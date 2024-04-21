Хитровка — красивейший уголок старой Москвы. Да, в прошлом — опасный район с криминальными ночлежками. Но сейчас это излюбленное место богемы, в том числе кинорежиссёров. В здешних домах снимались многие киноистории.
Я не только сфотографирую вас в городских декорациях, но и расскажу секреты некоторых зданий и укажу адреса киногероев.
Я не только сфотографирую вас в городских декорациях, но и расскажу секреты некоторых зданий и укажу адреса киногероев.
Описание фото-прогулки
На фотопрогулке мы:
- отыщем тайные подворотни Соляного двора, где снимали погоню за Данилой Багровым.
- вспомним номер квартиры и определим место, где находится подвал, в котором герои фильма купили пулемёт «Максим».
- завернём в Хохловский переулок — именно этот адрес диктовал Данила милиции в квартире Кости Громова.
- пройдём по бульвару, на котором героев останавливает сотрудник ДПС.
- закончим фотопрогулку на Котельнической набережной, так как вооружившись до зубов и проведя беседу с Белкиным, братья Багровы едут к Ирине Салтыковой.
Организационные детали
- В течение недели после фотопрогулки вы получите 24 кадра в авторской обработке на Яндекс. Диск.
- Снимаю на профессиональную камеру Nikon D700 c объективами 35-70mm и 50mm.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Забелина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1459 туристов
Я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. Коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город. Со мной работает команда профессиональных экскурсоводов. Лучшие проводники по городу — это жители, влюблённые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина, спасибо огромное за такую красивую и атмосферную прогулку! Вы открыли мне совершено новую Москву - тёплую, уютную, полную приятных сюрпризов. И вдохновили еще больше гулять, исследовать, творить!
Ваша любовь к
Ваша любовь к
+2
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Е
Благодарю экскурсовода Ирину за потрясающую фото-экскурсию! Заказывала дочке на день рождения, молодежь благодарила за такое интересную прогулку 👍. Места, история, события, архитектура все было виртуозно, захватывающе и интересно передано в
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С
Прекрасная прогулка по необычно питерским местам Москвы. Возможность посмотреть на улицы и дворы с их непарадной стороны. Интересные рассказы и виды сопровождают всю вашу экскурсию.
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