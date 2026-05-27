Другая Москва: за фасадами особняков и фабрик + подъём на колокольню
Увидеть новые грани города
Хочу показать вам необычную Москву, где за фасадами купеческих особняков и фабричных зданий скрываются судьбы и тайны прошлых веков. Мы заглянем во дворы и закоулки, увидим пожарную каланчу и дореволюционные люки. Выясним, как жили и работали московские купцы, как придумывали и развивали фабрики и заводы. А затем поднимемся на смотровую площадку, откуда город откроется с новой стороны.
Описание экскурсии
Дом, где родился Станиславский
Посетим место, откуда начался путь великого реформатора театра. Поговорим о том, как его идеи изменили мировую сцену.
Храм в честь папы римского
Разберёмся, почему в православной Москве появился храм с необычным посвящением и какие тайны хранят его стены.
Канитель, золото и театр
Обсудим, почему жители этой части города так много канителились и как это связано с театральными традициями.
Лилия и костёр революции
Поговорим о благородной лилии, пионерских кострах и почётных скаутах Российской империи.
Пабло Пикассо, граф Орлов и Василий Кузякин
Выясним, что общего у испанского художника, русского графа и изменщика Кузякина, и как их общее увлечение изменило Москву.
Промышленная архитектура
Осмотрим сохранившийся корпус бывшего завода — памятник индустриальной истории Москвы.
Дом без адреса
Поймём, как в старину ориентировались в городе и увидим необычный объект.
Водопровод и канализация
Выясним, кому Москва обязана появлением современных коммуникаций, и найдём дореволюционные люки.
Колокольня 18 века
Поднимемся на старинную колокольню и полюбуемся великолепной панорамой Москвы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Марксистская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 263 туристов
Провожу авторские экскурсии по родному городу. От парадной Красной площади и модного Сити до тайных двориков и переулков. В экскурсиях участвуют ваши глаза, уши, ноги и, конечно, душа! Предлагаю быть внимательнее к деталям, попробовать угадать стиль и эпоху. Вспомнить старую Москву и смело встретиться с новой!
