Юрий — ваш гид в Москве Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 1833 туристов

Я — аккредитованный гид в Москве. Муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся — такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу вам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей!