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Фаина Раневская и её московские истории

Прогулка по Москве с погружением в жизнь Фаины Раневской. Узнайте о её учителях, друзьях и секретах, посетив знаковые места столицы
Фаина Раневская - не только великая актриса, но и человек с удивительной судьбой. Экскурсия предлагает уникальную возможность пройти по местам, связанным с её жизнью и творчеством.

Встретившись у памятника Маяковскому, вы
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отправитесь на прогулку по улицам Москвы, где Раневская жила и работала. Завершится экскурсия у театра Моссовета, где она служила в последние годы.

Узнайте, что связывало её с Пушкиным, кто был её последней любовью и почему она не стала звездой МХАТа

4.9
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Погружение в мир Раневской
  • 📍 Знаковые места Москвы
  • 📚 Увлекательные истории
  • 👥 Портреты деятелей культуры
  • 💡 Викторина о Раневской
Фаина Раневская и её московские истории
Фаина Раневская и её московские истории
Фаина Раневская и её московские истории

Что можно увидеть

  • Памятник Владимиру Маяковскому
  • Тверская улица
  • Театр Моссовета

Описание экскурсии

Она обладала потрясающим чувством юмора. Её афоризмы разлетались по всей стране, её истории превращались в анекдоты. Но при этом всегда оставалась сама собой — неподражаемой Фаиной Раневской. Во время экскурсии мы не просто посетим места, связанные с жизнью и творчеством актрисы. Нам предстоит составить портреты выдающихся деятелей культуры, которых Фаина Георгиевна считала своими учителями. А также выяснить, как жили её друзья, знакомые, коллеги, вместе с ней творившие уникальную эпоху в отечественной культуре.

Маршрут прогулки

📍 Встречаемся у памятника Владимиру Маяковскому.
📍 Посещаем места недалеко от Тверской улицы, связанные с жизнью Фаины Георгиевны Раневской.
📍 Завершаем экскурсию у театра Моссовета, где актриса служила в последние годы жизни.

Вы узнаете:

📚 Что связывало Раневскую и Пушкина
💘 Кто был последней любовью Раневской
👮‍♂️ О сотрудничестве Раневской с КГБ
🎭 Почему Раневская не стала звездой МХАТа

А ещё сможете принять участие в викторине, посвящённой творчеству Фаины Раневской.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Перед началом прогулки вам необходимо установить приложение «Телеграм». Там в отдельном чате я буду публиковать материалы к нашей встрече.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 165 туристов
Добрый день, меня зовут Мария. Мечтаю разбить стереотип, что экскурсии — это просто прогулка по локациям. Создаю экскурсии так, чтобы было интересно, весело и вкусно! 😜

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Нам понравилась эта необычная авторская экскурсия. Я несколько раз пыталась ранее ее забронировать. Мария наполняет экскурсию интерактивом, показывает отрывки из фильмов, организовывает небольшой квиз, делится афоризмами. Это было интересно и познавательно.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо, что пришли на экскурсию и за отзыв:) Буду рада еще провести для Вас!
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Е
Все очень хорошо. Маша отлично знакома с темой, погружает в неё. Если интересна Раневская - вам сюда! Рекомендуем!
Мария
Мария
Ответ организатора:
Евгений, большое спасибо за отзыв и за интересное общение, очень многое почерпнула для себя! Буду рада увидеться с Вами и с Вашими чудесными друзьями вновь!:)
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А
Экскурсия с глубоким смыслом, очень хорошо спланированная, с искренним, увлекательным, по молодецки задорным рассказом о Раневской.
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Ольга
Мария - отличный гид! Интересная информация. Прогулка сопровождалась маленькой викториной и милыми подарочками.
Мария, спасибо Вам! Не останавливайтесь на достигнутом! Добывайте ещё больше интересных фактов и воспоминаний о великой Фаине Георгиевне. Знать о таких людях-эпохах, о их судьбах - очень важно для всех нас!
Мария - отличный гид! Интересная информация. Прогулка сопровождалась маленькой викториной и милыми подарочками.
Мария - отличный гид! Интересная информация. Прогулка сопровождалась маленькой викториной и милыми подарочками.
Мария - отличный гид! Интересная информация. Прогулка сопровождалась маленькой викториной и милыми подарочками.
Мария - отличный гид! Интересная информация. Прогулка сопровождалась маленькой викториной и милыми подарочками.
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Е
Посетили экскурсию, очень впечатлились! Мария-гид хорошо разбирается в данной теме, узнали много интересного об одной из самых харизматичных актрис 20 века. Вас и ваших друзей ждут фото-, видеоматериалы, викторина и даже призы для самых внимательных. Рекомендую к посещению, не пожалеете)
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Т
19.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей донести любопытный материал до туриста. Подача материала сопровождается фото, видео отрывками, викториной и даже призами. Проходит в формате живого, непринужденного общения-диалога, иногда уходит более глубже в смежные темы в моментах пересечения с ними.
Живо, интересно, познавательно и конструктивно-мое мнение.
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Входит в следующие категории Москвы

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