Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
В Московском метрополитене скрыто множество загадок и диковинок.

Вы узнаете, какая линия нашего метро 🚇 среди обывателей считается окутанной тайнами и загадками; что такое станции-призраки и куда пропадают мозаичные панно.

На авторской экскурсии 🧭 мы совершим променад по подземным бульварам столицы ⭐️, попутно восхищаясь красотами московского метро, а завершится наше путешествие «немножечко в Париже».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • Подземная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»
«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»
Окаменелости и витражи в декоре подземкиМы с вами насладимся шедеврами живописи, витражного искусства и творением, созданным в необыкновенной технике перегородчатой эмали; сумеем отыскать древние окаменелости в каменном декоре станций; поговорим о таинственных легендах, забавных байках и стойких суевериях; и убедимся в том, что Московский метрополитен — действительно уникальное явление в архитектуре и истории 📖 нашего города и страны. Цирк в метро 🚇 и труба на площадиПрогуливаясь в поисках подземных диковинок, мы полюбуемся на портреты всеми любимых артистов цирка; узнаем о грандиозном цирке существовавшем в Москве дореволюционной и подивимся мистическому следу, оставленному им в хорошо нам знакомом литературном произведении; выясним какая труба дала название целой площади и как москвичи самостоятельно доработали оформление одной из станций метро. Подземная библиотека и станции-призракиМы выясним от чего коричневато-бежевые цвета в дизайне одной из станций неизменно воспринимаются как сочетание чёрного с белым и при чём здесь «Курочка Ряба»; узнаем о судьбе величайшего лётчика-испытателя нашей страны; уточним на какой из станций в военные годы располагалась настоящая библиотека; откроем тайну того, почему могло исчезнуть Московское метро и что именно «тереть на счастье» Минздрав не рекомендует. Путешествуя по подземке, мы разузнаем какая линия нашего метро среди обывателей слывёт чрезвычайно загадочной; что такое станции-призраки и куда пропадают мозаичные панно. Важная информация• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида, поэтому мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
  • На экскурсии 🧭 мы заходим в Московский метрополитен, поэтому просим вас иметь при себе проездной билет 🎫, чтобы не задерживать начало экскурсии. Оплата проезда не входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Проезд
  • Личные расходы.
Начало
🚩 В центре зала на ст. м. «Цветной бульвар».
Место завершения
🏁 Станция метро «Славянский бульвар».
«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»
«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»
«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»
«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»
«Феномен подземных бульваров и диковинки почти секретной линии»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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