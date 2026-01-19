В этом маршруте собраны самые интересные места: вы отыщете лучший вид на высотку на Баррикадной, побываете в грузинской церкви с расписными потолками и резными дверьми, встретите дом-призрак 1898 года. Католический собор впечатлит своей пластикой — зайдем внутрь и разберемся, где прячется орган. После оценим ансамбль Тимирязевского музея, возведенный в русском стиле, а завершим экскурсию в современном пространстве на месте бывшей мебельной фабрики.
Хроники Красной Пресни
Как на месте промышленного района с фабриками и производствами появились архитектурные шедевры? Вы раскроете его историю и поймете, как связаны названия его улиц с революционным временем. Почему Пресню называют московской Швейцарией, как возводился Дом авиаторов, как работники зоопарка спасали животных во время войны, какой громкий скандал произошёл в Тимирязевском музее — будет множество любопытных сюжетов.
Фото в эстетичных экстерьерах
Переулки Пресни отлично подходят в качестве фона для фотосессии. Я подскажу лучшие ракурсы и создам комфортную атмосферу на съёмке. Вы получите не банальные туристические кадры, а художественные фотографии, которые точно соберут лайки в соцсетях.
Организационные детали
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата — 1300 ₽ за чел.
С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 2910 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты уже больше года. Создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
У нас бы офигенный гид Александр, очень рекомендую
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Татьяна
Очень понравилась фотопрогулка с Александром, он был учтив и деликатен. Помимо того что фотографировал нас ещё и отвечал на возникающие вопросы по теме. Маршрут интересный, а формат вообще крутой!
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Андрей
Не зря я выбрал эту фото экскурсию! Крутые фото и локации, особенно с учетом недостатка освещения в пасмурную осеннюю погоду. Мой гид Александр, по совместительству прекрасный фотограф, рассказал много интересных фактов об этих местах. Маршрут построен грамотно и оправдывает название экскурсии, которая, я уверен, будет интересна даже москвичам, ни говоря о туристах. Прогулка оставляет только положительные эмоции, рекомендую!
+2
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Полина
Гуляли 2 мая по Красной Пресне с Александром. На прогулку взяла мою маму, она сначала не была готова к фотосессии, но потом ей очень понравилось фотографироваться и одновременно слушать и читать дальшеуменьшить
наблюдать красоту вокруг, действительно разнообразную, контрастную архитектуру. Хоть и погода была ветренная, но прогулка получилась очень романтичной и запоминающейся. Огромное спасибо Александру за обаяние, интересные рассказы в подробностях, за стильные ракурсы и ответы на все наши вопросы. Александр показал нам несколько гастрономических уголков, в один из них мы пошли обедать после экскурсии. Было очень приятно прогуляться с профи и узнать много нового. Уже получили фотки, все здорово. Рекомендую!
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Алина
Большое спасибо за отличную прогулку и фотосессию! Гид Алёна очень интересно рассказала нам о Красной Пресне, с юмором, и про факты, и про легенды, про людей и архитектуру, между делом читать дальшеуменьшить
фотографируя нас в самых живописных местах, она помогла нам найти нужные ракурсы и быть естественными на фото. Мы непременно вернемся сюда погулять! Надо знать и любить свой город, а узнать его лучше нам помогут профи! Спасибо! Наша именинница была очень рада такому подарку! Рекомендуем)
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Дарья
Обязательно выбирайте данную экскурсию, если хотите получить отличную и небанальную фотопрогулку! Алёна проведёт для вас очень интересную и ничуть не утомительную экскурсию по главным достопримечательностям Пресни, покажет очень красивые места, читать дальшеуменьшить
сфотографирует в хорошо подобранных локациях. В общем, профессионал своего дела. Помимо этого, вас ждёт лёгкое и позитивное общение. Мы с мужем были в Москве первый раз и ничуть не пожалели, что одной из экскурсий была именно прогулка по Красной Пресне. Нам всё понравилось, и с погодой очень повезло🌞. Спасибо большое Алёне и отличному сервису Tripster!👍
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