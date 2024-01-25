«Золотая миля» запомнилась как элитный район 90-х годов. Но среди влюбленных в архитектуру людей эта территория между Остоженкой и Пречистенской набережной известна как сокровищница зданий в стиле модерн. Рассмотрим её главные артефакты, поговорим о хитростях авторов и судьбах хозяев уникальных московских домов.

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Описание экскурсии

Дом под рюмкой. Его облик схож со сказочной крепостью, где можно с комфортом укрыться от городской суеты. Но почему этот дом украшен перевёрнутой рюмкой? Какая книга повлияла на его скульптурный декор? И что входило в понятие комфорта для москвича начала 20 века? Обсудим в деталях.

Дом-сказка, выстроенный по эскизам создателя русской Матрёшки. Проясним, о какой сказке речь: пушкинском «Золотом петушке», богатырской былине или языческом сказании? И постараемся понять, как удалось построить такой роскошный дом всего за один тёплый сезон!

2-ой Обыденский переулок. На небольшом пригорке нас ждёт дом с балконами потрясающей красоты. Ответим на вопрос: как же они, массивные такие, столько лет продержались на фасаде? И увидим, при чём здесь Антонио Гауди.

Шедевры Остоженки. Рассмотрим доходный дом со скульптурным фризом, особняк пионера московского модерна Льва Кекушева и два изящных здания, которые он выстроил по соседству. Распутаем загадку, почему архитектор сбежал из своего дома после нескольких лет проживания.

Мансуровский переулок и его малоквартирный доходный дом, который напоминает северную крепость, поврежденную пушечным ядром. Чем обернулось такое сходство? Вас ждёт история с оттенком мистики.

Особняк Александры Дерожинской станет изысканным «десертом» нашей прогулки. Гигантское окно, камин, отражающий скандальную судьбу хозяйки дома, и огромная паучиха на парадной двери — всё это создано руками гения русского модерна Франца Шехтеля. Рассмотрим красоту во всех деталях.

Организационные детали