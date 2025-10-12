В 19 веке Москва стала домом и местом работы для множества французов. Мы поговорим, почему так произошло, как и где жила огромная французская диаспора. Вы услышите истории о судьбах этих людей. Узнаете, что по-настоящему прекрасное они смогли дать городу и Российской империи. И как преобразилась Москва благодаря им.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Ресторан «Эрмитаж», где сейчас находится «Театр на Трубной», а когда-то творил мэтр французской кухни Люсьен Оливье.
Особняк рода Катуар де Бионкур. Мы поговорим о старинном дворянском французском роде, представители которого в Москве неожиданно стали купцами.
Петровский пассаж. Пройдём сквозь него и поговорим о пассажах вообще: как они появились и для чего были нужны.
Здание магазина «Фаберже» — самый красивый ювелирный магазин 19 века. Я расскажу про него и покажу на фотографиях, как он выглядел раньше.
Пассаж Сан-Галли. Поговорим про французских модисток и выясним, как появилось слово «шельма».
Также на нашем маршруте:
- кусочек Эйфелевой башни — дом графов Анненковых — банк «Лионский кредит» в доходном доме братьев Третьяковых — дом Орлова-Денисова — французский лицей им. Александра Дюма — собор Св. Людовика
Вы услышите удивительные истории:
- О солдате французской армии, который стал крупнейшим московским продавцом вин и гаванских сигар
- Безграничной любви Полины Гёбль и Ивана Анненкова — одного из участников восстания декабристов
- Судьбе одного из немногих сохранившихся католических соборов в Москве
- О том, какое отношение генерал-губернатор Москвы имел к пожару 1812 года
А ещё:
- Вы выясните, сколько стоили самые прекрасные наряды той эпохи
- Вспомните имя французского парфюмера, родившегося в России и прославившегося на весь мир
- Откроете удивительные подробности жизни лучшего геммолога России начала 20 века
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 8 лет
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов
- При желании сделаем остановку на чай/кофе (не входит в стоимость)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 299 туристов
Я дипломированный гид. Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Хорошо знаю город и могу интересно о нём рассказать. Экскурсия проходит с радиогидами, чтобы всем участникам было комфортно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
12 окт 2025
Выбрала экскурсию для своего Дня рождения - очень понравилась и программа, и организация экскурсии.
Мария рассказывала увлеченно и интересно!
Большое спасибо!
А
Ани
15 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Посетив ее узнали много нового и интересного о городе. Гид был очень увлечен своим рассказом и делился с нами не только историческими фактами, но и личными воспоминаниями.
Е
Елена
17 апр 2025
Интересный маршрут и содержание
