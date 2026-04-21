С улиц шумного мегаполиса вы попадёте в лабиринты тихих переулков и дворов-колодцев, где сохранились галдарейки. Полюбуетесь Хитровской площадью, окружающими её палатами, домами и садами. Увидите знаменитый дом с атлантами.
А в это время профессиональный фотограф будет вести репортажную съёмку — на фото сохранится особа атмосфера этих мест.
А в это время профессиональный фотограф будет вести репортажную съёмку — на фото сохранится особа атмосфера этих мест.
Описание фото-прогулки
- Вы увидите дом с галдарейками и Дом с атлантами, где жили чаеторговцы Расторгуевы.
- Пройдёте дворами, где снимали «Брата-2» и где Станиславский искал вдохновение для спектакля «На дне».
- Побываете в Морозовском саду — съёмочной площадке фильма «Усатый нянь».
- Узнаете, где находился рынок рабочих рук и как он превратился в знаменитую Хитровку.
- Услышите историю Салтычихи и таинственной монахини Досифеи.
- Выясните, где находится самая курьёзная городская достопримечательность Хитровки.
- Нас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поможет сохранить на память уникальную атмосферу хитровских двориков и переулков.
Организационные детали
- Фотограф снимает на профессиональный фотоаппарат Nikon ZF.
- В течение 3 дней после встречи направлю вам ссылку на облачное хранилище, где будут размещены 60+ фотографий в цветокоррекции.
- Для вашего удобства экскурсия проходит с радиогидами.
- Мы гуляем по улице, внутрь зданий не заходим.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
мы ходим семьей на такие экскурсии каждый год, отличная память и море впечатлений. Благодарим Константина и Андрея за отличную экскурсию и фотографии. Константин рассказал много интересных фактов и провел закоулками и двориками в которых мы ещё не были. Хорошая подача материала, понравилась и детям! Благодарим ребят от души! обязательно ещё придем.
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