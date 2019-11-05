6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История стиля на фоне истории страны На рубеже XIX — XX веков на смену послепожарной застройке приходят дома с высокой этажностью и новые технологии строительства, заимствованные из Европы. Вы поймёте, как сильно культурный обмен между странами повлиял на развитие модерна в России, и узнаете, кто из архитекторов работал в этом стиле. В «новомодные дома», как их тогда называли, селились состоятельные люди: никто другой не мог позволить себе все достижения научно-технического прогресса того времени — электричество, телефонную связь, пылеосадочные камеры и раздельное водоснабжение. Кем были эти богачи и как сложились их жизни, вы узнаете на экскурсии.
«Вот это — точно модерн!» Вы научитесь различать характерные для модерна вещи: асимметрию архитектурных элементов (я расскажу, с какой особенностью проектирования это связано), использование определённых материалов, использование декора с цветочными и антропоморфными мотивами. В убранстве фасадов домов этого стиля можно заметить отсылки к истории и стилям более классическим, а в названиях переулков, по которым мы будем бродить, — следы былых времён, когда здесь располагались ремесленные слободы. Вы вдумаетесь в топонимику этого уголка Москвы, узнаете, что такое «стожки» и «обыдень», и глубже проникнетесь прошлым нашей столицы.
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Мне 49 лет, получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю все, что связано с историей Москвы, ее архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать не подтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но прежде всего как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим. Сверхзадача - иметь свой собственный
Спасибо за прекрасную прогулку с множеством интересной и полезной информацией!
Наталия.
16 сентября 2019
Елена профессиональный и знающий гид. Рассказала в ходе экскурсии о коротком периоде Московского модерна начала 20 века. Показала наиболее характерные объекты в этом стиле, объединённые общими чертами направления , но с множеством индивидуальных приемов архитектурных решений и богатством нюансов и деталей экстерьера. Экскурсия понравилась.
Ольга
1 сентября 2019
Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию! Истории людей через призму архитектуры, точно Машина времени переносят нас на 100 лет назад! Очень рекомендую!
Наталия
24 июня 2019
Экскурсия понравилась очень. Удалось увидеть остатки старой Москвы, не уничтоженной ещё советской и постсоветской "элитой" рвущейся проживать в центре центра. Чудесные здания в сопровождении историй их создания и жизни их обитателей и владельцев из уст знатока, любящего свой город. Получили массу интересных сведений о творчестве Булгакова, увидели места , связанные с Пушкиным, Тургеневым, Есениным. Подкачал только погода, жуткая жара, спасибо, что автор не отменила экскурсию, и , к сожалению, повсюду меняют коммуникации, но это вещи на которые не повлиять. Жаль , что исторический центр Москвы потихоньку истребляется застройщиками элитного жилья. Деньги у нас, решают всё, к сожалению. Спасибо что показали то что ещё не исчезло.
Если хотите почувствовать очарование нашей древней столицы, рекомендую экскурсию и автора.
Анастасия
24 июня 2019
Благодарю Елену за очень интересную экскурсию по Остоженке! Я даже не ожидала, на сколько красивые особняки в стиле модерн сохранились в Москве! Большое спасибо Елене за большое количество интересной информации по истории Остоженки, даже начиная из глубин веков! Смело рекомендую Елену как экскурсовода и тему экскурсии «В поисках модерна. Остоженка и переулки».
Ольга
25 апреля 2019
Елена замечательный экскурсовод. Узнали много интересных фактов об архитектуре домов на Остоженке и близлежащих переулков. Всем рекомендую посетить столь познавательную экскурсию.
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Замоскворечье идеально подходит для того, чтобы посмотреть на красивейшие храмы с «архитектурного ракурса» — здесь много обителей, и представлены основные стили. Вы научитесь разбираться в храмовой архитектуре, рассмотрите декоративные элементы, увидите чудотворные иконы и произведения великих зодчих. Через архитектуру погрузитесь в историю государства, услышите о чудесах и человеческих подвигах. А также узнаете о топонимах района и о том, где можно увидеть все снесенные храмы Замоскворечья.
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Экскурсия по кафедральному собору Русской Православной Церкви познакомит вас с историей строительства монументального храма, его архитекторами, главными святынями и богатым внутренним убранством. Вы рассмотрите искусные росписи 19 и 20 веков и проникнете в их сюжеты, услышите старинные были и легенды Храма Христа Спасителя. А с панорамных площадок между храмовых колоколен увидите как на ладони весь исторический центр Златоглавой от Кремля до Парка Горького!
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.