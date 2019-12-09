8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Развлечение…

Детям предстоит исследовать парк Зарядье и улицу Варварку. Каждый получит книжечку с заданиями, карандаш и карту. Ориентируясь по карте, ребята найдут ключевые объекты, подумают над вопросами и запишут разгадку в книжечку. Только выполнив все задания, дети узнают ответ на главный вопрос — и получат приз! Без подарка не уйдет ни один ребенок.

и польза!

Я буду сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажу о парке Зарядье — о его названии и прошлом, о строительстве парка и новаторских решениях. На экскурсии дети узнают интересные детали из истории Москвы, услышат о русских традициях и народной культуре.

Ребята поймут, по какому принципу построен парк, какие климатические зоны здесь можно встретить и чем они отличаются; попробуют догадаться, сколько людей выдержит Парящий мост и что прячет «Стеклянная кора».

Узнают, откуда пошло выражение «Будет и на нашей улице праздник», а также «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», услышат рассказ о том, кто такие юродивые и где похоронен первый блаженный Москвы.

Дети рассмотрят Палаты Английского двора и подумают, для чего нужна дверь на втором этаже.

Я расскажу, где находится Псковская горка, какие мостовые были в Средние века, как выглядела Китайгородская стена и кто поставил храм Анны в «угол».

Кому подойдет экскурсия