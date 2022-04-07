Городок писателей Переделкино

Городок писателей Переделкино
Городок писателей Переделкино
Городок писателей Переделкино
Городок писателей Переделкино
Городок писателей Переделкино

Что вас ожидает 🤩

  • 4 первых улицы городка
  • Территории дач Чуковского и Пастернака
  • Сквер им. Пастернака
  • Парк Дома творчества
Знаете в каком месте месте хоть в раз в жизни побывал без исключения каждый Советский писатель? Правильно! Конечно, же в Переделкино.
С лета 2020 года Переделкинские дачи стали популярны, наверное, так же, как они были популярны, когда здесь жили писатели. Писатели живут в городке до сих пор, но именно в прошлом веке это место считалось местом встреч творческой и литературной интеллигенции.
Я приглашаю Вас прикоснуться к истории и своими глазами увидеть и своими ушами услышать, а что же это за Легендарное Переделкино такое!
  • За 1,5 часа экскурсии вы услышите десятки известных имен, историй, фактов, весёлых случаев из жизни Переделкинцев.
  • Вы увидите дома, в которых они жили и в которых по сей день живут писатели.
  • Вы узнаете, куда приезжал Тарантино, чтобы почтить память Пастернака.
  • Пройдёте по улицам, по которым любили гулять всемирно известные писатели.
  • Обещаю, после экскурсии Вам захочется провести вечер с книгой в руках, освежая в памяти прочитанное давно или открывая для себя непрочитанные произведения известных вам писателей.
До встречи!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия
Что не входит
  • Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Завершение: Ул. Павленко, музей Пастернака
Когда и сколько длится
Когда: По согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Если вы хотите посетить музеи Чуковского
  • Пастернака
  • Евтушенко или Окуджавы
  • Рекомендую их забронировать заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По согласованию

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