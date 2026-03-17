Описание билета Пешеходная экскурсия в один из главных храмов столицы — храм Христа Спасителя. Это не только одна из визитных карточек столицы, но и главный памятник подвигам русского народа. Экскурсия начнется сразу у дверей храма. Мы полюбуемся его величием и архитектурным обликом, над которым трудились самые известные художники, архитекторы и скульпторы 19-ого столетия. С экскурсоводом мы зайдем внутрь, узнаем интересные факты о строительстве храма, поговорим о его разрушении и возрождении. Экскурсовод расскажет Вам о секретах, которые скрыты в его облике, художники зашифровали в его росписях послания потомкам. Пройдем по галерее Славы и памяти участникам войны 1812 года. Узнаем о роли их подвигов в возведении храма. Экскурсия завершится на смотровой площадке храма Христа Спасителя. Отсюда открывается один из самых завораживающих видов на территорию Кремля, Москву-реку, весь старый центр Москвы, Сталинские высотки, небоскребы Москва-сити. Москва «двух столетий» окажется у Вас на ладони! Важная информация: Посещение храма Христа Спасителя запрещено в открытой обуви (сандали, шлепки), с открытыми плечами и голыми ногами (в шортах, коротких юбках). Для женщин платки на голову желательны, но не обязательны.

Билет на смотровую площадку храма Что не входит в цену Личные расходы туриста Место начала и завершения? Москва, ул. Волхонка, д. 15

С открытыми плечами и голыми ногами (в шортах, коротких юбках). Для женщин платки на голову желательны

Но не обязательны Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.