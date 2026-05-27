Мои заказы

Другая Москва: за фасадами особняков и фабрик + подъём на колокольню

Увидеть новые грани города
Хочу показать вам необычную Москву, где за фасадами купеческих особняков и фабричных зданий скрываются судьбы и тайны прошлых веков. Мы заглянем во дворы и закоулки, увидим пожарную каланчу и дореволюционные люки. Выясним, как жили и работали московские купцы, как придумывали и развивали фабрики и заводы. А затем поднимемся на смотровую площадку, откуда город откроется с новой стороны.
Другая Москва: за фасадами особняков и фабрик + подъём на колокольню
Другая Москва: за фасадами особняков и фабрик + подъём на колокольню
Другая Москва: за фасадами особняков и фабрик + подъём на колокольню

Описание экскурсии

Дом, где родился Станиславский

Посетим место, откуда начался путь великого реформатора театра. Поговорим о том, как его идеи изменили мировую сцену.

Храм в честь папы римского

Разберёмся, почему в православной Москве появился храм с необычным посвящением и какие тайны хранят его стены.

Канитель, золото и театр

Обсудим, почему жители этой части города так много канителились и как это связано с театральными традициями.

Лилия и костёр революции

Поговорим о благородной лилии, пионерских кострах и почётных скаутах Российской империи.

Пабло Пикассо, граф Орлов и Василий Кузякин

Выясним, что общего у испанского художника, русского графа и изменщика Кузякина, и как их общее увлечение изменило Москву.

Промышленная архитектура

Осмотрим сохранившийся корпус бывшего завода — памятник индустриальной истории Москвы.

Дом без адреса

Поймём, как в старину ориентировались в городе и увидим необычный объект.

Водопровод и канализация

Выясним, кому Москва обязана появлением современных коммуникаций, и найдём дореволюционные люки.

Колокольня 18 века

Поднимемся на старинную колокольню и полюбуемся великолепной панорамой Москвы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Марксистская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 263 туристов
Провожу авторские экскурсии по родному городу. От парадной Красной площади и модного Сити до тайных двориков и переулков. В экскурсиях участвуют ваши глаза, уши, ноги и, конечно, душа! Предлагаю быть внимательнее к деталям, попробовать угадать стиль и эпоху. Вспомнить старую Москву и смело встретиться с новой!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Другая Москва: за фасадами особняков и фабрик + подъём на колокольню»

«Москва-Сити» со всех сторон
Пешая
2.5 часа
986 отзывов
Билеты
«Москва-Сити» со всех сторон
Погулять по деловому району и узнать, что скрывается за амбициозными стеклянными фасадами
Начало: У метро Деловой центр
Сегодня в 14:00
29 мая в 18:00
1000 ₽ за билет
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
Узнайте, что скрывается за фасадом столицы. Хулиганские хроники Москвы раскроют тайны кутежей и скандалов, от Есенина до Высоцкого
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
8700 ₽ за всё до 6 чел.
Все грани Москвы
На машине
На автобусе
3.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Москвы
Если вы в Москве впервые и хотите увидеть больше, чем Красную площадь, этот маршрут для вас! Узнайте небанальные факты и насладитесь видами столицы
31 мая в 05:00
1 июн в 05:00
14 800 ₽ за всё до 3 чел.
Секреты посольских особняков в Москве
Пешая
2 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Секреты посольских особняков в Москве
Погрузитесь в мир дипломатии и архитектуры, прогуливаясь по элитным районам Москвы. Узнайте о судьбах особняков и их владельцев
Начало: В районе метро Парк культуры
Расписание: в четверг в 18:00
Завтра в 18:00
4 июн в 18:00
1000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 6800 ₽ за человека