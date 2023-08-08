Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре

Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад

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Прямо напротив храма Христа Спасителя, недалеко от стен Кремля расположился старинный район Берсеневка. Многие его знают благодаря Красному Октябрю и пространству ГЭС-2. Но здесь гораздо больше интересного, ведь история района восходит аж к 16 веку.

Мы поговорим о первой царской Садовой слободе, императорском яхт-клубе и теннисных кортах Иофана, побываем в музее при фабрике — и это далеко не всё!
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Насыщенная прогулка по компактному району Берсеневки

1️⃣ Наш маршрут начинается напротив театра Эстрады на Берсеневской набережной. Вы услышите историю набережной и первой царской Садовой слободы и узнаете, почему над театром архитектор Иофан построил теннисные корты. Также мы поговорим о Кремле, Доме на набережной и царственном браке Иофана.

2️⃣ Заходим на территорию усадьбы думного дьяка Аверкия Кириллова. Обсудим её историю и особенности архитектуры, а также трагическую судьбу самого дьяка — главного царского министра и садовника. А ещё рассмотрим дом и винные склады И. А. Смирнова, в которых сейчас находятся мастерские Дома Культуры ГЭС-2.

3️⃣ У корпусов фабрики «Красный Октябрь» я погружу вас в её прошлое. Вы отыщете памятник меланжеру и кабинет владельцев и основателей фабрики.

4️⃣ В административном корпусе вас ждёт интереснейший музей «Роза Эйнема», где штатный экскурсовод расскажет об основателях конфетного дела — Фердинанде фон Эйнеме и Густаве Гейсе, о сладкой продукции, благодаря которой фабрика стала поставщиком императорского двора. Вы увидите шоколадные скульптуры и яркие упаковки и отведаете порцию вкуснейшего горячего шоколада — того самого, которым когда-то Эйнем покорил Москву.

5️⃣ Обратно будем возвращаться по Болотной набережной, мимо Стрелки и Императорского яхт-клуба. На другом берегу канала вы увидите Голутвинскую мануфактуру и Храм Николы в Голутвино, и мы поговорим о них.

🏁 Закончим нашу экскурсию у Патриаршего моста, рядом с ГЭС-2 и знаменитым объектом современного искусства — Большая глина № 4.

Организационные детали

  • Программа подходит для взрослых и детей с 12 лет
  • Дополнительно оплачивается экскурсия по музею «Роза Эйнема» на Красном Октябре с чашкой шоколада — 300 руб. /чел.
  • Если вас меньше 10 человек, экскурсия в музее проводится с радиогидом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Берсеневской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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