«Неэкскурсия» по Москве: как если бы друг показал вам свой город

На своём личном авто я прокачу вас по Москве, не заставляя слушать скучные пассажи из учебников истории. По-дружески поделюсь лишь интересными и запоминающимися фактами, а также расскажу о жизни в столице.
Покажу вам как современную Москву с её высотками, так и исторический центр с самыми известными достопримечательностями. И пофотографирую вас на их фоне!
Покажу вам как современную Москву с её высотками, так и исторический центр с самыми известными достопримечательностями. И пофотографирую вас на их фоне!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Это автопешеходная экскурсия. В некоторых местах мы будем останавливаться, прогуливаться, делать фото.
Точки маршрута:
- смотровая площадка Центра научных работников
- памятник Ю. А. Гагарину
- центральный офис СБЕРА
- смотровая площадка МГУ
- здание МГУ
- Новодевичий монастырь
- Лужники
- Киевский вокзал
- мост Богдана Хмельницкого
- Смоленский метромост
- дом Правительства РФ
- гостиница Radisson (бывш. «Украина»)
- набережная Тараса Шевченко
- Москва-Сити
- Живописный мост
- Новый Арбат
- Бульварное кольцо: Каменный мост, памятник Владимиру, библиотека им. Ленина, Александровский сад, Манеж, Большой театр, ЦУМ, Центральный детский магазин, Зарядье)
Вы узнаете:
- о схеме Москвы, её кольцах и проспектах
- роли Ивана Грозного в планировке города
- Лефортовском тоннеле
- мифе, связанном с памятником Гагарина
- о том, где находится первый компьютер, о его работе и размерах
- и многом другом!
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности с комфортом за один день. Она не подойдёт искушённым путешественникам и местным жителям.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом авто Toyota. Но будут и пешеходные прогулки, поэтому настоятельно рекомендую надеть удобную обувь
- Для маленьких детей есть бустер
- По запросу можно изменить маршрут, добавить, например, футбольные и хоккейные арены. Стоимость экскурсии в таком случае увеличится, детали уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Я москвичка в 4 поколении. Сперва мой род поселился на знаменитом Садовом кольце Москвы. Сейчас я живу на одном из главных проспектов — Ленинском. Закончила Московский Гуманитарный университет по направлениюЗадать вопрос
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