От сталинской высотки до готического собора, от грузинской слободы до стильного арт-пространства — на этой экскурсии вас ждет смесь стилей и фактур, неистоптанные локации и уютная атмосфера. Я поделюсь нескучными историями этого района; иллюстрациями к ним станут старые снимки — а мы дополним их новыми, теми, что сделаем на прогулке с вашим участием.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Архитектурные изюминки района

В этом маршруте собраны самые интересные места: вы отыщете лучший вид на высотку на Баррикадной, побываете в грузинской церкви с расписными потолками и резными дверьми, встретите дом-призрак 1898 года. Католический собор впечатлит своей пластикой — зайдем внутрь и разберемся, где прячется орган.

После оценим ансамбль Тимирязевского музея, возведенный в русском стиле, а завершим экскурсию в современном пространстве на месте бывшей мебельной фабрики.

Хроники Красной Пресни

Как на месте промышленного района с фабриками и производствами появились архитектурные шедевры? Вы раскроете его историю и поймете, как связаны названия его улиц с революционным временем. Почему Пресню называют московской Швейцарией, как возводился Дом авиаторов, как работники зоопарка спасали животных во время войны, какой громкий скандал произошёл в Тимирязевском музее — будет множество любопытных сюжетов.

Фото в эстетичных экстерьерах

Переулки Пресни отлично подходят в качестве фона для фотосессии. Я подскажу лучшие ракурсы и создам комфортную атмосферу на съёмке. Вы получите не банальные туристические кадры, а художественные фотографии, которые точно соберут лайки в соцсетях.

Организационные детали