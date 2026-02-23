Она обладала потрясающим чувством юмора. Её афоризмы разлетались по всей стране, её истории превращались в анекдоты. Но при этом всегда оставалась сама собой — неподражаемой Фаиной Раневской. Во время экскурсии мы не просто посетим места, связанные с жизнью и творчеством актрисы. Нам предстоит составить портреты выдающихся деятелей культуры, которых Фаина Георгиевна считала своими учителями. А также выяснить, как жили её друзья, знакомые, коллеги, вместе с ней творившие уникальную эпоху в отечественной культуре.
Маршрут прогулки
📍 Встречаемся у памятника Владимиру Маяковскому. 📍 Посещаем места недалеко от Тверской улицы, связанные с жизнью Фаины Георгиевны Раневской. 📍 Завершаем экскурсию у театра Моссовета, где актриса служила в последние годы жизни.
Вы узнаете:
📚 Что связывало Раневскую и Пушкина 💘 Кто был последней любовью Раневской 👮♂️ О сотрудничестве Раневской с КГБ 🎭 Почему Раневская не стала звездой МХАТа
А ещё сможете принять участие в викторине, посвящённой творчеству Фаины Раневской.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Перед началом прогулки вам необходимо установить приложение «Телеграм». Там в отдельном чате я буду публиковать материалы к нашей встрече.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 165 туристов
Добрый день, меня зовут Мария. Мечтаю разбить стереотип, что экскурсии — это просто прогулка по локациям. Создаю экскурсии так, чтобы было интересно, весело и вкусно! 😜
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
Татьяна
Нам понравилась эта необычная авторская экскурсия. Я несколько раз пыталась ранее ее забронировать. Мария наполняет экскурсию интерактивом, показывает отрывки из фильмов, организовывает небольшой квиз, делится афоризмами. Это было интересно и познавательно.
Мария
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо, что пришли на экскурсию и за отзыв:) Буду рада еще провести для Вас!
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Е
Евгений
Все очень хорошо. Маша отлично знакома с темой, погружает в неё. Если интересна Раневская - вам сюда! Рекомендуем!
Мария
Ответ организатора:
Евгений, большое спасибо за отзыв и за интересное общение, очень многое почерпнула для себя! Буду рада увидеться с Вами и с Вашими чудесными друзьями вновь!:)
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А
Андрей
Экскурсия с глубоким смыслом, очень хорошо спланированная, с искренним, увлекательным, по молодецки задорным рассказом о Раневской.
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Ольга
Мария - отличный гид! Интересная информация. Прогулка сопровождалась маленькой викториной и милыми подарочками. Мария, спасибо Вам! Не останавливайтесь на достигнутом! Добывайте ещё больше интересных фактов и воспоминаний о великой Фаине Георгиевне. Знать о таких людях-эпохах, о их судьбах - очень важно для всех нас!
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Е
Евгения
Посетили экскурсию, очень впечатлились! Мария-гид хорошо разбирается в данной теме, узнали много интересного об одной из самых харизматичных актрис 20 века. Вас и ваших друзей ждут фото-, видеоматериалы, викторина и даже призы для самых внимательных. Рекомендую к посещению, не пожалеете)
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Т
Татьяна
19.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей донести любопытный материал до туриста. Подача материала сопровождается фото, видео отрывками, викториной и даже призами. Проходит в формате живого, непринужденного общения-диалога, иногда уходит более глубже в смежные темы в моментах пересечения с ними. Живо, интересно, познавательно и конструктивно-мое мнение.
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