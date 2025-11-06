Я проведу вас по проверенным пабам с качественными напитками. И познакомлю с зитологией — наукой о сочетании пива с едой для полного раскрытия вкуса.
Вы научитесь правильно дегустировать, понимать особенности и подбирать подходящую закуску к разным сортам пенного.
Описание экскурсии
Мы посетим 2–3 паба в центре Москвы, где вас ждут секретные бонусы: дегустации вне меню и знакомство с барменами.
Я познакомлю вас с технологией изготовления пива: расскажу о вкусовых профилях, возможных дефектах и характерных ароматах. Подскажу, как сочетать еду с разными сортами, а также объясню, какие бокалы подходят для каждого типа.
Мы изучим основные вкусы и оттенки пива. А также попробуем оценить напиток как настоящие дегустаторы!
Организационные детали
- Прогулка строго 18+
- Заведения выберем индивидуально под ваши запросы
- Откажитесь от самостоятельного вождения в день посещения паба — мы за ответственное употребление алкогольных напитков
Меню пабов оплачивается отдельно:
- Сумма за 0,5 л пива может варьироваться от 300 ₽ до 990 ₽
- Общая стоимость одного бокала пива + закуски к нему — от 900 ₽ до 2000–2300 ₽ в зависимости от вашего выбора
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 24 туристов
После более 25 лет работы в пивоварении возникло желание поделиться своими знаниями об этом золотистом древнейшем в мире напитке, поэтому я могу научить вас правильно пить пиво и разбираться в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
6 ноя 2025
Отличная экскурсия для любителей пива!
Ирина интересный собеседник, легкий в общении и очень контактный человек, много знает о производстве пива, его марках и истории.
Нам понравилась её подборка пабов. Для нашей маленькой, но абсолютно разноплановой компании, с противоположными вкусами, смогла четко подобрать сорта и марки пива.
Рекомендую данную экскурсию и лично Ирину всем любителям пенного!
Н
Надежда
3 ноя 2025
Отличная экскурсия для любителей пабов и пива, Ирина приятная в общении, многое знает. Понравилось то, что Ирина учла пожелания и составила индивидуальный маршрут. Рекомендую!
Вячеслав
10 окт 2025
Остался в полном восторге от экскурсии с Ириной! Это был не просто поход по пабам, а настоящее погружение в мир крафтового пива. Ирина невероятно эрудированна и харизматична. Она рассказывала целую
тимофеева
29 сен 2025
Прекрасная экскурсия по необычным местам, очень продуманная и великолепно организованная. Ирина отличный рассказчик и профессиональный дегустатор. Очень советуем.
В
Виктория
25 сен 2025
Решили разнообразить этой экскурсией день рождения. Ирина замечательно всё организовала. Все были в восторге.
Входит в следующие категории Москвы
