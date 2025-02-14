«Неэкскурсия» по Москве: как если бы друг показал вам свой город

Без суеты и муторных экскурсов в историю проехать по столице и увидеть её открыточные места
На своём личном авто я прокачу вас по Москве, не заставляя слушать скучные пассажи из учебников истории. По-дружески поделюсь лишь интересными и запоминающимися фактами, а также расскажу о жизни в столице.

Покажу вам как современную Москву с её высотками, так и исторический центр с самыми известными достопримечательностями. И пофотографирую вас на их фоне!
«Неэкскурсия» по Москве: как если бы друг показал вам свой город
«Неэкскурсия» по Москве: как если бы друг показал вам свой город
«Неэкскурсия» по Москве: как если бы друг показал вам свой город
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
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фев19
фев20
фев
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Это автопешеходная экскурсия. В некоторых местах мы будем останавливаться, прогуливаться, делать фото.

Точки маршрута:

  • смотровая площадка Центра научных работников
  • памятник Ю. А. Гагарину
  • центральный офис СБЕРА
  • смотровая площадка МГУ
  • здание МГУ
  • Новодевичий монастырь
  • Лужники
  • Киевский вокзал
  • мост Богдана Хмельницкого
  • Смоленский метромост
  • дом Правительства РФ
  • гостиница Radisson (бывш. «Украина»)
  • набережная Тараса Шевченко
  • Москва-Сити
  • Живописный мост
  • Новый Арбат
  • Бульварное кольцо: Каменный мост, памятник Владимиру, библиотека им. Ленина, Александровский сад, Манеж, Большой театр, ЦУМ, Центральный детский магазин, Зарядье)

Вы узнаете:

  • о схеме Москвы, её кольцах и проспектах
  • роли Ивана Грозного в планировке города
  • Лефортовском тоннеле
  • мифе, связанном с памятником Гагарина
  • о том, где находится первый компьютер, о его работе и размерах
  • и многом другом!

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности с комфортом за один день. Она не подойдёт искушённым путешественникам и местным жителям.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом авто Toyota. Но будут и пешеходные прогулки, поэтому настоятельно рекомендую надеть удобную обувь
  • Для маленьких детей есть бустер
  • По запросу можно изменить маршрут, добавить, например, футбольные и хоккейные арены. Стоимость экскурсии в таком случае увеличится, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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