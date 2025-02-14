«Неэкскурсия» по Москве: как если бы друг показал вам свой город

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На своём личном авто я прокачу вас по Москве, не заставляя слушать скучные пассажи из учебников истории. По-дружески поделюсь лишь интересными и запоминающимися фактами, а также расскажу о жизни в столице.



Покажу вам как современную Москву с её высотками, так и исторический центр с самыми известными достопримечательностями. И пофотографирую вас на их фоне!