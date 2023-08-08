Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад
Мы поговорим о первой царской Садовой слободе, императорском яхт-клубе и теннисных кортах Иофана, побываем в музее при фабрике — и это далеко не всё!
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Описание
Что вас ожидает
Насыщенная прогулка по компактному району Берсеневки
1️⃣ Наш маршрут начинается напротив театра Эстрады на Берсеневской набережной. Вы услышите историю набережной и первой царской Садовой слободы и узнаете, почему над театром архитектор Иофан построил теннисные корты. Также мы поговорим о Кремле, Доме на набережной и царственном браке Иофана.
2️⃣ Заходим на территорию усадьбы думного дьяка Аверкия Кириллова. Обсудим её историю и особенности архитектуры, а также трагическую судьбу самого дьяка — главного царского министра и садовника. А ещё рассмотрим дом и винные склады И. А. Смирнова, в которых сейчас находятся мастерские Дома Культуры ГЭС-2.
3️⃣ У корпусов фабрики «Красный Октябрь» я погружу вас в её прошлое. Вы отыщете памятник меланжеру и кабинет владельцев и основателей фабрики.
4️⃣ В административном корпусе вас ждёт интереснейший музей «Роза Эйнема», где штатный экскурсовод расскажет об основателях конфетного дела — Фердинанде фон Эйнеме и Густаве Гейсе, о сладкой продукции, благодаря которой фабрика стала поставщиком императорского двора. Вы увидите шоколадные скульптуры и яркие упаковки и отведаете порцию вкуснейшего горячего шоколада — того самого, которым когда-то Эйнем покорил Москву.
5️⃣ Обратно будем возвращаться по Болотной набережной, мимо Стрелки и Императорского яхт-клуба. На другом берегу канала вы увидите Голутвинскую мануфактуру и Храм Николы в Голутвино, и мы поговорим о них.
🏁 Закончим нашу экскурсию у Патриаршего моста, рядом с ГЭС-2 и знаменитым объектом современного искусства — Большая глина № 4.
Организационные детали
- Программа подходит для взрослых и детей с 12 лет
- Дополнительно оплачивается экскурсия по музею «Роза Эйнема» на Красном Октябре с чашкой шоколада — 300 руб. /чел.
- Если вас меньше 10 человек, экскурсия в музее проводится с радиогидом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Берсеневской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.