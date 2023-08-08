Прямо напротив храма Христа Спасителя, недалеко от стен Кремля расположился старинный район Берсеневка. Многие его знают благодаря Красному Октябрю и пространству ГЭС-2. Но здесь гораздо больше интересного, ведь история района восходит аж к 16 веку. Мы поговорим о первой царской Садовой слободе, императорском яхт-клубе и теннисных кортах Иофана, побываем в музее при фабрике — и это далеко не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Насыщенная прогулка по компактному району Берсеневки

1️⃣ Наш маршрут начинается напротив театра Эстрады на Берсеневской набережной. Вы услышите историю набережной и первой царской Садовой слободы и узнаете, почему над театром архитектор Иофан построил теннисные корты. Также мы поговорим о Кремле, Доме на набережной и царственном браке Иофана.

2️⃣ Заходим на территорию усадьбы думного дьяка Аверкия Кириллова. Обсудим её историю и особенности архитектуры, а также трагическую судьбу самого дьяка — главного царского министра и садовника. А ещё рассмотрим дом и винные склады И. А. Смирнова, в которых сейчас находятся мастерские Дома Культуры ГЭС-2.

3️⃣ У корпусов фабрики «Красный Октябрь» я погружу вас в её прошлое. Вы отыщете памятник меланжеру и кабинет владельцев и основателей фабрики.

4️⃣ В административном корпусе вас ждёт интереснейший музей «Роза Эйнема», где штатный экскурсовод расскажет об основателях конфетного дела — Фердинанде фон Эйнеме и Густаве Гейсе, о сладкой продукции, благодаря которой фабрика стала поставщиком императорского двора. Вы увидите шоколадные скульптуры и яркие упаковки и отведаете порцию вкуснейшего горячего шоколада — того самого, которым когда-то Эйнем покорил Москву.

5️⃣ Обратно будем возвращаться по Болотной набережной, мимо Стрелки и Императорского яхт-клуба. На другом берегу канала вы увидите Голутвинскую мануфактуру и Храм Николы в Голутвино, и мы поговорим о них.

🏁 Закончим нашу экскурсию у Патриаршего моста, рядом с ГЭС-2 и знаменитым объектом современного искусства — Большая глина № 4.

Организационные детали