Эта прогулка проведёт вас по улицам, где история переплетается с мифами, а здания скрывают неожиданные секреты. Вы раскроете факты из истории дворянских улиц — Пречистенки, Остоженки и Волхонки.
Узнаете, как Москва-река меняла русло, почему в центре города появляются гигантские острова и где скрываются главные архитектурные сокровища столицы. А кульминацией экскурсии станет легендарная ГЭС-2.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Во время прогулки вы:
- Разберётесь в особенностях строительства и устройства стены Белого города;
- Выясните, почему у Москвы-реки два русла
- Увидите самые загадочные древние палаты столицы и уникальный храм с узорчатой росписью на внешних стенах
- Узнаете, как название драгоценного плода легло в основу наименования целой местности
- Раскроете секреты шоколадной империи и её связи с мальчиком с дубиной
- Полюбуетесь самым сказочным домом Москвы
- Разберётесь в устройстве и размещении столичных памятников-рекордсменов
- Проникнетесь леденящими душу историями Дома на набережной
- Поймёте, как внутри одной постройки может скрываться другая
- Познакомитесь с самобытным взглядом художника на современное искусство
Кульминацией экскурсии станет легендарная ГЭС-2 — электростанция, превратившаяся в ультрасовременный Дом культуры. Вы узнаете, почему здание долгое время оставалось скрытым, куда исчезли его узорчатые трубы, что сегодня происходит в подземной части комплекса и как здесь воплотилась идея Висячих садов Семирамиды.
Маршрут прогулки
Площадь Пречистенские ворота — Храм Христа Спасителя — Патриарший мост — Палаты Аверкия Кириллова — ГЭС-2
Организационные детали
- Путешествие проходит с использованием акустической системы «Радиогид»
- Мы заходим внутрь ГЭС-2, но по условиям, установленным администрацией, снимаем радиогид. Экскурсия в классическом понимании в здании не проводится, но мы прогуливаемся по помещениям ГЭС, знакомимся с расположением пространств и их наполнением и в конце выходим к «Висячим садам» (на мост со смотровой площадкой)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пречистенские ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 723 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
5 апр 2025
Супер!
