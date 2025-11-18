О Кисловской слободе — одном из исчезнувших поселений Москвы — сегодня знают единицы. А между тем, здесь, в кварталах рядом с консерваторией, среди доходных домов с грифонами и львами, получаются очень атмосферные снимки! Мы запечатлеем необычные детали и яркие моменты встречи с Кисловкой. И ваш фотоальбом пополнится кадрами, полными шарма и ностальгии.

Описание фото-прогулки

Всего в 10 минутах от Кремля есть аутентичные кварталы, спрятанные от глаз туристов. Вы ни за что не поверите, что это центр Москвы — настолько здесь тихо и уютно! Мы поможем запечатлеть эти ощущения не только в памяти, но и на снимках:

сфотографируем вас на фоне бывшего доходного дома Шереметевых, где в советское время проживали шпионы и генсеки

подскажем, где найти Романов двор и старинную церковь

отведём в тайный дворик и фотогеничный сад на месте Кисловской слободы

сделаем эффектные кадры с необычными арт-объектами: застрелившейся белкой, таксой-старожилом и любовным посланием

Снимать будем на на профессиональную полнокадровую камеру Nikon Z6, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 II или Canon EOS 6D Mark II. В течение недели по ссылке вы получите от 30 фото в цветокоррекции.

Организационные детали