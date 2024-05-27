Экскурсии в Оружейную палату Кремля

Найдено 6 экскурсий в категории «Оружейная палата» в Москве, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
28 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Дальше вас ждет посещение самого важного из музеев столицы — Оружейной палаты (по входным билетам)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100 за человека
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
«Экскурсию по Александровскому саду проведёт один из гидов нашей команды, в Оружейной палате — местный гид»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
15 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 100 за билет
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
9 отзывов
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Потом вы отправитесь в Оружейную палату — всемирно известный музей-сокровищницу»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200 за билет
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей
Начало: У метро Александровский сад
«Наш гид поделится сюжетами из жизни кремлевских обитателей, а затем проводит вас к Оружейной палате и передаст гиду музея»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
24 000 за всё до 4 чел.
Московский Кремль и Оружейная палата
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Московский Кремль и Оружейная палата
«А после этого вас ждет захватывающая экскурсия по экспозиции Оружейной палаты с ее уникальной коллекцией оружия, драгоценностей и предметов быта»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 13:30
4 300 за человека
Оружейная палата Московского Кремля
Индивидуальная
1.5 часа
Оружейная палата Московского Кремля
Познакомиться с главной сокровищницей русских князей, царей и императоров
Начало: У Кремля
«Оклады на иконы и Библии, изготовленные мастерами Оружейной палаты»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
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    по соборам на территории Кремля; Чего не хватило - времени-ка Оружейную Палату, 1,5 часа это ни чего для такого сокровища Нашей Страны; в целом рекомендую как обзорную экскурсию, но ещё и ещё надо там побывать не раз … Спасибо что Вы есть:)

  • E
    Evgenia
    15 мая 2024
    Экскурсия в Оружейную палату
    Юлии спасибо! Два часа пролетели незаметно. Очень интересная и познавательная экскурсия. Не утомительно и без лишней информации. Однозначно рекомендую.
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Экскурсия в Оружейную палату
    Хорошая экскурсия. Много народу. Мало точек, где можно попить воды.
  • Г
    Гюлмет
    28 апреля 2024
    Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
    Экскурсия была очень интересной,содержательной. Впервые увидел Царь - пушку и Царь- колокол,порадовал архитектурный ансамбль сооружений Кремля, дух захватывал. И в довершение,увлекательная экскурсия по Оружейной Палате. Всё было отлично! Спасибо организаторам!
  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
    Большое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палаты, также по этим билетам
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    смогли прогуляться по территории Кремля и посетить Соборную площадь, на которой расположены соборы и колокольня, увидеть царь-колокол и царь-пушку. На наше счастье, были в продаже билеты в Алмазный фонд, мы докупили их (отдельное спасибо гиду) и у нас получилась полная экскурсия по достопримечательностям Кремля.

    Большое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палаты
  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2023
    Билет в Оружейную палату
    Аудиогид не удобный в использовании (с наушниками было бы гораздо приятнее), рассказ откровенно скучный, поверхностный и короткий. Обзор делается на
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    50-70% экспонатов в витрине (речь про большие витрины). Информационные таблички, у витрины, не содержат почти ни какой информации. Что в купе с не полным рассказом производит не приятное впечатление в целом. Экспонаты восхитительны!

  • О
    Олег
    2 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
    Хорошая организация, отличные экскурсоводы!
  • V
    Varlox
    1 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
    Отлично провели время
  • И
    Ирина
    11 декабря 2022
    Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
    Все супер. Ольге Николаевне отдельно восторг за интересный материал

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Оружейная палата»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Оружейная палата" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 100 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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