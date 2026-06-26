Останкинская телебашня входит в топ популярных московских достопримечательностей, и это неслучайно: современный мультимедийный комплекс, красивые виды города, возможность постоять на стеклянном полу смотровой площадки и получить порцию адреналина… А в компании интересного рассказчика посещение телебашни будет ещё приятнее!
Описание билета
Сначала я познакомлю вас с уникальным мультимедийным комплексом на первом этаже телебашни, расскажу историю её создания и погружу в особенности конструкций. Затем мы поднимемся на высокоскоростном лифте на смотровую площадку на высоте 337 м и продолжим экскурсию наверху.
Вы узнаете:
- может ли башня раскачиваться и с какой амплитудой
- даёт ли башня сдачи, если в неё попадает молния
- почему с годами запас прочности только повышается
- как функционирует метеоцентр внутри башни
- каким образом меняют флаг на такой внушительной высоте
- и многое другое
После экскурсии можно остаться на башне, например, чтобы посетить вращающийся ресторан «7 небо».
Организационные детали
- Дети младше 6 лет, беременные женщины и маломобильные граждане на телебашню не допускаются
- Обратите внимание: экскурсия проводится в любую погоду, но если в день проведения будет нижний ярус облаков, то видовая площадка окажется в облаке. В таком случае вы можете отказаться от посещения экскурсии и вернуть деньги
- Входной билет вам нужно купить самостоятельно (в том числе для гида) на официальном сайте Останкинской телебашни. Маршрут №1 — 900–2300 ₽, спецтариф — 1 ₽ для участников СВО, ветеранов боевых действий, чернобыльцев. Действуют скидки для семей по схеме 2+2 и 2+1
- Встреча — в экскурсионном бюро телебашни. Все гости старше 14 лет должны иметь при себе оригинал паспорта, а дети 6–14 лет — свидетельство о рождении (можно копию)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, стоимость каждого последующего — 500 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В экскурсионном бюро Останкинской телебашни
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 638 туристов
Восточная мудрость гласит: нельзя понять пустыню, пересчитывая песчинки. Точно так же не понять город через сухие факты и цифры. Мы знакомим с Москвой через её ритм, драйв и увлекательные истории. В
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