Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Окаменелости и витражи в декоре подземкиМы с вами насладимся шедеврами живописи, витражного искусства и творением, созданным в необыкновенной технике перегородчатой эмали; сумеем отыскать древние окаменелости в каменном декоре станций; поговорим о таинственных легендах, забавных байках и стойких суевериях; и убедимся в том, что Московский метрополитен — действительно уникальное явление в архитектуре и истории 📖 нашего города и страны. Цирк в метро 🚇 и труба на площадиПрогуливаясь в поисках подземных диковинок, мы полюбуемся на портреты всеми любимых артистов цирка; узнаем о грандиозном цирке существовавшем в Москве дореволюционной и подивимся мистическому следу, оставленному им в хорошо нам знакомом литературном произведении; выясним какая труба дала название целой площади и как москвичи самостоятельно доработали оформление одной из станций метро. Подземная библиотека и станции-призракиМы выясним от чего коричневато-бежевые цвета в дизайне одной из станций неизменно воспринимаются как сочетание чёрного с белым и при чём здесь «Курочка Ряба»; узнаем о судьбе величайшего лётчика-испытателя нашей страны; уточним на какой из станций в военные годы располагалась настоящая библиотека; откроем тайну того, почему могло исчезнуть Московское метро и что именно «тереть на счастье» Минздрав не рекомендует. Путешествуя по подземке, мы разузнаем какая линия нашего метро среди обывателей слывёт чрезвычайно загадочной; что такое станции-призраки и куда пропадают мозаичные панно. Важная информация• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида, поэтому мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.

На экскурсии 🧭 мы заходим в Московский метрополитен, поэтому просим вас иметь при себе проездной билет 🎫, чтобы не задерживать начало экскурсии. Оплата проезда не входит в стоимость экскурсии.

Экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.