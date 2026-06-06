Вы пройдёте по ВДНХ без гида, но с заданиями. Всё, что нужно, — смартфон с мессенджером.
Вы отгадаете загадки у фонтанов, павильонов и арок, а после каждого ответа получите короткий факт в аудио или тексте. К концу маршрута вы начнёте замечать детали, которые обычно пропускают тысячи посетителей.
Вы отгадаете загадки у фонтанов, павильонов и арок, а после каждого ответа получите короткий факт в аудио или тексте. К концу маршрута вы начнёте замечать детали, которые обычно пропускают тысячи посетителей.
Описание квеста
- Квест работает через бота в Telegram или Max. Никаких приложений, распечаток и встреч с гидом. Вы просто открываете чат, получаете первое задание и идёте.
- Каждая точка — задание с вопросом. Вы смотрите на здание, фонтан или фрагмент фасада и отвечаете через наблюдение и простую логику.
- Застряли — берите подсказку. Она направляет мысль, но не даёт готовый ответ.
- После правильного ответа открывается короткий факт о месте. Можно прочитать или послушать.
Что вы увидите на маршруте
- Главный вход и Центральный павильон.
- Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».
- Национальные павильоны бывших республик СССР.
Темы, которые раскроются по пути
- Советская архитектура и её скрытые знаки.
- История республик СССР через облик их павильонов.
- Детали, которые намеренно встроили в здания, — но почти никто их не замечает.
Организационные детали
- Стоимость указана за доступ на одном смартфоне. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max.
- Квест можно приостановить на любом вопросе и вернуться к прохождению после еды или кофе-паузы.
- Маршрут предполагает осмотр павильона «Азербайджан» — там свободный вход.
- Продолжительность: около 1,5 ч в среднем темпе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Москва для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые легко
Входит в следующие категории Москвы
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