Описание билетаПешеходная экскурсия в один из главных храмов столицы — храм Христа Спасителя. Это не только одна из визитных карточек столицы, но и главный памятник подвигам русского народа. Экскурсия начнется сразу у дверей храма. Мы полюбуемся его величием и архитектурным обликом, над которым трудились самые известные художники, архитекторы и скульпторы 19-ого столетия. С экскурсоводом мы зайдем внутрь, узнаем интересные факты о строительстве храма, поговорим о его разрушении и возрождении. Экскурсовод расскажет Вам о секретах, которые скрыты в его облике, художники зашифровали в его росписях послания потомкам. Пройдем по галерее Славы и памяти участникам войны 1812 года. Узнаем о роли их подвигов в возведении храма. Экскурсия завершится на смотровой площадке храма Христа Спасителя. Отсюда открывается один из самых завораживающих видов на территорию Кремля, Москву-реку, весь старый центр Москвы, Сталинские высотки, небоскребы Москва-сити. Москва «двух столетий» окажется у Вас на ладони! Важная информация: Посещение храма Христа Спасителя запрещено в открытой обуви (сандали, шлепки), с открытыми плечами и голыми ногами (в шортах, коротких юбках). Для женщин платки на голову желательны, но не обязательны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Билет на смотровую площадку храма
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Москва, ул. Волхонка, д. 15
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Посещение храма Христа Спасителя запрещено в открытой обуви (сандали, шлепки)
- С открытыми плечами и голыми ногами (в шортах, коротких юбках). Для женщин платки на голову желательны
- Но не обязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 379 отзывов
Л
Лариса
17 мар 2026
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Спасибо.
С
Светлана
16 мар 2026
Отличная экскурсия. Интересно и познавательно. А смотровая площадка - восторг.
И
Ирина
15 мар 2026
Отличная экскурсия. Чётко организованная, информативная.
М
Марина
15 мар 2026
Огромная благодарность Елене за интереснейшую экскурсию!!! Очень разносторонне развтный человек. Отвечает на любые вопросы. Надеемся на дальнейшие встречи.
А
Алла
14 мар 2026
Огромная благодарность Ольге за интересную экскурсию в храм Христа Спасителя. Доступно, познавательно, очень приятно было общаться и слушать.
Е
Елена
11 мар 2026
Очень интересная, познавательная экскурсия. Прияная эксурсовод, грамотная речь. Мы были вдвоем (при цене, как за группу), поэтому отдельное спасибо!
Т
Татьяна
9 мар 2026
Замечательный экскурсовод Елена! Полный восторг и погружение в историю Храма. Спасибо большое за такую удивительную экскурсию в праздничный день!!! Процветания и успехов!!!
Н
Наталья
7 мар 2026
Познавательная экскурсия, спасибо
Н
Носкина
26 фев 2026
ВСЕ Очень Понравилось! Спасибо Ольге Говор!
О
Ольга
21 фев 2026
Очень познавательная экскурсия, Ольга-суперэкскурсовод!
И
Инна
9 фев 2026
Экскурсия очень интересная и познавательная! Экскурсовод Елена выдала столько информации для изучения и размышления, очень эрудированный человек, невозможно было ни на секунду от неё отвлечься! Ну и, конечно, сам храм-великий, монументальный, шикарный-обязателен к посещению! В конце экскурсии поднимались на смотровые площадки, было холодно, конечно, но оно того стоило! Браво, Елена 🩷
С
Смолина
8 фев 2026
Спасибо экскурсоводу Елене! 2 часа пролетели незаметно, познавательно, игтересно; храм великолепен, со смотровых площадок открывается панорама Москвы, столица во всей красе, с погодой повезло, было ясно. В конце наш экскурсовод
Т
Татьяна
8 фев 2026
Вчера были на экскурсии по Храму Христа Спасителя! Экскурсия прошла на одном дыхании, конечно благодаря нашему гиду Елене! Очень познавательно, интересно, доступно! Наконец то узнали историю нашего величественного достояния, Храма Христа Спасителя! Не хотелось даже расставаться и уходить из этого Святого места! Елена, спасибо огромное! 🙏
Н
Нина
3 фев 2026
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена очень интересно, доходчиво рассказала об истории Храма Христа Спасителя, О святынях данного Храма. Она профессионал высокого класса, работает с душой, а не по казенному.
Е
Елена
2 фев 2026
Замечательный экскурсовод, знающий и грамотный специалист своего дела. Экскурсия очень интересная, познавательная. Храм очень красивый. После такой экскурсии не хочется останавливаться, хочется идти на следующие, чтобы больше узнать о любимом городе. СПАСИБО!
Входит в следующие категории Москвы
