Достоевский ассоциируется с Петербургом, хотя родился в Москве. В ней же наблюдал униженных и оскорблённых, образы которых запечатлел в романах.
Мы прогуляемся там, где прошло детство писателя: увидим двор Мариинской больницы, посетим любимые церкви и променады семьи Достоевских. По пути вспомним других знаменитых жителей Сущёвки и заглянем в места, связанные с ними.
Мы прогуляемся там, где прошло детство писателя: увидим двор Мариинской больницы, посетим любимые церкви и променады семьи Достоевских. По пути вспомним других знаменитых жителей Сущёвки и заглянем в места, связанные с ними.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
- Мариинская больница для бедных, где служил доктором отец Фёдора Михайловича
- Екатерининский институт благородных девиц — поговорим о его знаменитых выпускницах
- Театр Российской Армии — здание в форме звезды, на сцену которого может заехать танк
- Роскошный дом архитектора М. Геппнера, ученика А. Каминского
- Особняк «резинового короля» К. Мейера, в котором проживали герои Достоевского
- Музей Есенина — здание, в котором поэт впервые выступил публично
- Сущёвская полицейская часть, в которой сидел В. Маяковский и где пожарные сожгли сборник рассказов «Трущобные люди» В. Гиляровского
- Храм Пимена в Воротниках с уникальными интерьерами работы Шехтеля — один из самых красивых храмов Москвы
- Церковь Николая Чудотворца в Новой Слободе, которую Достоевский описал в романе «Подросток»
Вы узнаете:
- Почему романы Достоевского печатались в Петербурге, но лучше продавались в Москве
- Чем славились районы Божедомка и Марьина Роща
- Почему слобода называется Сущёвской
- Как с этими местами связаны фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Операция „Ы“», «Служебный роман»
И многое другое!
В конце экскурсии мы посетим знаменитую на всю Москву кофейню, где опытный бариста сделает чай или кофе по особому рецепту. Расскажет, как можно нейтрализовать кофеин и какие травы для чая подойдут именно вам. В тёплой атмосфере ещё раз обсудим героев Достоевского.
Организационные детали
- Для посещения храмов женщинам нужно взять с собой платок
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2338 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльмира
15 сен 2024
Душевная и познавательная прогулка по местам, связанным с историей, литературой и кинематографом. За эффектным памятником Суворову находится дом с богатейшим прошлым: Центральный Дом Российской Армии, бывшее Училище ордена Святой Екатерины
Входит в следующие категории Москвы
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