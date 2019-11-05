6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Разбираетесь ли вы в московской архитектуре? На этой экскурсии мы сосредоточимся на стиле модерн: вы научитесь отличать его от других, узнаете, как он появился и почему не прижился в нашей столице. Вы заглянете в те «говорящие» уголки города, которые должны были сделать Москву похожей на Европу, и окунётесь в историю — узнаете невероятные судьбы людей, связанных с этим архитектурным стилем.

Что вас ожидает

История стиля на фоне истории страны

На рубеже XIX — XX веков на смену послепожарной застройке приходят дома с высокой этажностью и новые технологии строительства, заимствованные из Европы. Вы поймёте, как сильно культурный обмен между странами повлиял на развитие модерна в России, и узнаете, кто из архитекторов работал в этом стиле. В «новомодные дома», как их тогда называли, селились состоятельные люди: никто другой не мог позволить себе все достижения научно-технического прогресса того времени — электричество, телефонную связь, пылеосадочные камеры и раздельное водоснабжение. Кем были эти богачи и как сложились их жизни, вы узнаете на экскурсии.

«Вот это — точно модерн!»

Вы научитесь различать характерные для модерна вещи: асимметрию архитектурных элементов (я расскажу, с какой особенностью проектирования это связано), использование определённых материалов, использование декора с цветочными и антропоморфными мотивами. В убранстве фасадов домов этого стиля можно заметить отсылки к истории и стилям более классическим, а в названиях переулков, по которым мы будем бродить, — следы былых времён, когда здесь располагались ремесленные слободы. Вы вдумаетесь в топонимику этого уголка Москвы, узнаете, что такое «стожки» и «обыдень», и глубже проникнетесь прошлым нашей столицы.