Погрузитесь в духовную атмосферу двух московских монастырей — Новодевичьего и Донского! Особенность моей экскурсии — возможность пообедать в трапезной Донского монастыря — там, где обычно трапезничает братия.
Также в программе: неспешная прогулка по храмам и некрополям, рассказы о судьбах великих женщин и защитниках Отечества и подъём на одну из древних башен.
Также в программе: неспешная прогулка по храмам и некрополям, рассказы о судьбах великих женщин и защитниках Отечества и подъём на одну из древних башен.
Описание экскурсии
Новодевичий монастырь
- Мощные крепостные стены с башнями
- Надвратные церкви и величественная колокольня
- Некрополь с захоронениями известных исторических личностей
Донской монастырь
- Малый собор — древнейшая каменная постройка монастыря конца 16 века
- Большой собор Донской иконы Божией Матери с великолепным убранством
- Возможность подняться на одну из крепостных башен
- Единственный сохранившийся дворянский некрополь в Москве
Обед в трапезной
Это не туристический аттракцион, а подлинное погружение в монастырский быт и традиции. В меню — простые, но сытные блюда. Особый вкус им придаёт то, что готовятся они с молитвой и в соответствии с монастырским уставом.
Вы узнаете:
- какую роль сыграли Донской и Новодевичий монастыри в защите Москвы и духовной жизни страны
- почему Новодевичий монастырь называют женской крепостью и какие трагические судьбы связаны с его стенами
- кто такая царевна Софья Алексеевна и почему её жизнь закончилась в затворничестве
- чем уникальны фрески Смоленского собора и почему они считаются жемчужиной древнерусской живописи
- кто из великих русских мыслителей, писателей и аристократов покоится в стенах монастырей
- как устроен монастырский быт и в чём особенности питания по монастырскому уставу
Организационные детали
- Экскурсия историческая, не паломническая
- Проезд на общественном транспорте не входит в стоимость — между объектами передвигаемся на метро
- В зимнее время решение о подъёме на башню остаётся за гидом. Если кто-то из группы не может подняться на башню, тогда вся группа не поднимается
- Обе обители действующие, поэтому при посещении необходимо исключить чрезмерно открытую одежду. Женщинам обязательно иметь платок на голову
Дополнительные расходы
- Новодевичий монастырь — 500 ₽ взрослый, 300 ₽ льготный
- Экскурсионный сбор в Новодевичьем монастыре — 1000 ₽ за группу
- Донской монастырь — 600 ₽ за чел.
- Обед в Донском монастыре — 700 ₽ за чел. Его нужно заказать за 2-4 дня до экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Донской монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2519 туристов
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
11 дек в 10:30
13 дек в 14:30
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Симонов монастырь: история утраченной обители
Симонов монастырь, основанный в 1370 году, был духовным центром Москвы. На экскурсии вы увидите сохранившиеся постройки и узнаете об истории обители
Начало: На станции метро Автозаводская
18 дек в 13:00
24 дек в 13:00
2900 ₽ за всё до 5 чел.