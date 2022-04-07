Знаете в каком месте месте хоть в раз в жизни побывал без исключения каждый Советский писатель? Правильно! Конечно, же в Переделкино.
С лета 2020 года Переделкинские дачи стали популярны, наверное, так же, как они были популярны, когда здесь жили писатели. Писатели живут в городке до сих пор, но именно в прошлом веке это место считалось местом встреч творческой и литературной интеллигенции.
Я приглашаю Вас прикоснуться к истории и своими глазами увидеть и своими ушами услышать, а что же это за Легендарное Переделкино такое!
За 1,5 часа экскурсии вы услышите десятки известных имен, историй, фактов, весёлых случаев из жизни Переделкинцев.
Вы увидите дома, в которых они жили и в которых по сей день живут писатели.
Вы узнаете, куда приезжал Тарантино, чтобы почтить память Пастернака.
Пройдёте по улицам, по которым любили гулять всемирно известные писатели.
Обещаю, после экскурсии Вам захочется провести вечер с книгой в руках, освежая в памяти прочитанное давно или открывая для себя непрочитанные произведения известных вам писателей.
До встречи!
Ответы на вопросы
Что входит
Пешеходная экскурсия
Что не входит
Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Завершение: Ул. Павленко, музей Пастернака
Когда и сколько длится
Когда: По согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Если вы хотите посетить музеи Чуковского
Пастернака
Евтушенко или Окуджавы
Рекомендую их забронировать заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.