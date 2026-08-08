Почему первые мастера книгопечатания покинули Москву? Где и как печатались книги в 16 веке? Можно ли попасть на древнюю Китайгородскую стену? А научиться писать пером? Вы получите подробные ответы на эти вопросы. Узнаете всё о процессе создания книг, посетите подвалы Печатного двора и подниметесь на стену. Пером писать тоже научитесь.
Описание мастер-класса
- Здание Историко-архивного университета
- Старинные палаты Печатного двора — настоящий теремок, спрятанный от прохожих
- Древний участок Китайгородской стены
На экскурсии
- Вы познакомитесь с историей зарождения и развития печатного дела на Руси
- Посетите подвалы Печатного двора, полностью пройдя тот же путь, что и книги в 16 веке
- Выйдете на Китайгородскую стену
На мастер-классе по письму пером напишете настоящую челобитную царю — свидетельство о посещении экскурсии. И закрепите её сургучной печатью с изображением льва и единорога.
Организационные детали
- При бронировании необходимо указать полные ФИО всех участников. С собой на экскурсии обязательно иметь паспорт (копию свидетельства о рождении для детей) — вход строго по спискам
- Всем участникам с иностранными паспортами необходимо прислать организатору скан паспорта за 2 недели — отправим вам e-mail по запросу
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Историко-архивного института
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
«Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто всё на свете является чудом», — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —
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