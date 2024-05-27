1 чел.
По популярности
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Дальше вас ждет посещение самого важного из музеев столицы — Оружейной палаты (по входным билетам)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
«Экскурсию по Александровскому саду проведёт один из гидов нашей команды, в Оружейной палате — местный гид»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
15 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 100₽ за билет
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Потом вы отправитесь в Оружейную палату — всемирно известный музей-сокровищницу»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей
Начало: У метро Александровский сад
«Наш гид поделится сюжетами из жизни кремлевских обитателей, а затем проводит вас к Оружейной палате и передаст гиду музея»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Московский Кремль и Оружейная палата
«А после этого вас ждет захватывающая экскурсия по экспозиции Оружейной палаты с ее уникальной коллекцией оружия, драгоценностей и предметов быта»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 13:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Оружейная палата Московского Кремля
Познакомиться с главной сокровищницей русских князей, царей и императоров
Начало: У Кремля
«Оклады на иконы и Библии, изготовленные мастерами Оружейной палаты»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина27 мая 2024Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
- ННаталья23 мая 2024Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
- EEvgenia15 мая 2024Экскурсия в Оружейную палатуЮлии спасибо! Два часа пролетели незаметно. Очень интересная и познавательная экскурсия. Не утомительно и без лишней информации. Однозначно рекомендую.
- ММаксим6 мая 2024Экскурсия в Оружейную палатуХорошая экскурсия. Много народу. Мало точек, где можно попить воды.
- ГГюлмет28 апреля 2024Экскурсия была очень интересной,содержательной. Впервые увидел Царь - пушку и Царь- колокол,порадовал архитектурный ансамбль сооружений Кремля, дух захватывал. И в довершение,увлекательная экскурсия по Оружейной Палате. Всё было отлично! Спасибо организаторам!
- ЕЕкатерина11 марта 2024Большое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палаты, также по этим билетам
- ЕЕкатерина11 сентября 2023Билет в Оружейную палатуАудиогид не удобный в использовании (с наушниками было бы гораздо приятнее), рассказ откровенно скучный, поверхностный и короткий. Обзор делается на
- ООлег2 сентября 2023Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палатеХорошая организация, отличные экскурсоводы!
- VVarlox1 сентября 2023Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палатеОтлично провели время
- ИИрина11 декабря 2022Все супер. Ольге Николаевне отдельно восторг за интересный материал
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Оружейная палата»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Оружейная палата" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 100 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите онлайн билет в Государственную Оружейную палату в Кремле без очередей, так же вы можете приобрести дополнительно экскурсию или аудиогид для самостоятельного изучения музея и экспонатов и даже билеты в Алмазный фонд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024