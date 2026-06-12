6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Разбираетесь ли вы в московской архитектуре? На этой экскурсии сосредоточимся на стиле модерн: научитесь отличать его от других, узнаете, как он появился и почему не прижился в нашей столице.Заглянете в

те "говорящие" уголки города, которые должны были сделать Москву похожей на Европу, и окунётесь в историю - узнаете невероятные судьбы людей, связанных с этим архитектурным стилем. Поймёте, как культурный обмен между странами повлиял на развитие модерна в России, и узнаете, кто из архитекторов работал в этом стиле. В "новомодные дома" селились состоятельные люди: никто другой не мог позволить себе все достижения научно-технического прогресса того времени - электричество, телефонную связь, пылеосадочные камеры и раздельное водоснабжение. Кем были эти богачи и как сложились их жизни, узнаете на экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию в поисках модерна в Москве в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а длинные световые дни позволяют насладиться архитектурными шедеврами в полном объёме. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся доступной, но стоит учесть, что снег может скрыть некоторые детали фасадов.

Сейчас август — это идеальное время.