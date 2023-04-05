А Александр Москва еврейская Добрый день! Не переживайте, экскурсия действительно интересная и познавательная. Экскурсовод очень располагала к себе, вела экскурсию в нужном нам темпе, по нашей просьбе поменяла маршрут, подробно отвечала на вопросы.

Ю Юрий Москва еврейская Очень интересно, очень хорошо организованна, уже порекомендовал всем, с кем сегодня общался, спасибо большое.