Мои заказы

Еврейский квартал в Марьиной Роще

Увидеть ключевые места еврейского квартала Москвы и узнать о его богатом культурном наследии
В Москве сохранился аутентичный еврейский квартал, где соседствуют синагога, музей, супермаркет кошерных продуктов и книжный магазин. И люди кругом олицетворяют дух московского еврейства.

Приехав сюда, вы словно попадёте в другой мир — уголок Израиля в Москве! На прогулке я помогу вам ощутить дух места и узнать всё о культуре и быте древнейшего народа.
Еврейский квартал в Марьиной Роще© Виктория
Еврейский квартал в Марьиной Роще© Виктория
Еврейский квартал в Марьиной Роще© Виктория
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Начнём с с посещения синагоги. Это одно из лучших мест, где можно узнать о религиозной практике и традициях еврейской общины. Синагога построена в традиционном стиле, и интерьер её наполнен многочисленными символами еврейской культуры. Здесь вы сможете увидеть службу или, если повезёт, принять участие в одном из мероприятий, проводимых общиной. Я расскажу о значении синагоги в жизни местных жителей и о том, как она сохраняет традиции уже на протяжении многих лет.

Затем отправимся к зданию Еврейского музея и центра толерантности. Это современный комплекс, где выставлены интересные экспозиции, рассказывающие о многовековой истории евреев в России и их культурном наследии.

Следующая остановка — кошерный супермаркет. Здесь вы узнаете, какие продукты и блюда являются традиционными в еврейской кухне. Поговорим о кашруте и о его влиянии на повседневную жизнь общины. Вы также сможете попробовать некоторые деликатесы, которые здесь продаются. Если у вас возникнут вопросы, продавцы с радостью ответят на них.

Завершим программу в книжном магазине. Здесь вы найдёте большое количество книг на разных языках, включая иврит, русский и английский. Обсудим важность книги в еврейской культуре и то, как литература отражает историю и обычаи народа. При желании вы сможете приобрести интересующие вас издания.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида и посещение экскурсионных объектов
  • Часть экскурсии проходит на улице (около 1 часа), а остальная часть — внутри помещений синагоги, супермаркета и книжного магазина
  • Синагога — религиозное учреждение, просьба учесть это. Не принято посещать синагогу в очень открытой одежде или спортивном костюме

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Марьина Роща»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 569 туристов
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
читать дальше

вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Квартал красных фонарей Москвы (18+)
Пешая
1.5 часа
135 отзывов
Групповая
«Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы
Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают
Начало: В районе станции метро «Сухаревская»
Расписание: в субботу в 12:30
15 ноя в 12:30
22 ноя в 12:30
1200 ₽ за человека
Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год)
1.5 часа
40 отзывов
Водная прогулка
Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год)
Водная прогулка, башни «Москва-Сити», набережная Шевченко и подземный город на групповой экскурсии
Начало: У метро «Киевская»
14 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
1000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве