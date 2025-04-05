Мои заказы

От таинственных палат до ГЭС-2

Исследовать застройку острова Балчуг и окрестностей, а также трансформации исторических зданий
Эта прогулка проведёт вас по улицам, где история переплетается с мифами, а здания скрывают неожиданные секреты. Вы раскроете факты из истории дворянских улиц — Пречистенки, Остоженки и Волхонки.

Узнаете, как Москва-река меняла русло, почему в центре города появляются гигантские острова и где скрываются главные архитектурные сокровища столицы. А кульминацией экскурсии станет легендарная ГЭС-2.
Описание экскурсии

Во время прогулки вы:

  • Разберётесь в особенностях строительства и устройства стены Белого города;
  • Выясните, почему у Москвы-реки два русла
  • Увидите самые загадочные древние палаты столицы и уникальный храм с узорчатой росписью на внешних стенах
  • Узнаете, как название драгоценного плода легло в основу наименования целой местности
  • Раскроете секреты шоколадной империи и её связи с мальчиком с дубиной
  • Полюбуетесь самым сказочным домом Москвы
  • Разберётесь в устройстве и размещении столичных памятников-рекордсменов
  • Проникнетесь леденящими душу историями Дома на набережной
  • Поймёте, как внутри одной постройки может скрываться другая
  • Познакомитесь с самобытным взглядом художника на современное искусство

Кульминацией экскурсии станет легендарная ГЭС-2 — электростанция, превратившаяся в ультрасовременный Дом культуры. Вы узнаете, почему здание долгое время оставалось скрытым, куда исчезли его узорчатые трубы, что сегодня происходит в подземной части комплекса и как здесь воплотилась идея Висячих садов Семирамиды.

Маршрут прогулки

Площадь Пречистенские ворота — Храм Христа Спасителя — Патриарший мост — Палаты Аверкия Кириллова — ГЭС-2

Организационные детали

  • Путешествие проходит с использованием акустической системы «Радиогид»
  • Мы заходим внутрь ГЭС-2, но по условиям, установленным администрацией, снимаем радиогид. Экскурсия в классическом понимании в здании не проводится, но мы прогуливаемся по помещениям ГЭС, знакомимся с расположением пространств и их наполнением и в конце выходим к «Висячим садам» (на мост со смотровой площадкой)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пречистенские ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 723 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
читать дальше

ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

Отзывы и рейтинг

А
Андрей
5 апр 2025
Супер!

