Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад
Прямо напротив храма Христа Спасителя, недалеко от стен Кремля расположился старинный район Берсеневка. Многие его знают благодаря Красному Октябрю и пространству ГЭС-2. Но здесь гораздо больше интересного, ведь история района восходит аж к 16 веку.
Мы поговорим о первой царской Садовой слободе, императорском яхт-клубе и теннисных кортах Иофана, побываем в музее при фабрике — и это далеко не всё!
Насыщенная прогулка по компактному району Берсеневки
1️⃣ Наш маршрут начинается напротив театра Эстрады на Берсеневской набережной. Вы услышите историю набережной и первой царской Садовой слободы и узнаете, почему над театром архитектор Иофан построил теннисные корты. Также мы поговорим о Кремле, Доме на набережной и царственном браке Иофана.
2️⃣ Заходим на территорию усадьбы думного дьяка Аверкия Кириллова. Обсудим её историю и особенности архитектуры, а также трагическую судьбу самого дьяка — главного царского министра и садовника. А ещё рассмотрим дом и винные склады И. А. Смирнова, в которых сейчас находятся мастерские Дома Культуры ГЭС-2.
3️⃣ У корпусов фабрики «Красный Октябрь» я погружу вас в её прошлое. Вы отыщете памятник меланжеру и кабинет владельцев и основателей фабрики.
4️⃣ В административном корпусе вас ждёт интереснейший музей «Роза Эйнема», где штатный экскурсовод расскажет об основателях конфетного дела — Фердинанде фон Эйнеме и Густаве Гейсе, о сладкой продукции, благодаря которой фабрика стала поставщиком императорского двора. Вы увидите шоколадные скульптуры и яркие упаковки и отведаете порцию вкуснейшего горячего шоколада — того самого, которым когда-то Эйнем покорил Москву.
5️⃣ Обратно будем возвращаться по Болотной набережной, мимо Стрелки и Императорского яхт-клуба. На другом берегу канала вы увидите Голутвинскую мануфактуру и Храм Николы в Голутвино, и мы поговорим о них.
🏁 Закончим нашу экскурсию у Патриаршего моста, рядом с ГЭС-2.
Организационные детали
Программа подходит для взрослых и детей с 12 лет
Дополнительно оплачивается экскурсия по музею «Роза Эйнема» на Красном Октябре с чашкой шоколада — 300 руб. /чел.
Если вас меньше 10 человек, экскурсия в музее проводится с радиогидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Берсеневской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1174 туристов
Когда рассказываю о Доме, об усадьбе Аверкия Кириллова, о ДК ГЭС-2, то я рассказываю и свою историю. Потому что со всеми этими объектами меня связывают личные отношения. Больше половины своей читать дальшеуменьшить
жизни я живу в этом Доме, и вы узнаете, как я в нем оказался, с какими жителями у меня были особо доверительные отношения, какие интересные факты связывают меня с усадьбой Аверкия Кириллова, с ДК ГЭС-2 и фабрикой «Красный Октябрь».
Именно поэтому это место для меня так дорого, и я ощущаю себя его частью.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валерия
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Мы узнали много познавательного об этой территории Москвы. Павел рассказал нам много интересного,организовал посещение музея фабрики Красный октябрь. Узнали историю образования фабрики и олюдях благодаря которым она появилась. Очень нас поразили две церкви,которые находятся в этом районе. Очень советуем всем кто интересуется историей Москвы посетить эту экскурсию.
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Е
Елена
20.02.26 с ребятами 6 класса сходили на экскурсию. Павел так интересно преподносил информацию, ребята отвечали на вопросы, иногда сами задавали вопросы, все прошло на одном дыхании, время пролетело незаметно. Спасибо большое за такую познавательную экскурсию!
Павел
Ответ организатора:
Лена спасибо за отзыв! Мне было с вами интересно. Ваши ребята просто герои, еще раз передавайте им от меня привет и пожелания хорошо учиться! 🤝
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Наталия
Спасибо Павлу за шикарную экскурсию, все было на позитиве, ушли в отличном настроении! Понравилась и сама подача, и интересный материал, все было в диалоге, а не как у многих монотонный читать дальшеуменьшить
рассказ с датами, тут заслушивались и погружались в историю! Прогулялись и по набережной, и об архитектуре поговорили и музей «Роза Эйнема» посетили и конфеты со скидкой купили, дальше продолжили прогулку, узнали так много интересного в приятной компании! Смело могу рекомендовать, очень интересно! Были семьей из 5 человек, от 26 до 75 лет, все ушли в восторге) П. с. Если на улице прохладно, одевайтесь теплее и любая погода не по чем! Получите одно удовольствие и горячий шоколад согреет! Павел еще раз спасибо вам😊
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А
Алена
Замечательный день, проведенный с замечательным и интересным человеком. Узнали много нового и интересного. У нас была большая группа, но никто не остался без внимания. А горячий шоколад, надолго остался в памяти. Спасибо огромное. До новых встреч.
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Светлана
Потрясающий рассказчик и интересный человек. Никто лучше не расскажет о замечательных московских исторических местах и нравах местных жителей чем сам местный житель, человек с интересной судьбой, глубоко интеллигентный и высокоинтеллектуальный. Спасибо Павлу за замечательно проведенное время.
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Елена
Из обещанных 2,5 часов использовано 1,5. Это грустно.
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