экскурсии 🧭 мы узнаем:

    о злоключениях каждого представителя династии Романовых
    кем был проклят весь этот род
    могла ли побочная дочь Петра I оказаться на престоле
    был ли шанс у внука Петра I занять трон если его отец отрекся от престола
    где крестились, жили, венчались и где хоронили представителей царской династии
    много подробностей о Кремле

    На экскурсии 🧭 Вы услышите:

      легенды связанные с домом Романовых
      о проклятии Марины Мнишек
      был ли Алексей Михайлович подмененным младенцем
      о тайне княжны Таракановой
      о происхождении Павла I
      о свадьбе Екатерины II и Потемкина
      версию самоубийства Николая I
      о пророчествах Распутина и многое другое

      На экскурсии 🧭 Вы увидите:

        палаты Романовых
        усыпальницу Романовых
        Манеж
        Симонов монастырь
        Екатерининский дворец
        Замоскворечье и многое другое.
        +Что входит
        • Транспорт
        • работа экскурсовода
        Что не входит
        • личные расходы
        Начало
        🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
        Место завершения
        🏁 м. Красные ворота
        "Династия Романовых. Мистика и страсти на троне" с Михаилом Федоровым.
        "Династия Романовых. Мистика и страсти на троне" с Михаилом Федоровым.

        Экскурсия проводится Воскресенье 13:00

        • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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        Огни С.
        Огни С.
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