8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Развлечение… Детям предстоит исследовать парк Зарядье и улицу Варварку. Каждый получит книжечку с заданиями, карандаш и карту. Ориентируясь по карте, ребята найдут ключевые объекты, подумают над вопросами и запишут разгадку в книжечку. Только выполнив все задания, дети узнают ответ на главный вопрос — и получат приз! Без подарка не уйдет ни один ребенок.
и польза! Я буду сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажу о парке Зарядье — о его названии и прошлом, о строительстве парка и новаторских решениях. На экскурсии дети узнают интересные детали из истории Москвы, услышат о русских традициях и народной культуре.
Ребята поймут, по какому принципу построен парк, какие климатические зоны здесь можно встретить и чем они отличаются; попробуют догадаться, сколько людей выдержит Парящий мост и что прячет «Стеклянная кора».
Узнают, откуда пошло выражение «Будет и на нашей улице праздник», а также «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», услышат рассказ о том, кто такие юродивые и где похоронен первый блаженный Москвы.
Дети рассмотрят Палаты Английского двора и подумают, для чего нужна дверь на втором этаже.
Я расскажу, где находится Псковская горка, какие мостовые были в Средние века, как выглядела Китайгородская стена и кто поставил храм Анны в «угол».
Кому подойдет экскурсия
Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 12 лет; для ребят старше 10 лет задания будут посложнее.
Игру можно провести для школьных групп.
Организационные детали
С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — ул. Варварка, 6, стр. 1.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
Добрый день! Были на экскурсии с Еленой. Экскурсия понравилась, дети в течении 2х часов были сконцентрированы, заинтересованы, не скучали. Особо хочу отметить:
1. У гида лазерная указка - очень удобно и наглядно!
2. У гида микрофон. Всем все слышно.
3. Экскурсия подготовгена на 5+ - Елена постоянно по ходу показывает материалы как печатные, так и наглядные- например, старинные настоящие монеты.
Благодарим, нам очень понравилось!
Ирина
28 августа 2019
Очень понравилась экскурсия-квест по ул.Варварка и Зарядью. Елена - замечательный гид! Интересно было и детям, и взрослым. Причём в нашей группе было двое детей 9 лет и один ребёнок 5 лет, так Елена заранее уточнила возраст детей и подготовила разные материалы. Программа рассчитана на 2 часа, и несмотря на то, что под конец дети немного устали, все же не скучали и с интересом участвовали до завершения экскурсии. Благодарим Елену за увлекательный рассказ!
Виктория
19 августа 2019
Большое спасибо за отличное настроение, увлеченный рассказ и интересную прогулку! Очень приятно было наблюдать уважительное и заинтересованное общение Елены с детьми. Мы обязательно вернёмся)
Татьяна
14 августа 2019
Отлично провели время, было интересно и познавательно как детям, так и взрослым. Ещё пойдём на такие форматы!
Мария
3 мая 2019
Экскурсия очень понравилась, дети были увлечены, а это главное :)
Елена
9 января 2019
Благодарим нашего гида,Елену,которая проводила квест -путешествие по Зарядью,для наших детей.
Елене удалось(!!!!) заинтересовать наших детей своим рассказом , заданиями квеста. Дети с большим энтузиазмом выполняли задания, с интересом слушали и получили много новой , интересной, полезной информации. Огромное спасибо гиду Елене за то,что было предусмотрено все ,а поскольку на улице было -10С ,мы смогли погреться и перекусить и все радостно продолжить экскурсию.!!! выражаем свою признательность и благодарность Елене,за профессионализм ,умение быстро наладить контакт с детьми и за интереснейшую, экскурсию!!!
С уважением Елена,представитель родительской общественности 5А класса.
Нелли
6 января 2019
Отличная экскурсия, много интересной информации. Понравилось детям и взрослым.
Спасибо гиду Татьяне!
Наталия
23 декабря 2018
Отличная экскурсия-квест, которую провела Елена! Все дети остались в полном восторге! Большое спасибо Елене, я обязательно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Услышать удивительные истории, разгадать загадки и получить памятный приз
Ребятам предстоит изучить улочки Старого Арбата с картой в руках и узнать много интересного. Я расскажу об истории пешеходной улицы и домах, окружающих её. Дети узнают, откуда здесь появилась принцесса, как выглядит дом, в котором нет углов, и где же «родился» Чебурашка. Чтобы пройти квест и получить сувенир, придется проявить смекалку и правильно ответить на все вопросы!
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
На экскурсии вы раскроете главные тайны и загадки вселенной. Увидите снаряжение, необходимое для подготовки к полету, для работы и жизни на орбитальной станции. Дети потрогают предметы, побывавшие в космосе, познакомятся с «пришельцами», которые исполняют желания. Узнают, каково это — быть космонавтом, и услышат о тех, кто сделал мечту о полете в космос реальностью.
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Это прогулка на стыке реальности и фантастики. Прогуливаясь по улицам столицы, любуясь фасадами доходных домов и архитектурой театров, вы отыщете точки сопряжения Москвы настоящей и города, воспроизведенного Булгаковым на страницах книг. Разгадывая загадки квеста, вы раскроете тайны произведений, а также узнаете интересные детали о судьбе писателя.
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Приглашаю в путешествие по миру русских царей и вельмож! Вы окажетесь в сказочном дворце Алексея Михайловича Романова, пройдете по палатам, поучаствуете в «приеме посла», познакомитесь с бытом и нравами монаршей семьи. Я расскажу о том, кому принадлежала единственная вилка за столом, как учили царевичей и царевен и почему гадали только в мыльнях. Прогулка пройдет в легкой, игривой форме и будет интересна как взрослым, так и юным путешественникам.
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Метро Москвы — одна из её главных достопримечательностей, и моя экскурсия станет маленьким путешествием по этому подземелью. Дети увидят красивейшие станции, услышат их историю — самые важные факты и необычные детали. Полюбуются на витражи и мозаики, превратившие наше метро в прекрасный дворец. А ответив на вопросы и разгадав финальную загадку, получат памятный сувенир и вкусную конфету!
Прокатиться по центру Москвы, разгадать загадки и отыскать путь к сердцу столицы
У каждого города есть свои секреты: на прогулке по центру я приоткрою завесу тайны, покажу необычные места и расскажу удивительные истории. Дети узнают о писателях, поэтах, композиторах и ученых, полюбуются архитектурой, а в конце за выполненные задания получат сувенир!
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
Погружение в историю заповедника в неспешной прогулке
Коломенское — одно из самых загадочных и древнейших мест в Москве. А вместе с тем еще музей-заповедник под открытым небом. Это место помнит каменный век, финно-угоров, великих князей и, наконец русских царей, от зловещего Ивана Грозного до блистательной Екатерины II. После экскурсии история парка обретет для вас структуру и связность, и ваши будущие прогулки по Коломенскому станут более осознанными и ценными.