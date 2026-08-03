8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Квест по Зарядью для детей от 7 до 12 лет

Погулять по парку в Москве, разгадать все загадки и получить приз
Зарядье — удивительное место, в котором сочетаются современная архитектура, древняя история и растения из разных уголков России.

На экскурсии по парку дети не только получат полезные и интересные знания, но и поучаствуют в весёлой игре.

Узнают, что скрывается под «Стеклянной корой», где родился Михаил Романов и что привозили английские купцы.
4.9
20 отзывов
Квест по Зарядью для детей от 7 до 12 лет
Квест по Зарядью для детей от 7 до 12 лет
Квест по Зарядью для детей от 7 до 12 лет

Описание квеста

Развлечение…

Детям предстоит исследовать парк «Зарядье» и улицу Варварку. Каждый получит книжечку с заданиями, карандаш и карту. Ориентируясь по карте, ребята найдут ключевые объекты, подумают над вопросами и запишут разгадку в книжечку. Только выполнив все задания, юные путешественники узнают ответ на главный вопрос — и получат приз! Без подарка не уйдёт никто.

и польза!

Мы будем сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажем о парке «Зарядье» — его названии и прошлом, строительстве и новаторских решениях. Дети услышат о русских традициях, народной культуре и истории Москвы.

  • Ребята поймут, по какому принципу построен парк, какие климатические зоны здесь есть и чем они отличаются
  • Попробуют догадаться, сколько людей выдержит Парящий мост и что прячет «Стеклянная кора»
  • Выяснят, откуда пошло выражение «Будет и на нашей улице праздник», а также «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», кто такие юродивые и где похоронен первый блаженный Москвы
  • Рассмотрят палаты Английского двора и подумают, для чего нужна дверь на втором этаже
  • Узнают, где находится Псковская горка, какие мостовые были в Средние века, как выглядела Китайгородская стена и кто поставил храм Анны в «угол»

Организационные детали

  • Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 12 лет; для ребят старше 10 лет задания будут посложнее
  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребёнка
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 1800 ₽ за реб., 13–20 детей — 1500 ₽ за реб.
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Варварке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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1
Ю
Спасибо за экскурсию, ребенку понравилось!
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Анна
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована на детях, они по карте искали «локации», а затем садились в тенёк и начинали
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слушать ее рассказы и отгадывать загадки, а под рукой у нее всегда были иллюстрации в альбоме. Мы прошли как по историческим местам (церкви, палаты), так и по самому парку с его урбанистической застройкой. Было просто прекрасно! И взрослые, и дети слушали с удовольствием! Пять с плюсом!

Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
Нам невероятно понравилась экскурсия-квест! И это действительно была «экскурсия-квест», так как гид Виктория была максимально сконцентрирована
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Наталия
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания пришлись по вкусу! Старший (12 лет)с интересом отвечал на вопросы, вспоминал уроки истории Информация перекликается с темами по истории Руси за 6 класс. Познавательно и полезно. Гид прекрасная, с детьми отлично ладит, может увлечь и заинтересовать.
Спасибо большое.
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания+2
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
Отличный квест. Детям очень понравилось. Разнообразно, насыщенно, все в движении, младшему 8 лет активность и задания
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М
Наша экскурсия началась в 9:30. Елена назначила место встречи учитывая с какой стороны мы подъезжаем с детьми к Зарядью. Группа была из 10 человек детей и 6 сопровождающих взрослых. Экскурсия
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в виде квеста заинтересовала детей, они не просто слушали 2 часа исторические и современные факты, а участвовали, записывали, задавали вопросы (были задействованы). 2 часа пролетели не заметно и дети даже не устали и готовы были продолжать. С нами в группе были бабушки, которые являются знатоками экскурсий, они отметили, что Елена очень интересно рассказывают и им тоже экскурсия очень понравилась. Другая мама взяла контакт Елены для последующих индивидуальных экскурсий, так что показатель профессионализма "налицо". Мы много с детьми ездим по экскурсиям это была одна из самых интересных!

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Е
Благодарим нашего гида,Елену,которая проводила квест -путешествие по Зарядью,для наших детей.
Елене удалось(!!!!) заинтересовать наших детей своим рассказом, заданиями квеста. Дети с большим энтузиазмом выполняли задания, с интересом слушали и получили много
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новой, интересной, полезной информации. Огромное спасибо гиду Елене за то,что было предусмотрено все,а поскольку на улице было -10С,мы смогли погреться и перекусить и все радостно продолжить экскурсию!!! выражаем свою признательность и благодарность Елене,за профессионализм,умение быстро наладить контакт с детьми и за интереснейшую, экскурсию!!!
С уважением Елена,представитель родительской общественности 5А класса.

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Ирина
Очень понравилась экскурсия-квест по ул. Варварка и Зарядью. Елена - замечательный гид! Интересно было и детям, и взрослым. Причём в нашей группе было двое детей 9 лет и один ребёнок
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5 лет, так Елена заранее уточнила возраст детей и подготовила разные материалы. Программа рассчитана на 2 часа, и несмотря на то, что под конец дети немного устали, все же не скучали и с интересом участвовали до завершения экскурсии. Благодарим Елену за увлекательный рассказ!

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