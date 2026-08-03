8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Зарядье — удивительное место, в котором сочетаются современная архитектура, древняя история и растения из разных уголков России. На экскурсии по парку дети не только получат полезные и интересные знания, но и поучаствуют в весёлой игре. Узнают, что скрывается под «Стеклянной корой», где родился Михаил Романов и что привозили английские купцы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Развлечение…

Детям предстоит исследовать парк «Зарядье» и улицу Варварку. Каждый получит книжечку с заданиями, карандаш и карту. Ориентируясь по карте, ребята найдут ключевые объекты, подумают над вопросами и запишут разгадку в книжечку. Только выполнив все задания, юные путешественники узнают ответ на главный вопрос — и получат приз! Без подарка не уйдёт никто.

и польза!

Мы будем сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажем о парке «Зарядье» — его названии и прошлом, строительстве и новаторских решениях. Дети услышат о русских традициях, народной культуре и истории Москвы.

Ребята поймут, по какому принципу построен парк, какие климатические зоны здесь есть и чем они отличаются

Попробуют догадаться, сколько людей выдержит Парящий мост и что прячет «Стеклянная кора»

Выяснят, откуда пошло выражение «Будет и на нашей улице праздник», а также «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», кто такие юродивые и где похоронен первый блаженный Москвы

Рассмотрят палаты Английского двора и подумают, для чего нужна дверь на втором этаже

Узнают, где находится Псковская горка, какие мостовые были в Средние века, как выглядела Китайгородская стена и кто поставил храм Анны в «угол»

Организационные детали