6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Разбираетесь ли вы в московской архитектуре? На этой экскурсии сосредоточимся на стиле модерн: научитесь отличать его от других, узнаете, как он появился и почему не прижился в нашей столице.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Погружение в атмосферу Москвы
- 👥 Интересные истории жителей
Лучшее время для посещения
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Лучше всего отправляться на экскурсию в поисках модерна в Москве в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а длинные световые дни позволяют насладиться архитектурными шедеврами в полном объёме. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся доступной, но стоит учесть, что снег может скрыть некоторые детали фасадов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остоженка
- Переулки Остоженки
Описание экскурсии
На рубеже 19–20 веков на смену послепожарной застройке пришли высокоэтажные дома и новые технологии, заимствованные из Европы. Так появился модерн — о нём мы и будем говорить.
Вы узнаете:
- кто из архитекторов работал в этом стиле
- какие достижения научно-технического прогресса использовались при строительстве
- что за люди селились в новомодных домах и как сложились их судьбы
А ещё:
- научитесь различать характерные для модерна детали — асимметрию, определённые материалы и декор
- разглядите в убранстве фасадов модерна отсылки к истории и более классическим стилям
- заметите в названиях переулков, по которым мы будем бродить, следы былого
- вдумаетесь в топонимику этого уголка Москвы и узнаете, что такое стожки и обыдень
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1792 туристов
Я получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю всё, что связано с историей Москвы, её архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать неподтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но, прежде всего, как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо большое, Елене. Были на экскурсии группой из 7 человек. Всем очень понравилось, информации много, она интересна и структурирована, маршрут продуман, Елена отвечала на любые вопросы, чувствуется глубокое знание материала. Будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
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Отмечали день рождения с подругами. Экскурсия всем понравилась, было очень интересно.
Рекомендую экскурсию и экскурсовода 🤗🤗🤗
Рекомендую экскурсию и экскурсовода 🤗🤗🤗
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О
Второй раз на экскурсии с Еленой В этот раз по любимой Остоженке Елена помогла по новому взглянуть на эту прекрасную улицу и ее архитектуру Было интересно и познавательно
Елена
Ответ организатора:
Оксана, спасибо большое за отзыв, была рада провести для вашей замечательной компании экскурсию!
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А
Все очень организовано, подача интересная, Елену слушали с удовольствием!
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Экскурсия понравилась очень. Удалось увидеть остатки старой Москвы, не уничтоженной ещё советской и постсоветской "элитой" рвущейся проживать в центре центра. Чудесные здания в сопровождении историй их создания и жизни их
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Экскурсия замечательная. Особенно для тех, кто любит архитектуру, Много интересного узнали и увидели наконец вживую то, что раньше видели только на фотографиях. Жаль, только что времени мало, хотя Елена на
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