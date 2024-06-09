Никольская: причудливый узор времён

Рассмотреть «лоскутное одеяло» одной из старейших торговых улиц Москвы (в группе)
За несколько веков своего существования улица Никольская в полной мере впитала дух старой Москвы, её противоречия и обаяние.

На своём веку она повидала многое: от личной драмы первого царя из династии Романовых до революции, которую мы пережили — и даже не заметили. Вас ждут истории о торговле в Москве, привычках, любимых ресторанах и суевериях москвичей.
Никольская: причудливый узор времён
Никольская: причудливый узор времён
Никольская: причудливый узор времён
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по «туристической» улице Никольской неожиданно превратится в путешествие вглубь веков. За открыточными видами и туристическими достопримечательностями я помогу отыскать судьбы людей, обычаи и привычки древних москвичей и… повод узнать больше об истории родной страны.

Седая старина Москвы

Мы пройдём улицу от начала и до конца:

  • Начнём от Никольской башни и познакомимся с одним из самых почитаемых в России святых
  • Узнаем об особенностях московской торговли у ГУМа
  • У Заиконоспасского монастыря станем чуть ближе к Михайло Ломоносову;
  • Побываем на Никольском крестце, чтобы узнать о суевериях, магии и технике магической безопасности;
  • Полюбуемся зданием Синодальной типографии;
  • У Успенской церкви на Чижевском подворье убедимся, что цари не могут жениться по любви;
  • У парфюмерного магазина поверим, что искренняя любовь всё же существует

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому желательно позаботиться об удобной обуви.

в воскресенье в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет630 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеУлицы и переулкиЦентр МосквыСтарая МоскваНикольская улицаПопулярные местаДля студентовШопинг

Похожие экскурсии из Москвы

Лабиринт улиц и переулков Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
Завтра в 13:00
11 июня в 10:30
5 300 за всё до 4 чел.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
14 июня в 16:30
15 июня в 11:00
670 за человека
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
253 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
Сегодня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам