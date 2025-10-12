В 19 веке Москва стала домом и местом работы для множества французов. Мы поговорим, почему так произошло, как и где жила огромная французская диаспора. Вы услышите истории о судьбах этих людей. Узнаете, что по-настоящему прекрасное они смогли дать городу и Российской империи. И как преобразилась Москва благодаря им.

Описание экскурсии

Ресторан «Эрмитаж», где сейчас находится «Театр на Трубной», а когда-то творил мэтр французской кухни Люсьен Оливье.

Особняк рода Катуар де Бионкур. Мы поговорим о старинном дворянском французском роде, представители которого в Москве неожиданно стали купцами.

Петровский пассаж. Пройдём сквозь него и поговорим о пассажах вообще: как они появились и для чего были нужны.

Здание магазина «Фаберже» — самый красивый ювелирный магазин 19 века. Я расскажу про него и покажу на фотографиях, как он выглядел раньше.

Пассаж Сан-Галли. Поговорим про французских модисток и выясним, как появилось слово «шельма».

Также на нашем маршруте:

кусочек Эйфелевой башни — дом графов Анненковых — банк «Лионский кредит» в доходном доме братьев Третьяковых — дом Орлова-Денисова — французский лицей им. Александра Дюма — собор Св. Людовика

Вы услышите удивительные истории:

О солдате французской армии, который стал крупнейшим московским продавцом вин и гаванских сигар

Безграничной любви Полины Гёбль и Ивана Анненкова — одного из участников восстания декабристов

Судьбе одного из немногих сохранившихся католических соборов в Москве

О том, какое отношение генерал-губернатор Москвы имел к пожару 1812 года

А ещё:

Вы выясните, сколько стоили самые прекрасные наряды той эпохи

Вспомните имя французского парфюмера, родившегося в России и прославившегося на весь мир

Откроете удивительные подробности жизни лучшего геммолога России начала 20 века

Организационные детали