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Индивидуальная
2 часа
Москва еврейская
Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Начало: В районе метро Китай-город
«Еврейский квартал в старой Москве»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Еврейский квартал в Марьиной Роще
Начало: Метро Марьина Роща, выход №4, на улице
«Еврейская Москва часто ассоциируется с территорией Зарядья»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва еврейская: стендап-экскурсия с диктором Первого канала
Пройтись по Москве, пропитанной духом Торы, в компании гида-инсайдера
Начало: Недалеко от метро «Кропоткинская»
«Я расскажу о еврейских архитекторах, поэтах, писателях, актёрах, научной и творческой интеллигенции, военных — список замечательных людей можно продолжать бесконечно»
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 апреля 2023Добрый день! Не переживайте, экскурсия действительно интересная и познавательная. Экскурсовод очень располагала к себе, вела экскурсию в нужном нам темпе, по нашей просьбе поменяла маршрут, подробно отвечала на вопросы.
- ЮЮрий6 ноября 2022Очень интересно, очень хорошо организованна, уже порекомендовал всем, с кем сегодня общался, спасибо большое.
- ЛЛуиза4 сентября 2022Экскурсию нам провела Виктория, замечательная подача информации, интересно и насыщенно Спасибо, получили удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Еврейские»
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