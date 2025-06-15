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пожала плечами, мол, вам там тесно не будет. Да, мы были 9 мая, но это не наши проблемы, что у организатора набралось людей больше и он решил сэкономить на сопровождающем видимо. Вообщем, в самом бункере нас ждал человек, который, собственно, и водил нас везде. Он тоже удивился такому количеству человек, видимо это всё-таки не норма! Ходили мы толпой. Не тесно и комфортно вам, товарищи, будет только после экскурсии, когда остается свободное время и все могут разойтись в разные стороны.

В самом бункере интересно, но будьте готовы к высокой лестнице: вниз еще норм, вверх сложнее)) Гиду, который был с нами в бункере, большое спасибо! Человек увлеченный, поэтому было интересно. К сожалению, имени не запомнила.

В целом, кто любит подобные местечки, сходить стоит