Фаина Раневская - не только великая актриса, но и человек с удивительной судьбой. Экскурсия предлагает уникальную возможность пройти по местам, связанным с её жизнью и творчеством.Встретившись у памятника Маяковскому, вы

отправитесь на прогулку по улицам Москвы, где Раневская жила и работала. Завершится экскурсия у театра Моссовета, где она служила в последние годы. Узнайте, что связывало её с Пушкиным, кто был её последней любовью и почему она не стала звездой МХАТа

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Описание экскурсии

Она обладала потрясающим чувством юмора. Её афоризмы разлетались по всей стране, её истории превращались в анекдоты. Но при этом всегда оставалась сама собой — неподражаемой Фаиной Раневской. Во время экскурсии мы не просто посетим места, связанные с жизнью и творчеством актрисы. Нам предстоит составить портреты выдающихся деятелей культуры, которых Фаина Георгиевна считала своими учителями. А также выяснить, как жили её друзья, знакомые, коллеги, вместе с ней творившие уникальную эпоху в отечественной культуре.

Маршрут прогулки

📍 Встречаемся у памятника Владимиру Маяковскому.

📍 Посещаем места недалеко от Тверской улицы, связанные с жизнью Фаины Георгиевны Раневской.

📍 Завершаем экскурсию у театра Моссовета, где актриса служила в последние годы жизни.

Вы узнаете:

📚 Что связывало Раневскую и Пушкина

💘 Кто был последней любовью Раневской

👮‍♂️ О сотрудничестве Раневской с КГБ

🎭 Почему Раневская не стала звездой МХАТа

А ещё сможете принять участие в викторине, посвящённой творчеству Фаины Раневской.

Организационные детали