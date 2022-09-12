Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки

Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле

5
1 отзыв
Петляющие переулки и переплетенные судьбы известных людей, работы выдающихся архитекторов и открыточные виды — уверена, вы полюбите Ивановскую горку! Район фактурный и красочный, он идеален для фотопрогулок. Я открою вам хроники этих улиц и сделаю ваши снимки.

Будет легко и непринужденно, ведь эта прогулка о вас, для вас и с живыми фото, которые останутся у вас.
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
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Описание

Что вас ожидает

Пожалуй, самый эстетичный район города

Ивановская горка — это уголок другой Москвы. Без суеты, без шума. Здесь ты идешь по улице, поворачиваешь за угол, и перед тобой открывается великолепный вид на сталинскую высотку или лютеранский собор. Здесь роскошные особняки соседствуют с разрушенными стенами. Здесь бесконечное количество церквей. Всё это в сочетании с рельефом, подъемами и спусками делает Горку такой колоритной и фотогеничной.

Достопримечательности и их сюжеты

Гуляя, мы погрузимся в тот исторический контекст, в котором возникла эта атмосфера. Вы откроете историю знаковых зданий, познакомитесь с их архитектурой и обратите внимание на детали. Например, в нашем маршруте улица, где сохранились разные палаты 17 века, синагога, костел и словно секретный Морозовский сад.

В объективе — Москвы и Вы

Как это будет? Мы гуляем по переулкам, выбираем понравившиеся места, фотографируем вас, идеи дальше и вновь делаем несколько непринужденных кадров — параллельно обсуждая архитектуру и историю. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Поэтому не переживайте, вам не нужно думать, как встать и куда смотреть.

Классные заведения в вашу коллекцию

Эти московские кварталы изобилуют необычными барами и кафе. Я хочу, чтобы для каждого Ивановская горка стала «своим» районом, поэтому с радостью посоветую вам, куда здесь сходить вечером, где взять кофе, где выпить сидр в старинном здании, куда прийти на завтрак, как попасть в бар под землей.

Итак, море историй, прикладная польза, фотографии и эстетическое наслаждение — вот что вы получите на этой прогулке!

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональный фотоаппарат Fujifilm
  • В течение нескольких дней после прогулки вы получите от 30 фотографий в авторской обработке
  • Я могу помочь вам с подбором образа для нашей фотопрогулки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
У
12 сен 2022
Спасибо большое Олесе за экскурсию!
Я бывала в этом районе раньше, но никогда не задумывалась о его истории, почему он такой. Я влюбилась! Мы ходили по переулкам и все было так красиво. А какие получились фотографии! Не знаю что понравилось больше, то как интересно она рассказала о месте или то какие классные фото получились. Время пролетело незаметно, а мне хотелось ещё. Искренне рекомендую!

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