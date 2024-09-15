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для благородных девиц, бывший Дом Инвалидов, бывшая усадьба Салтыкова.

По дороге на улицу Достоевского - вход в Екатерининский парк, восхитительное место отдыха и общения с природой, мы после экскурсии вернулись в этот парк и замечательно там погуляли.

На улице Достоевского, бывшей Божедомке - Мариинская больница, где родился Фёдор Михайлович. Дальше - переулок Чернышевского, где чудом сохранились деревянные дома Москатиньева, они "засветились" в сериале "Подросток" - и дом Карла Майера, этот дом "снялся" в "Служебном романе", там Новосельцев жил.

То есть понимаете, по этим местам обязательно нужно пройтись с экскурсоводом, иначе многого просто не заметишь!