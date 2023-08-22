Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Я задумалась: а что ещё поможет раскрыть её личность — не экранную, а реальную? Это места, где жила и работала актриса. Архивные фотографии, кадры из фильмов и спектаклей — и, конечно, афоризмы. Всё это ждёт вас на прогулке «между хлебом и зрелищем» (как говорила сама Раневская!)
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Описание
Что вас ожидает
Она обладала потрясающим чувством юмора. Её афоризмы разлетались по всей стране, её истории превращались в анекдоты. Но при этом всегда оставалась сама собой — неподражаемой Фаиной Раневской. Во время экскурсии мы не просто посетим места, связанные с жизнью и творчеством актрисы. Нам предстоит составить портреты выдающихся деятелей культуры, которых Фаина Георгиевна считала своими учителями. А также выяснить, как жили её друзья, знакомые, коллеги, вместе с ней творившие уникальную эпоху в отечественной культуре.
Маршрут прогулки
📍 Встречаемся у памятника Владимиру Маяковскому.
📍 Посещаем места недалеко от Тверской улицы, связанные с жизнью Фаины Георгиевны Раневской.
📍 Завершаем экскурсию у театра Моссовета, где актриса служила в последние годы жизни.
Вы узнаете:
📚 Что связывало Раневскую и Пушкина
💘 Кто был последней любовью Раневской
👮♂️ О сотрудничестве Раневской с КГБ
🎭 Почему Раневская не стала звездой МХАТа
А ещё сможете принять участие в викторине, посвящённой творчеству Фаины Раневской.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Перед началом прогулки вам необходимо установить приложение «Телеграм». Там в отдельном чате я буду публиковать материалы к нашей встрече.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.