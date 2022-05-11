Посетите один из главных музеев России, где находится уникальная коллекция русских царей.



Здесь представлены дары зарубежных посольств и военные трофеи.



Вы увидите символы величия государства: шапку Мономаха, царские регалии и троны.



В Оружейной палате также выставлены десять из знаменитых на весь мир ювелирных пасхальных яиц Карла Фаберже.



А наш гид поможет сориентироваться во всем многообразии.