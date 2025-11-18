О Кисловской слободе — одном из исчезнувших поселений Москвы — сегодня знают единицы.
А между тем, здесь, в кварталах рядом с консерваторией, среди доходных домов с грифонами и львами, получаются очень атмосферные снимки! Мы запечатлеем необычные детали и яркие моменты встречи с Кисловкой. И ваш фотоальбом пополнится кадрами, полными шарма и ностальгии.
Описание фото-прогулки
Всего в 10 минутах от Кремля есть аутентичные кварталы, спрятанные от глаз туристов. Вы ни за что не поверите, что это центр Москвы — настолько здесь тихо и уютно! Мы поможем запечатлеть эти ощущения не только в памяти, но и на снимках:
- сфотографируем вас на фоне бывшего доходного дома Шереметевых, где в советское время проживали шпионы и генсеки
- подскажем, где найти Романов двор и старинную церковь
- отведём в тайный дворик и фотогеничный сад на месте Кисловской слободы
- сделаем эффектные кадры с необычными арт-объектами: застрелившейся белкой, таксой-старожилом и любовным посланием
Снимать будем на на профессиональную полнокадровую камеру Nikon Z6, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 II или Canon EOS 6D Mark II. В течение недели по ссылке вы получите от 30 фото в цветокоррекции.
Организационные детали
- Фотопрогулку можно провести и для большего количества людей, доплата составит 1000 ₽ за чел.
- С вами буду я или другой опытный фотограф нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2893 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
