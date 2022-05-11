Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России.
Экскурсия в Оружейную палату входит в 10-ку самых популярных экскурсии в России.
Экспонаты музея отличает высочайший художественный уровень исполнения и значимость в российской государственности и культуре. Экскурсия в Оружейную палату поможет вам заглянуть в прошлое, проследить становление и развитие государства Российского, оценить влияние страны на ход мировой истории.
На экскурсии в Оружейную палату вы увидите:
государственные регалии, усыпанные драгоценными камнями
уникальное оружие, украшенное самоцветами
коронационное платье Екатерины Великой, отделанное золотом и кружевом
венец российских самодержавцев - Шапка Мономаха,
яйца Фаберже, кареты, троны и многое другое, расположенное в девяти музейных залах.
Преимущества покупки входных ваучеров у нас:
Вам не придется стоять в огромной очереди за заветным билетом
Вам предоставляется АУДИОГИД (включен в стоимость билета)
Гарантированное посещение Оружейной палаты (Количество билетов ограничено)
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www.sputnik8.com/ru/payment-methods
Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты в Оружейную палату
Услуги экскурсовода
Что не входит
Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
Личные расходы на еду и напитки
Сувениры
Дополнительные обязательные платежи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский сад
Завершение: Москва, Красная площадь, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
На территорию Кремля
А также в музеи Алмазного фонда и Оружейной палаты запрещено проносить большие сумки
Рюкзаки
Холодное и огнестрельное оружие
Газовые баллончики
Продукты питания
Самокаты
Ролики
Велосипеды и даже любимого кота придется оставить дома. Фото и видео съемка в музеях также запрещена. Вещи можно сдать в камеру хранения у Троицких ворот
Но это платное и долгое мероприятие
Поэтому мы убедительно просим все перечисленное заблаговременно оставить дома
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Спутник — ваш гид в Москве
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