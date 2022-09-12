Ивановская горка — это уголок другой Москвы. Без суеты, без шума. Здесь ты идешь по улице, поворачиваешь за угол, и перед тобой открывается великолепный вид на сталинскую высотку или лютеранский собор. Здесь роскошные особняки соседствуют с разрушенными стенами. Здесь бесконечное количество церквей. Всё это в сочетании с рельефом, подъемами и спусками делает Горку такой колоритной и фотогеничной.
Гуляя, мы погрузимся в тот исторический контекст, в котором возникла эта атмосфера. Вы откроете историю знаковых зданий, познакомитесь с их архитектурой и обратите внимание на детали. Например, в нашем маршруте улица, где сохранились разные палаты 17 века, синагога, костел и словно секретный Морозовский сад.
Как это будет? Мы гуляем по переулкам, выбираем понравившиеся места, фотографируем вас, идеи дальше и вновь делаем несколько непринужденных кадров — параллельно обсуждая архитектуру и историю. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Поэтому не переживайте, вам не нужно думать, как встать и куда смотреть.
Эти московские кварталы изобилуют необычными барами и кафе. Я хочу, чтобы для каждого Ивановская горка стала «своим» районом, поэтому с радостью посоветую вам, куда здесь сходить вечером, где взять кофе, где выпить сидр в старинном здании, куда прийти на завтрак, как попасть в бар под землей.
Итак, море историй, прикладная польза, фотографии и эстетическое наслаждение — вот что вы получите на этой прогулке!