Сфотографироваться в городских декорациях культовых фильмов и найти адреса их героев
Хитровка — красивейший уголок старой Москвы. Да, в прошлом — опасный район с криминальными ночлежками. Но сейчас это излюбленное место богемы, в том числе режиссёров. В здешних домах снимались многие киноистории.
Я не только сфотографирую вас в прославленных декорациях, но и расскажу секреты некоторых зданий и укажу адреса знаменитых персонажей.
Я не только сфотографирую вас в прославленных декорациях, но и расскажу секреты некоторых зданий и укажу адреса знаменитых персонажей.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На фотопрогулке мы:
- отыщем тайные подворотни Соляного двора, где снимали погоню за Данилой Багровым в культовом фильме «Брат-2»;
- вспомним номер квартиры Фашиста и определим место, где находится подвал, в котором герои фильма купили пулемёт «Максим»;
- пройдём по Хохловскому переулку — именно этот адрес диктовал Данила милиции в квартире Кости Громова;
- увидим дом, где жила студентка МГУ Марьяна Пичугина — главная героиня сериала «Оттепель» Валерия Тодоровского. И сможем приоткрыть яркие двери парадной, которые часто мелькали в кадре;
- погуляем по Ивановской горке и Подколокольному переулку, где мчались на мотоцикле неутомимый Савранский с Хоботовым и Людочкой из «Покровских ворот».
Организационные детали
- В течение недели после фотопрогулки вы получите 24 кадра в авторской обработке на Яндекс. Диск.
- Чтобы прогулка была комфортной, вам необходима одежда по погоде, удобная обувь и согревающий напиток в холода.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Забелина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Меня зовут Ирина, я профессиональный экскурсовод и фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город! Мне хочется, чтобы из экскурсий гости выносили не просто даты, цифры и исторические факты, а незабываемые истории о людях и о Москве… Ведь самое ценное в нашей профессии — это люди! Приходите на мои фотопрогулки, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!
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