2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Гастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсия

О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать

Irina
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Irina – ваш гид
Вы познакомитесь с кулинарными традициями множества стран от Китая до Эфиопии и откроете для себя самобытный уголок Москвы — край яркого, шумного студенчества и настоящий мир в миниатюре: здесь учатся представители 146 стран!
1300 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Беляево/Юго-западная
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Гастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсия
Гастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсия

Что вас ожидает

Московский чайнатаун
Территория студгородка РУДН — совершенно особый уголок Москвы, это не просто комплекс общежитий, а самый настоящий московский чайнатаун, какие есть в любых мегаполисах, например в Лондоне или Нью-Йорке. Здесь царит особая атмосфера, за которой стоит ехать не только с другого конца города, но даже в том случае, если вы в Москве проездом. Вселенная РУДН, которая воплотилась в специфике студгородка, включает представителией 450 национальностей и народностей из более чем 146 стран мира. Эта потрясающая концентрация разнообразной культуры, безусловно, отразилась на местных кафе и ресторанах, в которых можно попробовать блюда самых разных стран мира.

Знакомство с местными кафе

  • Индийский колорит и китайские традиции в кафе «Деви».
  • Красивые интерьеры и правильные кальяны в «Бейруте».
  • Самое московское из восточных блюд в «Сити».
  • Эфиопская и западноафриканская кухня в «Авеню».
  • Перуанские кулинарные традиции в «Дионис».
  • Секрет итальянского кафе «Пикассо».

Закончим наше путешествие в магазинчике «Индийских специй», в который приезжают со всей Москвы не только за индийскими приправами, но и за самым свежим имбирем и качественным китайским чаем. Во время экскурсии вы узнаете интересные факты об истории РУДН, услышите забавные случаи из жизни студентов, а еще я вам обязательно расскажу о визитах к нам известных людей и покажу изнанку общажной жизни.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в стоимость входит только экскурсионное сопровождение! Дегустация оплачивается дополнительно и составляет 500-1500 руб с человека за все кафе.
  • Дегустация не подразумевает полноценный прием пищи, а является оценкой вкусовых качеств части блюда. Конечная сумма дегустации определяется по чеку и зависит от количества участников экскурсии. Приводите друзей — будет дешевле и веселее!
Гастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсия
Гастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Беляево/Юго-западная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Irina
Irina
Добрый день! Я аккредитованный экскурсовод по Москве и Московской области. По своему основному образованию - филолог-переводчик, преподаватель РКИ, английского и испанского языков. Мне всегда нравилось делиться своими знаниями и впечатлениями от мест, в которых я лично бывала и которые люблю. Особенно, если об этих местах не написано ни в одном путеводителе.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 мая 2018
Чудесная экскурсия! Экскурсовод Ирина очень профессиональная, вежливая и организованная!
19 мая 2018
После экскурсии остались очень приятные воспоминания. Как будто были не на экскурсии, а в компании друзей. Прошли по четырем ресторанам, пока ждали блюда делились впечатлениями, рецептами, рассказывали друг другу о других необычных ресторанах Москвы. Я не могу могу сказать, что мне понравились все блюда, что я пробовала, но я шла больше за экзотикой и я ее получила, особенно в эфиопском ресторане, сам колорит места и посетителей, оставил яркие впечатления. В других ресторанах узнала на сколько разными бывают блюда из нута, захотелось попробовать приготовить дома. Зашли в магазин индийских специй, там не только специи, но и косметика, чай, разные джемы из экзотических фруктов. Если захочу сделать своим близким необычный подарок, то буду знать где его купить. Очень рекомендую эту экскурсию для ярких впечатлений.

Irina проводит ещё 1 экскурсию

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