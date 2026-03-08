Прямо напротив храма Христа Спасителя, недалеко от стен Кремля расположился старинный район Берсеневка. Многие его знают благодаря Красному Октябрю и пространству ГЭС-2. Но здесь гораздо больше интересного, ведь история района восходит аж к 16 веку. Мы поговорим о первой царской Садовой слободе, императорском яхт-клубе и теннисных кортах Иофана, побываем в музее при фабрике — и это далеко не всё!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Насыщенная прогулка по компактному району Берсеневки

1️⃣ Наш маршрут начинается напротив театра Эстрады на Берсеневской набережной. Вы услышите историю набережной и первой царской Садовой слободы и узнаете, почему над театром архитектор Иофан построил теннисные корты. Также мы поговорим о Кремле, Доме на набережной и царственном браке Иофана.

2️⃣ Заходим на территорию усадьбы думного дьяка Аверкия Кириллова. Обсудим её историю и особенности архитектуры, а также трагическую судьбу самого дьяка — главного царского министра и садовника. А ещё рассмотрим дом и винные склады И. А. Смирнова, в которых сейчас находятся мастерские Дома Культуры ГЭС-2.

3️⃣ У корпусов фабрики «Красный Октябрь» я погружу вас в её прошлое. Вы отыщете памятник меланжеру и кабинет владельцев и основателей фабрики.

4️⃣ В административном корпусе вас ждёт интереснейший музей «Роза Эйнема», где штатный экскурсовод расскажет об основателях конфетного дела — Фердинанде фон Эйнеме и Густаве Гейсе, о сладкой продукции, благодаря которой фабрика стала поставщиком императорского двора. Вы увидите шоколадные скульптуры и яркие упаковки и отведаете порцию вкуснейшего горячего шоколада — того самого, которым когда-то Эйнем покорил Москву.

5️⃣ Обратно будем возвращаться по Болотной набережной, мимо Стрелки и Императорского яхт-клуба. На другом берегу канала вы увидите Голутвинскую мануфактуру и Храм Николы в Голутвино, и мы поговорим о них.

🏁 Закончим нашу экскурсию у Патриаршего моста, рядом с ГЭС-2.

Организационные детали