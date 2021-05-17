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я Вам и сообщила.

Однако Вы всё же пожелали ожидать меня на территории монастыря, и направились туда самостоятельно.

Но если начинать рассказ на территории монастыря, то информации получается в разы меньше, т. к. рассказ по дороге от метро и возле стен монастыря является важной частью экскурсии.

После экскурсии по территории я предложила Вам всё-таки пройтись вокруг стен, и проводить Вас до метро с рассказом по пути - то есть, провести экскурсию в обратном порядке. Вы могли бы узнать ещё очень много нового и интересного из истории монастыря и района, но Вы отказались.

А посещение некрополя не является главной частью экскурсии, и проходит лишь ознакомительно.

По некрополю проводится отдельная экскурсия, и по содержанию она биографическая, а о монастыре - более историческая.

Если у Вас историческое образование, или Вы просто любите и хорошо знаете историю, то, несомненно, Вам очень хорошо знакома история Донского монастыря - ведь это один из самых знаменитых монастырей Москвы.

Но чаще всего люди, приходящие на экскурсию, о многом слышат впервые. Некоторые факты, хорошо известные любителям истории, для большинства экскурсантов становятся самым настоящим открытием.

И всё же благодарю Вас за посещение экскурсии, и буду рада встрече на других маршрутах!

С уважением, Оксана