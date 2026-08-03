8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Зарядье — удивительное место, в котором сочетаются современная архитектура, древняя история и растения из разных уголков России.
На экскурсии по парку дети не только получат полезные и интересные знания, но и поучаствуют в весёлой игре.
Узнают, что скрывается под «Стеклянной корой», где родился Михаил Романов и что привозили английские купцы.
На экскурсии по парку дети не только получат полезные и интересные знания, но и поучаствуют в весёлой игре.
Узнают, что скрывается под «Стеклянной корой», где родился Михаил Романов и что привозили английские купцы.
Описание квеста
Развлечение…
Детям предстоит исследовать парк «Зарядье» и улицу Варварку. Каждый получит книжечку с заданиями, карандаш и карту. Ориентируясь по карте, ребята найдут ключевые объекты, подумают над вопросами и запишут разгадку в книжечку. Только выполнив все задания, юные путешественники узнают ответ на главный вопрос — и получат приз! Без подарка не уйдёт никто.
и польза!
Мы будем сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажем о парке «Зарядье» — его названии и прошлом, строительстве и новаторских решениях. Дети услышат о русских традициях, народной культуре и истории Москвы.
- Ребята поймут, по какому принципу построен парк, какие климатические зоны здесь есть и чем они отличаются
- Попробуют догадаться, сколько людей выдержит Парящий мост и что прячет «Стеклянная кора»
- Выяснят, откуда пошло выражение «Будет и на нашей улице праздник», а также «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», кто такие юродивые и где похоронен первый блаженный Москвы
- Рассмотрят палаты Английского двора и подумают, для чего нужна дверь на втором этаже
- Узнают, где находится Псковская горка, какие мостовые были в Средние века, как выглядела Китайгородская стена и кто поставил храм Анны в «угол»
Организационные детали
- Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 12 лет; для ребят старше 10 лет задания будут посложнее
- С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребёнка
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 1800 ₽ за реб., 13–20 детей — 1500 ₽ за реб.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Варварке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Спасибо за экскурсию, ребенку понравилось!
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Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована на детях, они по карте искали «локации», а затем садились в тенёк и начинали
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Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания пришлись по вкусу! Старший (12 лет)с интересом отвечал на вопросы, вспоминал уроки истории Информация перекликается с темами по истории Руси за 6 класс. Познавательно и полезно. Гид прекрасная, с детьми отлично ладит, может увлечь и заинтересовать.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
+2
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М
Наша экскурсия началась в 9:30. Елена назначила место встречи учитывая с какой стороны мы подъезжаем с детьми к Зарядью. Группа была из 10 человек детей и 6 сопровождающих взрослых. Экскурсия
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Е
Благодарим нашего гида,Елену,которая проводила квест -путешествие по Зарядью,для наших детей.
Елене удалось(!!!!) заинтересовать наших детей своим рассказом, заданиями квеста. Дети с большим энтузиазмом выполняли задания, с интересом слушали и получили много
Елене удалось(!!!!) заинтересовать наших детей своим рассказом, заданиями квеста. Дети с большим энтузиазмом выполняли задания, с интересом слушали и получили много
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Очень понравилась экскурсия-квест по ул. Варварка и Зарядью. Елена - замечательный гид! Интересно было и детям, и взрослым. Причём в нашей группе было двое детей 9 лет и один ребёнок
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