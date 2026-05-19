Петляющие переулки и переплетенные судьбы известных людей, работы выдающихся архитекторов и открыточные виды — уверена, вы полюбите Ивановскую горку! Район фактурный и красочный, он идеален для фотопрогулок. Я открою вам хроники этих улиц и сделаю ваши снимки. Будет легко и непринужденно, ведь эта прогулка о вас, для вас и с живыми фото, которые останутся у вас.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Пожалуй, самый эстетичный район города

Ивановская горка — это уголок другой Москвы. Без суеты, без шума. Здесь ты идешь по улице, поворачиваешь за угол, и перед тобой открывается великолепный вид на сталинскую высотку или лютеранский собор. Здесь роскошные особняки соседствуют с разрушенными стенами. Здесь бесконечное количество церквей. Всё это в сочетании с рельефом, подъемами и спусками делает Горку такой колоритной и фотогеничной.

Достопримечательности и их сюжеты

Гуляя, мы погрузимся в тот исторический контекст, в котором возникла эта атмосфера. Вы откроете историю знаковых зданий, познакомитесь с их архитектурой и обратите внимание на детали. Например, в нашем маршруте улица, где сохранились разные палаты 17 века, синагога, костел и словно секретный Морозовский сад.

В объективе — Москва и Вы

Как это будет? Мы гуляем по переулкам, выбираем понравившиеся места, фотографируем вас, идеи дальше и вновь делаем несколько непринужденных кадров — параллельно обсуждая архитектуру и историю. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Поэтому не переживайте, вам не нужно думать, как встать и куда смотреть.

Классные заведения в вашу коллекцию

Эти московские кварталы изобилуют необычными барами и кафе. Я хочу, чтобы для каждого Ивановская горка стала «своим» районом, поэтому с радостью посоветую вам, куда здесь сходить вечером, где взять кофе, где выпить сидр в старинном здании, куда прийти на завтрак, как попасть в бар под землей.

Итак, море историй, прикладная польза, фотографии и эстетическое наслаждение — вот что вы получите на этой прогулке!

Организационные детали