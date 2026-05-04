Экскурсия на Останкинскую башню

Увидеть Москву с высоты, побывать на мультимедийной экспозиции и узнать больше о телевидении
Останкинская телебашня входит в топ популярных московских достопримечательностей, и это неслучайно: современный мультимедийный комплекс, красивые виды города, возможность постоять на стеклянном полу смотровой площадки и получить порцию адреналина… А в компании интересного рассказчика посещение телебашни будет ещё приятнее!
Сначала я познакомлю вас с уникальным мультимедийным комплексом на первом этаже телебашни, расскажу историю её создания и погружу в особенности конструкций. Затем мы поднимемся на высокоскоростном лифте на смотровую площадку на высоте 337 м и продолжим экскурсию наверху.

Вы узнаете:

  • может ли башня раскачиваться и с какой амплитудой
  • даёт ли башня сдачи, если в неё попадает молния
  • почему с годами запас прочности только повышается
  • как функционирует метеоцентр внутри башни
  • каким образом меняют флаг на такой внушительной высоте
  • и многое другое

После экскурсии можно остаться на башне, например, чтобы посетить вращающийся ресторан «7 небо».

Организационные детали

  • Дети младше 6 лет, беременные женщины и маломобильные граждане на телебашню не допускаются
  • Обратите внимание: экскурсия проводится в любую погоду, но если в день проведения будет нижний ярус облаков, то видовая площадка окажется в облаке. В таком случае вы можете отказаться от посещения экскурсии и вернуть деньги
  • Входной билет вам нужно купить самостоятельно на сайте башни (900–2300 ₽)
  • Сбор группы — в экскурсионном бюро телебашни. Все гости старше 14 лет должны иметь при себе оригинал паспорта, а дети 6–14 лет — свидетельство о рождении (можно копию)

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В экскурсионном бюро Останкинской телебашни
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 327 туристов
Восточная мудрость гласит: нельзя понять пустыню, пересчитывая песчинки. Точно так же не понять город через сухие факты и цифры. Мы знакомим с Москвой через её ритм, драйв и увлекательные истории. В
читать дальшеуменьшить

копилке наших гидов — профильное образование и богатый опыт проведения экскурсий как в столице, так и в других городах и странах, помноженные на энергию городских марафонов. Никаких заученных монологов — только живой диалог, глубокий контекст и маршруты, на которых сложное становится простым. Знаем, как кофейную экскурсию превратить в КАЙФейную, как создать настроение с первых минут, как работать с взыскательными индивидуальными путешественниками и как найти подход к детским группам, где элемент развлечения не менее важен, чем познавательная часть. Нас отличает внимательность к деталям и искреннее желание открывать Москву заново — так, чтобы после экскурсии вы чувствовали себя не туристом, а долгожданным гостем.

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Сергей- вовлеченный экскурсовод. Много интересной информации, очень познавательно. Рекомендую!!!
К
Спасибо огромное экскурсоводу Сергею за организацию такой чудесной экскурсии! Понравилось и взрослым, и детям (12-13лет). Дети были вовлечены в диалог с Сергеем благодаря интересным вопросам, узнали ооочень много нового для
читать дальшеуменьшить

себя и были просто в восторге! Даже не представляю, какой бы был наш поход на башню без этой экскурсии.. ну походили бы, почитали и все. А тут с юмором, в общении с интересным человеком и с отличным настроением все прошли, даже не заметили, как время пролетело. Спасибо вам за этот день!

Е
Сергей отличный экскурсовод, всё в тихом и спокойном тоне и очень понятно рассказал, есть с чем сравнивать, поэтому только 5 звëд!!!
Марина
Добрый день! Спасибо Сергею, очень интересно, время пролетело быстро!!!
Наталья
Замечательно и классно, очень хорошо провели время. Спасибо большое.
В
Очень понравилась экскурсия. Организовано хорошо. Рассказ интересный. Спасибо экскурсоводу Сергею за хорошо проведённое время!
О
Понравилась экскурсия, организовано всё чётко. Организаторы были на связи, подсказали как быть с билетами для пенсионеров, забронировали для них льготные в экскурсионном бюро башни. Проинструктировали ко скольки лучше подходить к самой телебаше.
Рассказ был интересным, всё показали. также в наличии было радиооборудование с наушником, что очень удобно.
А
спасибо Сергею за экскурсию. было очень интересно. Сергей выдал наушники его было прекрасно слышно
Л
узнала как строилась башня, очень наглядные интерактивные стенды, прозрачный пол - это просто вау
Полина
Спасибо Сергею за душевную экскурсию на останскинскую башню. Ходила вместе с сыном подростком - сын доволен экскурсией, не устал от подачи материала (подросток 😉). Спасибо Сергей за интересную информацию.
Ответ организатора:
Благодарю за хороший отзыв, а также интерес к моим маршрутам!
Тихонов
Вот честно скажу, экскурсия получилась классная! Экскурсовод наш молодец, рассказал столько всего интересного про башню, что аж дух захватило! Оказывается, там столько всяких штук спрятано, о которых мы раньше и
читать дальшеуменьшить

не знали. Рассказывал понятно, без всяких сложных слов, прям как будто с друзьями разговаривал. Даже детям понравилось, хотя обычно они быстро устают. Видно, что человек любит свое дело и знает его отлично. Еще и помог нам разобраться, куда идти и что смотреть, чтоб ничего важного не пропустить. Одним словом, супер-экскурсия вышла!

Ответ организатора:
Благодарю за хороший отзыв, а также интерес к моим маршрутам!
С
Побывали на останкинской башне с гидом Сергей, отличная экскурсия. Очень познавательно с юмором и интересными историями.
Зимняя Москва с такой высоты прекрасна.
Ответ организатора:
Благодарю за хороший отзыв, а также интерес к моим маршрутам!
Н
Отличная экскурсия в лайтовом режиме. Прекрасно и познавательно провели время
Ответ организатора:
Благодарю за хороший отзыв, а также интерес к моим маршрутам!

