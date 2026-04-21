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Фотопрогулка: «Дворами и переулками вокруг Хитровки»

Погрузиться в атмосферу самого загадочного и противоречивого района старой Москвы
С улиц шумного мегаполиса вы попадёте в лабиринты тихих переулков и дворов-колодцев, где сохранились галдарейки. Полюбуетесь Хитровской площадью, окружающими её палатами, домами и садами. Увидите знаменитый дом с атлантами.

А в это время профессиональный фотограф будет вести репортажную съёмку — на фото сохранится особа атмосфера этих мест.
5
1 отзыв
Фотопрогулка: «Дворами и переулками вокруг Хитровки»
Фотопрогулка: «Дворами и переулками вокруг Хитровки»
Фотопрогулка: «Дворами и переулками вокруг Хитровки»

Описание фото-прогулки

  • Вы увидите дом с галдарейками и Дом с атлантами, где жили чаеторговцы Расторгуевы.
  • Пройдёте дворами, где снимали «Брата-2» и где Станиславский искал вдохновение для спектакля «На дне».
  • Побываете в Морозовском саду — съёмочной площадке фильма «Усатый нянь».
  • Узнаете, где находился рынок рабочих рук и как он превратился в знаменитую Хитровку.
  • Услышите историю Салтычихи и таинственной монахини Досифеи.
  • Выясните, где находится самая курьёзная городская достопримечательность Хитровки.
  • Нас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поможет сохранить на память уникальную атмосферу хитровских двориков и переулков.

Организационные детали

  • Фотограф снимает на профессиональный фотоаппарат Nikon ZF.
  • В течение 3 дней после встречи направлю вам ссылку на облачное хранилище, где будут размещены 60+ фотографий в цветокоррекции.
  • Для вашего удобства экскурсия проходит с радиогидами.
  • Мы гуляем по улице, внутрь зданий не заходим.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
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выбор на новом этапе жизненного пути — я решил стать экскурсоводом. С детства мне отец всегда говорил: «Лучше никак, чем кое-как!» И эти слова воспитали во мне профессиональный подход к делу. Для получения новых навыков я решил пойти учиться сразу в две школы: школа гида «Глазами инженера» и Центр подготовки туристических кадров «Киевская 22». Теперь я профессиональный экскурсовод по Москве. С профессиональным фотографом Андреем Митиным мы создали коллаборацию. При заказе фотоэкскурсий у нас вы можете быть уверены, что каждый из нас будет заниматься своим делом, не распыляя своё внимание.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Анастасия
мы ходим семьей на такие экскурсии каждый год, отличная память и море впечатлений. Благодарим Константина и Андрея за отличную экскурсию и фотографии. Константин рассказал много интересных фактов и провел закоулками и двориками в которых мы ещё не были. Хорошая подача материала, понравилась и детям! Благодарим ребят от души! обязательно ещё придем.
мы ходим семьей на такие экскурсии каждый год, отличная память и море впечатлений. Благодарим Константина и
мы ходим семьей на такие экскурсии каждый год, отличная память и море впечатлений. Благодарим Константина и
мы ходим семьей на такие экскурсии каждый год, отличная память и море впечатлений. Благодарим Константина и
мы ходим семьей на такие экскурсии каждый год, отличная память и море впечатлений. Благодарим Константина и
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