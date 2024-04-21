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Москве заразительна - и я с удовольствием буду гулять снова и снова по местам, которые мы прошли вместе:)

Спасибо, что поделились историями, кадрами, чудесными московскими двориками - все это я, как драгоценные сокровища, увезу с собой в Петербург и буду хранить и вспоминать с теплом и благодарностью ✨ Желаю вам новых прекрасных маршрутов и самых лучших компаньонов на них!)