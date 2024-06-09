Елена — ваш гид в Москве

Профессиональный экскурсовод с 2014 года и краевед-любитель по жизни. Я люблю свою страну, а Москва — город, где история России раскрывается в полной мере. Считаю, что в экскурсии важны не тонкости архитектурного стиля, даты и количество этажей, а люди и их судьбы, смыслы и причинно-следственные связи того, что было.