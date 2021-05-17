Донской монастырь сквозь века

Раскрыть секреты одной из старейших и самых почитаемых святынь Москвы
Основанный в конце XVI века в честь победы над крымским ханом Казы-Гиреем, Донской монастырь всегда был «на передовой» ярких событий российской истории.

Я расскажу о периодах его расцвета и забвения, знаменитых купцах и дворянах, а также многочисленных чудесах, происходивших в стенах обители в самые тяжелые времена.
4.5
4 отзыва
Донской монастырь сквозь века
Донской монастырь сквозь века
Донской монастырь сквозь века
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Донской монастырь сквозь столетия

Гуляя по Донскому монастырю, вы узнаете, как формировался его архитектурный ансамбль, с какими военными победами он связан и чем знаменит сегодня. Кроме того, я расскажу о патриархе Тихоне, имя которого также навсегда вошло в историю Донского монастыря. И, конечно, познакомлю с удивительной историей донской иконы Пресвятой Богородицы, которая со времен Куликовской битвы считается Матушкой-Заступницей Москвы.

Красота и тишина монастыря

Старинные соборы монастыря удивят вас замечательной сохранностью внутреннего убранства. А царящая вокруг них атмосфера запомнится умиротворением и покоем, охраняемым липовыми аллеями и яблоневым садом. На прогулке вы услышите малоизвестные факты о святыне и увидите легендарный некрополь, где нашли покой виднейшие представители русского дворянства, а также где сохраняются уникальные мраморные барельефы с утраченного в 30-е годы Храма Христа Спасителя.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается пожертвование в паломническую службу Донского монастыря для посетителей с экскурсией — 200 ₽ за чел.
  • Экскурсия полностью пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Посещение храмов входит в экскурсию, поэтому нужно соблюдать правила посещения: у женщин должны быть покрыты голова и ноги. Мужчины в шортах также не допускаются на территорию обители. Руки должны быть закрыты до локтей

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Шаболовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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2
1
Y
17 мая 2021
Благодарны за интересную и познавательную прогулку! Интересное красивое место и информативный рассказ!
Е
8 апр 2021
Рассказ был похож на пересказ учебника. Все сведения, которые мы почерпнули из экскурсии, в более подробном варианте можно прочитать на официальном сайте Донского монастыря. В Донском монастыре находится уникальный некрополь,
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поэтому от экскурсии, в частности, мы ожидали, что нам покажут интересные надгробия, так как самим найти там что-либо сложно. Но мы увидели всего пару надгробий, о некоторых других услышали только краткое сообщение.
По нашим представлениям, индивидуальная экскурсия заключается в том, что человек, увлеченный каким-то местом или темой, самостоятельно "раскапывает" интересные сведения и делится ими с нами. Общедоступные сведения из учебников и Википедии можно добыть самим или почерпнуть из экскурсии, где ходят большой толпой и плохо слышат экскурсовода.

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Благодарю за Ваш отзыв.
Рассказ о монастыре спланирован с учётом рассказа об истории местности, и начинается от метро, о чём
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я Вам и сообщила.
Однако Вы всё же пожелали ожидать меня на территории монастыря, и направились туда самостоятельно.
Но если начинать рассказ на территории монастыря, то информации получается в разы меньше, т. к. рассказ по дороге от метро и возле стен монастыря является важной частью экскурсии.
После экскурсии по территории я предложила Вам всё-таки пройтись вокруг стен, и проводить Вас до метро с рассказом по пути - то есть, провести экскурсию в обратном порядке. Вы могли бы узнать ещё очень много нового и интересного из истории монастыря и района, но Вы отказались.
А посещение некрополя не является главной частью экскурсии, и проходит лишь ознакомительно.
По некрополю проводится отдельная экскурсия, и по содержанию она биографическая, а о монастыре - более историческая.
Если у Вас историческое образование, или Вы просто любите и хорошо знаете историю, то, несомненно, Вам очень хорошо знакома история Донского монастыря - ведь это один из самых знаменитых монастырей Москвы.
Но чаще всего люди, приходящие на экскурсию, о многом слышат впервые. Некоторые факты, хорошо известные любителям истории, для большинства экскурсантов становятся самым настоящим открытием.
И всё же благодарю Вас за посещение экскурсии, и буду рада встрече на других маршрутах!
С уважением, Оксана

О
6 мар 2021
Экскурсия понравилась. Познавательно. Рекомендуем для любого возраста
Е
9 янв 2021
Очень содержательная и познавательная экскурсия, масса впечатлений! И желание вернуться для неспешного подробного изучения.
Оксана - безусловно обладает обширными знаниями и с удовольствием делится ими, отвечает на все вопросы, даже не связанные непосредственно с темой экскурсии.
С удовольствием присоединимся к ее экскурсиям в будущем, и эту экскурсию будем рекомендовать всем знакомым.

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