Эта прогулка проведёт вас по улицам, где история переплетается с мифами, а здания скрывают неожиданные секреты. Вы раскроете факты из истории дворянских улиц — Пречистенки, Остоженки и Волхонки.



Узнаете, как Москва-река меняла русло, почему в центре города появляются гигантские острова и где скрываются главные архитектурные сокровища столицы. А кульминацией экскурсии станет легендарная ГЭС-2.