Посетить Мавзолей, увидеть Кремлёвский некрополь и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Вместе мы перенесёмся в первую половину ХХ века! Поговорим о людях и событиях тех времен, о подвигах и жестокости, о великих достижениях и сокрушительных провалах.
Вы увидите стеклянный саркофаг Ленина и Кремлёвский некрополь, где похоронены советские военачальники и политические деятели. Посмотрите на Расстрельный дом на Лубянке и узнаете, кто стал его жертвами.
Вы увидите стеклянный саркофаг Ленина и Кремлёвский некрополь, где похоронены советские военачальники и политические деятели. Посмотрите на Расстрельный дом на Лубянке и узнаете, кто стал его жертвами.
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Описание
Что вас ожидает
Сюжеты из советского прошлого
Вы зайдёте в мавзолей Ленина и увидите стеклянный саркофаг, в котором покоится «вождь пролетариата». Посетите некрополь у Кремлёвской стены, где похоронены Сталин, Брежнев, Андропов и другие политические деятели. А также увидите колумбарий, где установлены урны с прахом Горького, Гагарина и Крупской. Кроме того, мы покажем здание на Лубянке, где находилось управляющее ГУЛАГом ведомство. И так называемый «расстрельный дом» — место, где выносили и приводили в исполнение смертные приговоры. На экскурсии вы узнаете:
- Как и почему на Красной площади построили три мемориальные усыпальницы
- По чьей инициативе забальзамировали тело Ленина
- Почему один угол Мавзолея отличается от трёх других
- Как православные иконы на кремлёвских башнях заменили рубиновыми звездами
- Что происходило во время «революционных судов»
- Как один архитектор рискнул жизнью ради спасения храма Василия Блаженного
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Охотный ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Москве
Провёл 2561 экскурсию для 3790 туристов
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом.Задать вопрос
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