Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"

Сфотографироваться в городских декорациях культовых фильмов и найти адреса их героев

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Хитровка — красивейший уголок старой Москвы. Да, в прошлом — опасный район с криминальными ночлежками. Но сейчас это излюбленное место богемы, в том числе режиссёров. В здешних домах снимались многие киноистории.

Я не только сфотографирую вас в прославленных декорациях, но и расскажу секреты некоторых зданий и укажу адреса знаменитых персонажей.
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Фотопрогулка по местам съёмок "Брата-2", "Оттепели" и "Покровских ворот"
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На фотопрогулке мы:

  • отыщем тайные подворотни Соляного двора, где снимали погоню за Данилой Багровым в культовом фильме «Брат-2»;
  • вспомним номер квартиры Фашиста и определим место, где находится подвал, в котором герои фильма купили пулемёт «Максим»;
  • пройдём по Хохловскому переулку — именно этот адрес диктовал Данила милиции в квартире Кости Громова;
  • увидим дом, где жила студентка МГУ Марьяна Пичугина — главная героиня сериала «Оттепель» Валерия Тодоровского. И сможем приоткрыть яркие двери парадной, которые часто мелькали в кадре;
  • погуляем по Ивановской горке и Подколокольному переулку, где мчались на мотоцикле неутомимый Савранский с Хоботовым и Людочкой из «Покровских ворот».

Организационные детали

  • В течение недели после фотопрогулки вы получите 24 кадра в авторской обработке на Яндекс. Диск.
  • Чтобы прогулка была комфортной, вам необходима одежда по погоде, удобная обувь и согревающий напиток в холода.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Забелина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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