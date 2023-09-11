Знакомство с архитектурой московского модерна в компании искусствоведа
Но среди влюбленных в архитектуру людей эта территория между Остоженкой и Пречистенской набережной известна как сокровищница зданий в стиле модерн.
Рассмотрим её главные артефакты, поговорим о хитростях авторов и судьбах хозяев уникальных московских домов.
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Описание
Что вас ожидает
Дом под рюмкой. Его облик схож со сказочной крепостью, где можно с комфортом укрыться от городской суеты. Но почему этот дом украшен перевёрнутой рюмкой? Какая книга повлияла на его скульптурный декор? И что входило в понятие комфорта для москвича начала 20 века? Обсудим в деталях.
Дом-сказка, выстроенный по эскизам создателя русской Матрёшки. Проясним, о какой сказке речь: пушкинском «Золотом петушке», богатырской былине или языческом сказании? И постараемся понять, как удалось построить такой роскошный дом всего за один тёплый сезон!
2-ой Обыденский переулок. На небольшом пригорке нас ждёт дом с балконами потрясающей красоты. Ответим на вопрос: как же они, массивные такие, столько лет продержались на фасаде? И увидим, при чём здесь Антонио Гауди.
Шедевры Остоженки. Рассмотрим доходный дом со скульптурным фризом, особняк пионера московского модерна Льва Кекушева и два изящных здания, которые он выстроил по соседству. Распутаем загадку, почему архитектор сбежал из своего дома после нескольких лет проживания.
Мансуровский переулок и его малоквартирный доходный дом, который напоминает северную крепость, поврежденную пушечным ядром. Чем обернулось такое сходство? Вас ждёт история с оттенком мистики.
Особняк Александры Дерожинской станет изысканным «десертом» нашей прогулки. Гигантское окно, камин, отражающий скандальную судьбу хозяйки дома, и огромная паучиха на парадной двери — всё это создано руками гения русского модерна Франца Шехтеля. Рассмотрим красоту во всех деталях.
Организационные детали
- Оденьтесь по погоде с небольшим запасом тепла. Не помешают удобная обувь и зонтик.
- Вас ждёт обзорная экскурсия без посещения объектов, поэтому дополнительных расходов не предвидится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Кропоткинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.