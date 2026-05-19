Будет легко и непринужденно, ведь эта прогулка о вас, для вас и с живыми фото, которые останутся у вас.
Описание фото-прогулки
Пожалуй, самый эстетичный район города
Ивановская горка — это уголок другой Москвы. Без суеты, без шума. Здесь ты идешь по улице, поворачиваешь за угол, и перед тобой открывается великолепный вид на сталинскую высотку или лютеранский собор. Здесь роскошные особняки соседствуют с разрушенными стенами. Здесь бесконечное количество церквей. Всё это в сочетании с рельефом, подъемами и спусками делает Горку такой колоритной и фотогеничной.
Достопримечательности и их сюжеты
Гуляя, мы погрузимся в тот исторический контекст, в котором возникла эта атмосфера. Вы откроете историю знаковых зданий, познакомитесь с их архитектурой и обратите внимание на детали. Например, в нашем маршруте улица, где сохранились разные палаты 17 века, синагога, костел и словно секретный Морозовский сад.
В объективе — Москва и Вы
Как это будет? Мы гуляем по переулкам, выбираем понравившиеся места, фотографируем вас, идеи дальше и вновь делаем несколько непринужденных кадров — параллельно обсуждая архитектуру и историю. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Поэтому не переживайте, вам не нужно думать, как встать и куда смотреть.
Классные заведения в вашу коллекцию
Эти московские кварталы изобилуют необычными барами и кафе. Я хочу, чтобы для каждого Ивановская горка стала «своим» районом, поэтому с радостью посоветую вам, куда здесь сходить вечером, где взять кофе, где выпить сидр в старинном здании, куда прийти на завтрак, как попасть в бар под землей.
Итак, море историй, прикладная польза, фотографии и эстетическое наслаждение — вот что вы получите на этой прогулке!
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональный фотоаппарат Fujifilm
- В течение нескольких дней после прогулки вы получите от 30 фотографий в моей авторской обработке
- Я могу помочь вам с подбором образа для нашей фотопрогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я бывала в этом районе раньше, но никогда не задумывалась о его истории, почему он такой. Я влюбилась! Мы ходили по переулкам и все было так
Олеся оказалась не только опытным экскурсоводом, но и талантливым фотографом. У нас получились великолепные фотографии, в том числе с детьми, которых было очень непросто фотографировать.
Олеся, огромное вам спасибо!