2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Московский чайнатаун

Территория студгородка РУДН — совершенно особый уголок Москвы, это не просто комплекс общежитий, а самый настоящий московский чайнатаун, какие есть в любых мегаполисах, например в Лондоне или Нью-Йорке. Здесь царит особая атмосфера, за которой стоит ехать не только с другого конца города, но даже в том случае, если вы в Москве проездом. Вселенная РУДН, которая воплотилась в специфике студгородка, включает представителией 450 национальностей и народностей из более чем 146 стран мира. Эта потрясающая концентрация разнообразной культуры, безусловно, отразилась на местных кафе и ресторанах, в которых можно попробовать блюда самых разных стран мира.

Знакомство с местными кафе

Индийский колорит и китайские традиции в кафе «Деви».

Красивые интерьеры и правильные кальяны в «Бейруте».

Самое московское из восточных блюд в «Сити».

Эфиопская и западноафриканская кухня в «Авеню».

Перуанские кулинарные традиции в «Дионис».

Секрет итальянского кафе «Пикассо».

Закончим наше путешествие в магазинчике «Индийских специй», в который приезжают со всей Москвы не только за индийскими приправами, но и за самым свежим имбирем и качественным китайским чаем. Во время экскурсии вы узнаете интересные факты об истории РУДН, услышите забавные случаи из жизни студентов, а еще я вам обязательно расскажу о визитах к нам известных людей и покажу изнанку общажной жизни.