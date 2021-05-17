Я расскажу о периодах его расцвета и забвения, знаменитых купцах и дворянах, а также многочисленных чудесах, происходивших в стенах обители в самые тяжелые времена.
Описание экскурсии
Донской монастырь сквозь столетия
Гуляя по Донскому монастырю, вы узнаете, как формировался его архитектурный ансамбль, с какими военными победами он связан и чем знаменит сегодня. Кроме того, я расскажу о патриархе Тихоне, имя которого также навсегда вошло в историю Донского монастыря. И, конечно, познакомлю с удивительной историей донской иконы Пресвятой Богородицы, которая со времен Куликовской битвы считается Матушкой-Заступницей Москвы.
Красота и тишина монастыря
Старинные соборы монастыря удивят вас замечательной сохранностью внутреннего убранства. А царящая вокруг них атмосфера запомнится умиротворением и покоем, охраняемым липовыми аллеями и яблоневым садом. На прогулке вы услышите малоизвестные факты о святыне и увидите легендарный некрополь, где нашли покой виднейшие представители русского дворянства, а также где сохраняются уникальные мраморные барельефы с утраченного в 30-е годы Храма Христа Спасителя.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается пожертвование в паломническую службу Донского монастыря для посетителей с экскурсией — 200 ₽ за чел.
- Экскурсия полностью пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
- Посещение храмов входит в экскурсию, поэтому нужно соблюдать правила посещения: у женщин должны быть покрыты голова и ноги. Мужчины в шортах также не допускаются на территорию обители. Руки должны быть закрыты до локтей
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
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Рассказ о монастыре спланирован с учётом рассказа об истории местности, и начинается от метро, о чём
Оксана - безусловно обладает обширными знаниями и с удовольствием делится ими, отвечает на все вопросы, даже не связанные непосредственно с темой экскурсии.
С удовольствием присоединимся к ее экскурсиям в будущем, и эту экскурсию будем рекомендовать всем знакомым.