Посещение территории Кремля и актуальные выставки с экскурсией — заказывайте входной ваучер онлайн на удобное время и избегайте длинных очередей.
Электронный ваучер дает возможность получить входной ваучер на территорию московского Кремля и посещение временных выставок минуя основную очередь к кассам. Покупайте онлайн и не мерзнете в ожидании!
Часы работы: ежедневно кроме четверга, получение входного билета в специальной кассе с 9:30 до 16:30.
Выходной: четверг
На этой экскурсии 🧭 вы:
побываете в сердце России — Московском Кремле и увидите известнейшие произведения литейного мастерства: Царь-Колокол и Царь-Пушку;
увидите грандиозный архитектурный ансамбль Соборной площади и посетите один из соборов;
узнаете уникальные факты об истории 📖 становления Российского государства.
Московский Кремль — это каменная летопись России. Как в древности, так и сегодня здесь вершится её история. Архитектурно-градостроительный ансамбль Московского Кремля включает памятники разных столетий. Здесь вы увидите дворцы русских государей, императоров, иерархов русской православной церкви, а также резиденцию Президента России.
Вы сможете пройти по древнейшей улице Москвы — Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и крестные ходы, увидеть древнейшую площадь Москвы — Соборную, где сохранился уникальный архитектурно-градостроительный ансамбль средневековья, побывать на Ивановской площади, которая была и остается деловым и административным центром России.
Вы увидите выдающиеся памятники древнерусского зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь ⛪ Ризположения, комплекс колокольни Ивана Великого, Грановитую палату и Патриарший дворец.
На территории Московского Кремля хранится Царь-колокол, который завершил собой отливку кремлевских колоколов-гигантов. Здесь можно увидеть самый крупный из сохранившихся в целости колоколов европейского типа – Успенский, который и по сей день украшает Успенскую звонницу Кремля. Звук его далеко слышен за пределами стен во время богослужений в кремлевских храмах.
Недалеко от колокола находится знаменитая Царь-пушка — уникальный образец литейного искусства, близкий к мортирам, но всё же относящийся к особому виду артиллерийских орудий, подобных которому среди сохранившихся нет.
Московский Кремль — уникальный историко-культурный музей-заповедник. В 1990 году он был включен в Список всемирного и природного наследия ЮНЕСКО. Таким образом памятники Московского Кремля приобрели статус всемирного достояния, а государство взяло на себя дополнительные обязательства перед международным сообществом по их сохранению.
Электронный ваучер позволяет избежать необходимости длительного ожидания в очереди к кассам Московского Кремля.
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
Вход на территорию Московского Кремля
Экскурсия
Что не входит
Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
Личные расходы на еду и напитки, сувениры
Начало
🚩 Александровский сад
Место завершения
🏁 Кремль
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.