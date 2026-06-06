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«ВДНХ. Советское наследие»: квест-прогулка в вашем смартфоне

Увидеть главную выставку Москвы глазами сыщика
Вы пройдёте по ВДНХ без гида, но с заданиями. Всё, что нужно, — смартфон с мессенджером.

Вы отгадаете загадки у фонтанов, павильонов и арок, а после каждого ответа получите короткий факт в аудио или тексте. К концу маршрута вы начнёте замечать детали, которые обычно пропускают тысячи посетителей.
«ВДНХ. Советское наследие»: квест-прогулка в вашем смартфоне
«ВДНХ. Советское наследие»: квест-прогулка в вашем смартфоне
«ВДНХ. Советское наследие»: квест-прогулка в вашем смартфоне

Описание квеста

  • Квест работает через бота в Telegram или Max. Никаких приложений, распечаток и встреч с гидом. Вы просто открываете чат, получаете первое задание и идёте.
  • Каждая точка — задание с вопросом. Вы смотрите на здание, фонтан или фрагмент фасада и отвечаете через наблюдение и простую логику.
  • Застряли — берите подсказку. Она направляет мысль, но не даёт готовый ответ.
  • После правильного ответа открывается короткий факт о месте. Можно прочитать или послушать.

Что вы увидите на маршруте

  • Главный вход и Центральный павильон.
  • Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».
  • Национальные павильоны бывших республик СССР.

Темы, которые раскроются по пути

  • Советская архитектура и её скрытые знаки.
  • История республик СССР через облик их павильонов.
  • Детали, которые намеренно встроили в здания, — но почти никто их не замечает.

Организационные детали

  • Стоимость указана за доступ на одном смартфоне. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max.
  • Квест можно приостановить на любом вопросе и вернуться к прохождению после еды или кофе-паузы.
  • Маршрут предполагает осмотр павильона «Азербайджан» — там свободный вход.
  • Продолжительность: около 1,5 ч в среднем темпе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Москва для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые легко
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пройти мимо. Поэтому я делаю квесты, в которых важно не просто смотреть, а замечать, догадываться и по-новому видеть город. Мои маршруты — это смесь игры и лёгкой экскурсии: без гида, без спешки, в своём темпе. Подходят для свиданий, прогулок с друзьями или просто чтобы выбраться из рутины и провести время чуть интереснее. Я верю, что город раскрывается сильнее, когда ты взаимодействуешь с ним — не как зритель, а как участник.

Входит в следующие категории Москвы

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