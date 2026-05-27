Хочу показать вам необычную Москву, где за фасадами купеческих особняков и фабричных зданий скрываются судьбы и тайны прошлых веков. Мы заглянем во дворы и закоулки, увидим пожарную каланчу и дореволюционные люки. Выясним, как жили и работали московские купцы, как придумывали и развивали фабрики и заводы. А затем поднимемся на смотровую площадку, откуда город откроется с новой стороны.

Дом, где родился Станиславский

Посетим место, откуда начался путь великого реформатора театра. Поговорим о том, как его идеи изменили мировую сцену.

Храм в честь папы римского

Разберёмся, почему в православной Москве появился храм с необычным посвящением и какие тайны хранят его стены.

Канитель, золото и театр

Обсудим, почему жители этой части города так много канителились и как это связано с театральными традициями.

Лилия и костёр революции

Поговорим о благородной лилии, пионерских кострах и почётных скаутах Российской империи.

Пабло Пикассо, граф Орлов и Василий Кузякин

Выясним, что общего у испанского художника, русского графа и изменщика Кузякина, и как их общее увлечение изменило Москву.

Промышленная архитектура

Осмотрим сохранившийся корпус бывшего завода — памятник индустриальной истории Москвы.

Дом без адреса

Поймём, как в старину ориентировались в городе и увидим необычный объект.

Водопровод и канализация

Выясним, кому Москва обязана появлением современных коммуникаций, и найдём дореволюционные люки.

Колокольня 18 века

Поднимемся на старинную колокольню и полюбуемся великолепной панорамой Москвы.