Экскурсия в Оружейную палату

Посетите один из главных музеев России, где находится уникальная коллекция русских царей

4.4
170 отзывов
Мини-группа
Посетите один из главных музеев России, где находится уникальная коллекция русских царей.

Здесь представлены дары зарубежных посольств и военные трофеи.

Вы увидите символы величия государства: шапку Мономаха, царские регалии и троны.

В Оружейной палате также выставлены десять из знаменитых на весь мир ювелирных пасхальных яиц Карла Фаберже.

А наш гид поможет сориентироваться во всем многообразии.
Экскурсия в Оружейную палату

Что вас ожидает 🤩

  • Оружейная палата Московского Кремля
  • Александровский сад
Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России.
Экскурсия в Оружейную палату входит в 10-ку самых популярных экскурсии в России.
Экспонаты музея отличает высочайший художественный уровень исполнения и значимость в российской государственности и культуре. Экскурсия в Оружейную палату поможет вам заглянуть в прошлое, проследить становление и развитие государства Российского, оценить влияние страны на ход мировой истории.

На экскурсии в Оружейную палату вы увидите:

  • государственные регалии, усыпанные драгоценными камнями
  • уникальное оружие, украшенное самоцветами
  • коронационное платье Екатерины Великой, отделанное золотом и кружевом
  • венец российских самодержавцев - Шапка Мономаха,
  • яйца Фаберже, кареты, троны и многое другое, расположенное в девяти музейных залах.

Преимущества покупки входных ваучеров у нас:

  • Вам не придется стоять в огромной очереди за заветным билетом
  • Вам предоставляется АУДИОГИД (включен в стоимость билета)
  • Гарантированное посещение Оружейной палаты (Количество билетов ограничено)
  • Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www.sputnik8.com/ru/payment-methods
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
  • Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Оружейную палату
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Сувениры
  • Дополнительные обязательные платежи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский сад
Завершение: Москва, Красная площадь, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • На территорию Кремля
  • А также в музеи Алмазного фонда и Оружейной палаты запрещено проносить большие сумки
  • Рюкзаки
  • Холодное и огнестрельное оружие
  • Газовые баллончики
  • Продукты питания
  • Самокаты
  • Ролики
  • Велосипеды и даже любимого кота придется оставить дома. Фото и видео съемка в музеях также запрещена. Вещи можно сдать в камеру хранения у Троицких ворот
  • Но это платное и долгое мероприятие
  • Поэтому мы убедительно просим все перечисленное заблаговременно оставить дома
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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