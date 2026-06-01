Мой театрализованный квест — это путешествие по живописному парку. На маршруте будут неожиданные встречи и превращения, игры и загадки, фокусы и подарки. Квест подойдёт детям от 6 до 9 лет в качестве необычного праздника на природе.
Описание квеста
Будет увлекательно:
- Если дети правильно отгадают названия деревьев — они встретят Лешего.
- Не испугаются и подружатся с ним — найдут Бабу-ягу.
- Обойдут коварства хитрой старухи — отыщут Хранителя леса и освободят девочку Машу из плена.
И познавательно:
- Ребята выучат названия деревьев и птиц.
- Научатся определять растения по листьям и плодам.
- Запомнят правила поведения на природе.
- Выяснят, кто обитает в лесу и в парке.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 1 мая по 1 октября.
- Рекомендую надеть удобную одежду и спортивную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1833 туристов
Я — аккредитованный гид в Москве. Муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся — такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу вам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей!
Входит в следующие категории Москвы
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