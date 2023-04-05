Экскурсии по еврейским местам Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Москве, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва еврейская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Москва еврейская
Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Начало: В районе метро Китай-город
«Еврейский квартал в старой Москве»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:30
7 000 за всё до 6 чел.
Еврейский квартал в Марьиной Роще
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Еврейский квартал в Марьиной Роще
Начало: Метро Марьина Роща, выход №4, на улице
«Еврейская Москва часто ассоциируется с территорией Зарядья»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500 за всё до 8 чел.
Москва еврейская: стендап-экскурсия с диктором Первого канала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Москва еврейская: стендап-экскурсия с диктором Первого канала
Пройтись по Москве, пропитанной духом Торы, в компании гида-инсайдера
Начало: Недалеко от метро «Кропоткинская»
«Я расскажу о еврейских архитекторах, поэтах, писателях, актёрах, научной и творческой интеллигенции, военных — список замечательных людей можно продолжать бесконечно»
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
от 6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 апреля 2023
    Москва еврейская
    Добрый день! Не переживайте, экскурсия действительно интересная и познавательная. Экскурсовод очень располагала к себе, вела экскурсию в нужном нам темпе, по нашей просьбе поменяла маршрут, подробно отвечала на вопросы.
  • Ю
    Юрий
    6 ноября 2022
    Москва еврейская
    Очень интересно, очень хорошо организованна, уже порекомендовал всем, с кем сегодня общался, спасибо большое.
  • Л
    Луиза
    4 сентября 2022
    Москва еврейская
    Экскурсию нам провела Виктория, замечательная подача информации, интересно и насыщенно Спасибо, получили удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Еврейские»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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