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Экскурсия в противоядерный бункер глубокого заложения МИД СССР

Узнайте, как функционировали системы бункера на групповой экскурсии в Москве
Хотите разобраться, как устроен противоядерный бункер? Давайте спустимся на глубину 43 метра и осмотрим его жилые и подсобные помещения, системы жизнеобеспечения и переходы между московскими бункерами.

Сопровождать нас будет персонал бункера; вам всё расскажут, покажут и даже дадут понажимать кнопки и покрутить вентили.
4.9
8 отзывов
Экскурсия в противоядерный бункер глубокого заложения МИД СССР
Экскурсия в противоядерный бункер глубокого заложения МИД СССР
Экскурсия в противоядерный бункер глубокого заложения МИД СССР

Описание экскурсии

Спустимся под землю на глубину 43 метра. Увидим в работе советские устройства обеспечения жизнедеятельности на случай ядерной войны. Узнаем, как были соединены бункеры, где они располагались, и как можно было попасть из одного в другой. Профессионалы бункера расскажут нам, как функционировали системы бункера и об истории московских убежищ. Понажимаем на кнопочки, покрутим вентили☺

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Спуск в бункер и подьем из него
Где начинаем и завершаем?
Начало: На улице у выхода номер 1 из м. Павелецкая
Завершение: Бункер МИД на Новокузнецкой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Были с сыновьями 16 и 13 лет, им очень понравилось, мне показалось, что мало времени выделяют на экскурсию, чего-то не хватило, а так на один раз вполне отлично, при выходе есть небольшая касса, где продают сувениры, купили ручные дозиметры, но их, оказывается, нужно заряжать, а так это одноразовая вещь, обидно.
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П
Минус один: организатор заявляет, что экскурсия проходит малыми группами до 10 чел. По факту нас было 25-30 чел!! На мой вопрос почему такой обман, экскурсовод, который нас сопровождал до бункера,
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пожала плечами, мол, вам там тесно не будет. Да, мы были 9 мая, но это не наши проблемы, что у организатора набралось людей больше и он решил сэкономить на сопровождающем видимо. Вообщем, в самом бункере нас ждал человек, который, собственно, и водил нас везде. Он тоже удивился такому количеству человек, видимо это всё-таки не норма! Ходили мы толпой. Не тесно и комфортно вам, товарищи, будет только после экскурсии, когда остается свободное время и все могут разойтись в разные стороны.
В самом бункере интересно, но будьте готовы к высокой лестнице: вниз еще норм, вверх сложнее)) Гиду, который был с нами в бункере, большое спасибо! Человек увлеченный, поэтому было интересно. К сожалению, имени не запомнила.
В целом, кто любит подобные местечки, сходить стоит

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Л
Очень атмосферное место, впечатляющее своими масштабами и технологиями. Спасибо за подробный интересный рассказ, море адреналина от спуска и подъема по лестнице и высокую сохранность коммуникаций.
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Т
Добрый день! Экскурсия была очень интересной. Экскурсию посетили с детьми. Дети были в восторге. Экскурсовод все рассказывал и объяснял очень доступно и интересно.
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Е
Спасибо, всё очень понравилось.
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Л
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