Вместе мы перенесёмся в первую половину ХХ века! Поговорим о людях и событиях тех времен, о подвигах и жестокости, о великих достижениях и сокрушительных провалах. Вы увидите стеклянный саркофаг Ленина и Кремлёвский некрополь, где похоронены советские военачальники и политические деятели. Посмотрите на Расстрельный дом на Лубянке и узнаете, кто стал его жертвами.

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Описание

Что вас ожидает

Сюжеты из советского прошлого

Вы зайдёте в мавзолей Ленина и увидите стеклянный саркофаг, в котором покоится «вождь пролетариата». Посетите некрополь у Кремлёвской стены, где похоронены Сталин, Брежнев, Андропов и другие политические деятели. А также увидите колумбарий, где установлены урны с прахом Горького, Гагарина и Крупской. Кроме того, мы покажем здание на Лубянке, где находилось управляющее ГУЛАГом ведомство. И так называемый «расстрельный дом» — место, где выносили и приводили в исполнение смертные приговоры. На экскурсии вы узнаете:

Как и почему на Красной площади построили три мемориальные усыпальницы

По чьей инициативе забальзамировали тело Ленина

Почему один угол Мавзолея отличается от трёх других

Как православные иконы на кремлёвских башнях заменили рубиновыми звездами

Что происходило во время «революционных судов»

Как один архитектор рискнул жизнью ради спасения храма Василия Блаженного

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.