Ирина — ваш гид в Москве

Меня зовут Ирина, я профессиональный экскурсовод и фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город! Мне хочется, чтобы из экскурсий гости выносили не просто даты, цифры и исторические факты, а незабываемые истории о людях и о Москве… Ведь самое ценное в нашей профессии — это люди! Приходите на мои фотопрогулки, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!

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