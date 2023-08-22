«Если бы я и написала книгу, то книга была бы жалобная», — признавалась Фаина Раневская. Я задумалась: а что ещё поможет раскрыть её личность — не экранную, а реальную? Это места, где жила и работала актриса. Архивные фотографии, кадры из фильмов и спектаклей — и, конечно, афоризмы. Всё это ждёт вас на прогулке «между хлебом и зрелищем» (как говорила сама Раневская!)

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Описание

Что вас ожидает

Она обладала потрясающим чувством юмора. Её афоризмы разлетались по всей стране, её истории превращались в анекдоты. Но при этом всегда оставалась сама собой — неподражаемой Фаиной Раневской. Во время экскурсии мы не просто посетим места, связанные с жизнью и творчеством актрисы. Нам предстоит составить портреты выдающихся деятелей культуры, которых Фаина Георгиевна считала своими учителями. А также выяснить, как жили её друзья, знакомые, коллеги, вместе с ней творившие уникальную эпоху в отечественной культуре.

Маршрут прогулки

📍 Встречаемся у памятника Владимиру Маяковскому.

📍 Посещаем места недалеко от Тверской улицы, связанные с жизнью Фаины Георгиевны Раневской.

📍 Завершаем экскурсию у театра Моссовета, где актриса служила в последние годы жизни.

Вы узнаете:

📚 Что связывало Раневскую и Пушкина

💘 Кто был последней любовью Раневской

👮‍♂️ О сотрудничестве Раневской с КГБ

🎭 Почему Раневская не стала звездой МХАТа

А ещё сможете принять участие в викторине, посвящённой творчеству Фаины Раневской.

Организационные детали