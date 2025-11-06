Я проведу вас по проверенным пабам с качественными напитками. И познакомлю с зитологией — наукой о сочетании пива с едой для полного раскрытия вкуса. Вы научитесь правильно дегустировать, понимать особенности и подбирать подходящую закуску к разным сортам пенного.

Описание экскурсии

Мы посетим 2–3 паба в центре Москвы, где вас ждут секретные бонусы: дегустации вне меню и знакомство с барменами.

Я познакомлю вас с технологией изготовления пива: расскажу о вкусовых профилях, возможных дефектах и характерных ароматах. Подскажу, как сочетать еду с разными сортами, а также объясню, какие бокалы подходят для каждого типа.

Мы изучим основные вкусы и оттенки пива. А также попробуем оценить напиток как настоящие дегустаторы!

Организационные детали

Прогулка строго 18+

Заведения выберем индивидуально под ваши запросы

Откажитесь от самостоятельного вождения в день посещения паба — мы за ответственное употребление алкогольных напитков

Меню пабов оплачивается отдельно: