Знаете в каком месте месте хоть в раз в жизни побывал без исключения каждый Советский писатель? Правильно! Конечно, же в Переделкино.

С лета 2020 года Переделкинские дачи стали популярны, наверное, так же, как они были популярны, когда здесь жили писатели. Писатели живут в городке до сих пор, но именно в прошлом веке это место считалось местом встреч творческой и литературной интеллигенции.

Я приглашаю Вас прикоснуться к истории и своими глазами увидеть и своими ушами услышать, а что же это за Легендарное Переделкино такое!

За 1,5 часа экскурсии вы услышите десятки известных имен, историй, фактов, весёлых случаев из жизни Переделкинцев.

Вы увидите дома, в которых они жили и в которых по сей день живут писатели.

Вы узнаете, куда приезжал Тарантино, чтобы почтить память Пастернака.

Пройдёте по улицам, по которым любили гулять всемирно известные писатели.

Обещаю, после экскурсии Вам захочется провести вечер с книгой в руках, освежая в памяти прочитанное давно или открывая для себя непрочитанные произведения известных вам писателей.

До встречи!