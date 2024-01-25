Дом под рюмкой. Его облик схож со сказочной крепостью, где можно с комфортом укрыться от городской суеты. Но почему этот дом украшен перевёрнутой рюмкой? Какая книга повлияла на его скульптурный декор? И что входило в понятие комфорта для москвича начала 20 века? Обсудим в деталях.
Дом-сказка, выстроенный по эскизам создателя русской Матрёшки. Проясним, о какой сказке речь: пушкинском «Золотом петушке», богатырской былине или языческом сказании? И постараемся понять, как удалось построить такой роскошный дом всего за один тёплый сезон!
2-ой Обыденский переулок. На небольшом пригорке нас ждёт дом с балконами потрясающей красоты. Ответим на вопрос: как же они, массивные такие, столько лет продержались на фасаде? И увидим, при чём здесь Антонио Гауди.
Шедевры Остоженки. Рассмотрим доходный дом со скульптурным фризом, особняк пионера московского модерна Льва Кекушева и два изящных здания, которые он выстроил по соседству. Распутаем загадку, почему архитектор сбежал из своего дома после нескольких лет проживания.
Мансуровский переулок и его малоквартирный доходный дом, который напоминает северную крепость, поврежденную пушечным ядром. Чем обернулось такое сходство? Вас ждёт история с оттенком мистики.
Особняк Александры Дерожинской станет изысканным «десертом» нашей прогулки. Гигантское окно, камин, отражающий скандальную судьбу хозяйки дома, и огромная паучиха на парадной двери — всё это создано руками гения русского модерна Франца Шехтеля. Рассмотрим красоту во всех деталях.
Организационные детали
Оденьтесь по погоде с небольшим запасом тепла. Не помешают удобная обувь и зонтик.
Вас ждёт обзорная экскурсия без посещения объектов, поэтому дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 25 туристов
Я искусствовед, влюблённый в стиль модерн. Больше 10 лет назад мне захотелось поделиться с людьми своими знаниями, и я решила сделать экскурсии своей профессией. Мне не хотелось распыляться, поэтому все читать дальшеуменьшить
эти годы я кропотливо прокладывала свои маршруты именно по архитектуре московского модерна. Это то, в чём я действительно отлично разбираюсь, и то, чем я могу быть полезна вам. Рассказываю увлекательно и просто об очень сложных вещах, и это подтверждают сотни людей, посетивших мои экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Gleb
Моя экскурсия под руководством Александры оказалась захватывающим и познавательным путешествием в историю стиля модерн 🏰 С первых минут стало ясно, что Александра обладает глубокими знаниями истории, а его энтузиазм заразителен читать дальшеуменьшить
🙆♀️
Экскурсия предназначена для тех, кто жаждет узнать, как возник стиль модерн, что он символизирует и какова его исирия. Мы обошли шесть уникальных домов, построенных в период с 1900 по 1905 годах. Особенно впечатлил меня Особняк Александры Дерожинской.
Спасибо, Александра, за увлекательное путешествие в прошлое, за уникальные истории. Эта экскурсия стала для меня не только источником новых знаний, но и вдохновением для дальнейших путешествий в мир истории и искусства💙💜
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М
Мурад
Потрясающий экскурсовод, влюблённый в свою работу, умеющий показать ее необыкновенно увлекательно! Александра - замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и увлекательно путешествовать по золотой миле. Благодаря Александре,мы открыли для себя Остоженку и Пречистенку совершенно с необычной стороны. Это была живая экскурсия по району, насыщенному фактами и событиями о которых, хочется необходимо знать и помнить.
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