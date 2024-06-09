За несколько веков своего существования улица Никольская в полной мере впитала дух старой Москвы, её противоречия и обаяние.
На своём веку она повидала многое: от личной драмы первого царя из династии Романовых до революции, которую мы пережили — и даже не заметили. Вас ждут истории о торговле в Москве, привычках, любимых ресторанах и суевериях москвичей.
На своём веку она повидала многое: от личной драмы первого царя из династии Романовых до революции, которую мы пережили — и даже не заметили. Вас ждут истории о торговле в Москве, привычках, любимых ресторанах и суевериях москвичей.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по «туристической» улице Никольской неожиданно превратится в путешествие вглубь веков. За открыточными видами и туристическими достопримечательностями я помогу отыскать судьбы людей, обычаи и привычки древних москвичей и… повод узнать больше об истории родной страны.
Седая старина Москвы
Мы пройдём улицу от начала и до конца:
- Начнём от Никольской башни и познакомимся с одним из самых почитаемых в России святых
- Узнаем об особенностях московской торговли у ГУМа
- У Заиконоспасского монастыря станем чуть ближе к Михайло Ломоносову;
- Побываем на Никольском крестце, чтобы узнать о суевериях, магии и технике магической безопасности;
- Полюбуемся зданием Синодальной типографии;
- У Успенской церкви на Чижевском подворье убедимся, что цари не могут жениться по любви;
- У парфюмерного магазина поверим, что искренняя любовь всё же существует
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому желательно позаботиться об удобной обуви.
в воскресенье в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|630 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Профессиональный экскурсовод с 2014 года и краевед-любитель по жизни. Я люблю свою страну, а Москва — город, где история России раскрывается в полной мере. Считаю, что в экскурсии важны не тонкости архитектурного стиля, даты и количество этажей, а люди и их судьбы, смыслы и причинно-следственные связи того, что было.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
Завтра в 13:00
11 июня в 10:30
5 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
14 июня в 16:30
15 июня в 11:00
670₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
Сегодня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека