Индивидуальная
до 10 чел.
История Останкинской башни с подъёмом на смотровую площадку
Узнать, как создали телебашню, и походить по стеклянному полу
Начало: На улице Академика Королёва
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия от инсайдера Москва-Сити
Увидеть небоскрёбы с неожиданного ракурса и разглядеть их индивидуальность
Начало: У станции метро «Деловой центр»
12 дек в 15:00
13 дек в 10:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь - сердце Москвы. Откройте её тайны: от башен Кремля до истории ГУМа. Узнайте, как Наполеон хотел увезти храм Василия Блаженного
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 20:00
11 дек в 20:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
