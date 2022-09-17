Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Архитектурные изюминки района
В этом маршруте собраны самые интересные места: вы отыщете лучший вид на высотку на Баррикадной, побываете в грузинской церкви с расписными потолками и резными дверьми, встретите дом-призрак 1898 года. Католический собор впечатлит своей пластикой — зайдем внутрь и разберемся, где прячется орган. После оценим ансамбль Тимирязевского музея, возведенный в русском стиле, а завершим экскурсию в современном пространстве на месте бывшей мебельной фабрики.
Хроники Красной Пресни
Как на месте промышленного района с фабриками и производствами появились архитектурные шедевры? Вы раскроете его историю и поймете, как связаны названия его улиц с революционным временем. Почему Пресню называют московской Швейцарией, как возводился Дом авиаторов, как работники зоопарка спасали животных во время войны, какой громкий скандал произошёл в Тимирязевском музее — будет множество любопытных сюжетов.
Фото в эстетичных экстерьерах
Переулки Пресни отлично подходят в качестве фона для фотосессии. Я подскажу лучшие ракурсы и создам комфортную атмосферу на съёмке. Вы получите не банальные туристические кадры, а художественные фотографии, которые точно соберут лайки в соцсетях.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаем максимально дружескую и непринужденную атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся ее тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографиях в лучших локациях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
17 сен 2022
Это возможно 3й отзыв за всю мою карьеру в интернете. Но оставить данный формат времяпрепровождения без оценки просто нельзя и это должно караться законом) Итак по порядку: первый набор эмоций вы получаете от встречи с Гидом. Алёна встретила меня с улыбкой и сразу разбавила напряжённую эмоциональную обстановку(это моя первая фотоэкскурсия). Рассказала наш план мероприятия, краткий маршрут(без спойлеров) и порядок действий. На первый взгляд осенняя погода может нанести вред экскурсии, но в объективе профессионала дождливая и порой хмурая погода превращается в невероятную атмосферу детективных сериалов. Далее нас ждала прогулка с интересными фактами и историями о Московской архитектуре, заправленная фотографиями на фоне значимых объектов. 1.5 часа прошли, как 15 минут не успел опомниться, а мы уже заканчиваем наше путешествие, хоть мы и гуляли чуть дольше) очень порадовало, что никто не следит за часами и нет задачи пробежать быстро отточенный маршрут. Алёна подбирала ракурсы и подсказывала, как лучше встать и что сделать(чувствовал себя моделью на фотосессии). Жду результат и планирую время на следующие экскурсии. Алёна, спасибо!