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Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки

Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Петляющие переулки и переплетенные судьбы известных людей, работы выдающихся архитекторов и открыточные виды — уверена, вы полюбите Ивановскую горку! Район фактурный и красочный, он идеален для фотопрогулок. Я открою вам хроники этих улиц и сделаю ваши снимки.

Будет легко и непринужденно, ведь эта прогулка о вас, для вас и с живыми фото, которые останутся у вас.
5
5 отзывов
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки

Описание фото-прогулки

Пожалуй, самый эстетичный район города

Ивановская горка — это уголок другой Москвы. Без суеты, без шума. Здесь ты идешь по улице, поворачиваешь за угол, и перед тобой открывается великолепный вид на сталинскую высотку или лютеранский собор. Здесь роскошные особняки соседствуют с разрушенными стенами. Здесь бесконечное количество церквей. Всё это в сочетании с рельефом, подъемами и спусками делает Горку такой колоритной и фотогеничной.

Достопримечательности и их сюжеты

Гуляя, мы погрузимся в тот исторический контекст, в котором возникла эта атмосфера. Вы откроете историю знаковых зданий, познакомитесь с их архитектурой и обратите внимание на детали. Например, в нашем маршруте улица, где сохранились разные палаты 17 века, синагога, костел и словно секретный Морозовский сад.

В объективе — Москва и Вы

Как это будет? Мы гуляем по переулкам, выбираем понравившиеся места, фотографируем вас, идеи дальше и вновь делаем несколько непринужденных кадров — параллельно обсуждая архитектуру и историю. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Поэтому не переживайте, вам не нужно думать, как встать и куда смотреть.

Классные заведения в вашу коллекцию

Эти московские кварталы изобилуют необычными барами и кафе. Я хочу, чтобы для каждого Ивановская горка стала «своим» районом, поэтому с радостью посоветую вам, куда здесь сходить вечером, где взять кофе, где выпить сидр в старинном здании, куда прийти на завтрак, как попасть в бар под землей.

Итак, море историй, прикладная польза, фотографии и эстетическое наслаждение — вот что вы получите на этой прогулке!

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональный фотоаппарат Fujifilm
  • В течение нескольких дней после прогулки вы получите от 30 фотографий в моей авторской обработке
  • Я могу помочь вам с подбором образа для нашей фотопрогулки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 75 туристов
Я просто обожаю Москву! За годы работы гидом показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если ты житель столицы, мне есть что тебе рассказать. Я закончила исторический факультет,
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и на наших прогулках будет много истории из достоверных источников. Я также люблю архитектуру и научу тебя понимать ее. Я не люблю занудные долгие рассказы, так что у нас будут только сочные интересные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Д
Олеся эрудированный гид и отличный фотограф. Получили красивые, обработанные фотографии через 2 дня. На самой экскурсии Олеся ответила на все возникающие вопросы. Темп атмосферного маршрута позволял всё рассмотреть, но не заскучать. Спасибо)
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У
Спасибо большое Олесе за экскурсию!
Я бывала в этом районе раньше, но никогда не задумывалась о его истории, почему он такой. Я влюбилась! Мы ходили по переулкам и все было так
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красиво. А какие получились фотографии! Не знаю что понравилось больше, то как интересно она рассказала о месте или то какие классные фото получились. Время пролетело незаметно, а мне хотелось ещё. Искренне рекомендую!

Спасибо большое Олесе за экскурсию!
Спасибо большое Олесе за экскурсию!
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Ю
В полном восторге от самой Олеси и как была организована экскурсия. Непринужденно прошлись по тихим улочкам центра Москвы. Необычайно красивый собор Ивановского монастыря. Как приятный бонус - фотосессия.
В полном восторге от самой Олеси и как была организована экскурсия. Непринужденно прошлись по тихим улочкам
В полном восторге от самой Олеси и как была организована экскурсия. Непринужденно прошлись по тихим улочкам
В полном восторге от самой Олеси и как была организована экскурсия. Непринужденно прошлись по тихим улочкам
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Д
Фотоэкскурсия прошла на более, чем достойном уровне. Многие места Ивановской горки мы открыли для себя впервые, а те, в которых бывали раньше, переосмыслили, узнав истории близлежащих зданий и улиц.
Олеся оказалась не только опытным экскурсоводом, но и талантливым фотографом. У нас получились великолепные фотографии, в том числе с детьми, которых было очень непросто фотографировать.
Олеся, огромное вам спасибо!
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Яна
Добрый день! На днях посчастливилось познакомиться с чудесной Олесей - легкая, интересная экскурсия, а бонусом классные фотки!
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Входит в следующие категории Москвы

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